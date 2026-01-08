In House

Las ventas de transporte pesado dejaron una señal clara en 2025

La combinación de renovación de flotas y eficiencia operativa consolidó a Mercedes-Benz Camiones y Buses como número uno del país, según datos recientes

El transporte argentino experimenta una
El transporte argentino experimenta una modernización impulsada por la actualización de flotas (Mercedes-Benz Camiones y Buses)

La dinámica del transporte argentino atraviesa una etapa de redefinición, impulsada por la modernización de flotas, la incorporación de tecnología y una demanda cada vez más orientada a la eficiencia. Las cifras de ventas se convierten en un indicador clave para comprender cómo evoluciona el mercado y qué marcas logran un buen posicionamiento.

Durante 2025, el desempeño comercial del sector reflejó una fuerte competencia, atravesada por decisiones de inversión estratégicas y por la renovación de propuestas adaptadas a distintas necesidades productivas.

Según datos recientes, Mercedes-Benz Camiones y Buses se posicionó como número uno del mercado nacional. La marca alcanzó una participación del 33,4% en el segmento de camiones y del 61,3% en buses.

El liderazgo se sostuvo en un período atravesado por cambios estructurales dentro de la compañía y por un proceso de actualización integral de su oferta. La performance comercial se apoyó en una estrategia que combinó renovación de productos, cercanía con los clientes y soluciones orientadas al uso profesional.

En el segmento de camiones, uno de los datos más relevantes fue el desempeño del Atego 1932, que se posicionó como el modelo más vendido del año. Su presencia se afirmó especialmente en el transporte urbano y de media distancia, dos nichos clave para la actividad logística.

El modelo Mercedes-Benz Atego 1932
El modelo Mercedes-Benz Atego 1932 se consagra como el camión más vendido del año (Mercedes-Benz Camiones y Buses)

Dentro del segmento de livianos, Accelo alcanzó una participación del 45,9% del mercado. Este resultado reflejó la firmeza de un producto orientado a la distribución y a las operaciones de cercanía, con foco en la maniobrabilidad y el rendimiento operativo.

A lo largo de 2025, uno de los hitos centrales fue la presentación de la Nueva Generación de Camiones Mercedes-Benz. Este lanzamiento tuvo una incidencia directa en el desempeño comercial, al introducir mejoras estructurales en los modelos de producción nacional y ampliar la oferta disponible.

Nueva generación de camiones: el eje del crecimiento comercial

En particular, la renovación de Accelo y Atego, junto con la incorporación de nuevas versiones del Actros, permitió conformar un portafolio más moderno y eficiente. La propuesta apuntó a responder a las distintas exigencias del transporte argentino.

Además, las actualizaciones en tecnología, seguridad, conectividad y confort se complementaron con la incorporación de FleetBoard. Esta plataforma de gestión de flotas brinda herramientas de monitoreo y optimización que refuerzan el valor agregado a los clientes que operan camiones de la marca.

Por otra parte, el desempeño en buses reafirmó el liderazgo de la marca en ese segmento. Con una participación del 61,3 %, la compañía mantuvo una posición sólida en las categorías urbana, media y larga distancia, todas ellas con producción nacional.

Formación, empleo e industria: el impacto social de la marca

En paralelo al crecimiento comercial, la empresa desarrolló iniciativas vinculadas a la Responsabilidad Social Empresaria. Durante el año, se llevó adelante la tercera edición de TruckCionar Futuro, el programa de becas orientado a la formación técnica de jóvenes.

Desde su creación, esta propuesta ya formó a 60 jóvenes en 12 localidades del país, en articulación con concesionarios de la red y la Fundación Pescar. Actualmente, el programa alcanza un 73 % de inserción laboral entre sus egresados, de esta manera fortalece el vínculo entre educación, empleo e industria.

En este marco, la estrategia integral de la compañía combinó venta de vehículos, financiación, postventa, conectividad y remanufactura. Este enfoque permitió acompañar a los clientes a lo largo de todo el ciclo de uso, lo que permitió afirmar las relaciones de largo plazo.

Los resultados obtenidos durante 2025 se inscriben dentro de la Campaña de Líderes 2026, que busca visibilizar el impacto del desempeño comercial y proyectar el crecimiento futuro.

