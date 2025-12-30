In House

Una entidad financiera argentina recibió una calificación destacada por su capacidad crediticia

La agencia FIX SCR confirmó la nota “AAA (arg)” con perspectiva estable para el Banco Nación, destacando su solidez patrimonial y la gestión prudente del riesgo

En el sistema financiero, las calificaciones de riesgo funcionan como un indicador clave de confianza, al sintetizar variables como solvencia, liquidez y capacidad de generación de resultados. Para entidades de gran escala, estas evaluaciones ofrecen una mirada integral sobre su fortaleza estructural y su proyección en escenarios cambiantes.

Dentro de ese marco, el análisis de instituciones con fuerte presencia en todo el mundo permite comprender cómo se construye y sostiene la solidez a lo largo del tiempo.

Entre las novedades antes del cierre de 2025 en este ámbito se destaca la confirmación de la calificación “AAA (arg)” con perspectiva estable para el Banco de la Nación Argentina por parte de la agencia FIX SCR.

Se trata del nivel más alto dentro de la escala nacional. La decisión ratifica la fortaleza integral de la entidad y su posicionamiento destacado dentro del mercado financiero local.

Asimismo, FIX mantuvo la nota de corto plazo en “A1+(arg)”, lo que indica una muy sólida capacidad de cumplimiento de los compromisos financieros en tiempo y forma. Ambas evaluaciones se alinean con estándares de alta calidad crediticia a nivel doméstico.

Según el informe, los fundamentos de la calificación se apoyan en el desempeño sostenido del banco, su posición patrimonial y un nivel de liquidez considerado robusto. A estos factores se suma una estrategia orientada a reducir gradualmente la exposición al sector público y a fortalecer el crédito destinado al sector privado.

Además, el reporte destaca el rol central que ocupa la entidad dentro del sistema financiero argentino. La participación en depósitos y préstamos posiciona su carácter sistémico y le permite sostener un desempeño estable frente a escenarios de mayor volatilidad.

En relación con los resultados operativos, FIX resalta una mejora respecto del primer semestre del año. El retorno sobre activos promedio se ubicó en terreno positivo, acompañado por una calidad de cartera que se mantiene controlada y niveles de previsiones acordes al riesgo asumido.

Liquidez, capital y gestión del riesgo

Por otra parte, la agencia subraya que la cartera irregular se mantiene en valores bajos en relación con el total de financiaciones. Esta situación es considerada saludable, tanto por la atomización del crédito como por el adecuado calce de moneda, factores que reducen vulnerabilidades ante cambios en el entorno.

En cuanto a la cobertura, las previsiones crediticias superan el volumen de préstamos irregulares. Esta relación, según FIX, limita el impacto potencial de eventuales pérdidas sobre el patrimonio y refuerza la estabilidad financiera de la entidad.

Asimismo, el análisis pone el foco en la liquidez, uno de los pilares de la evaluación. El Banco Nación mantiene activos líquidos equivalentes a una porción significativa de sus depósitos, lo que constituye un colchón de seguridad frente a episodios de tensión.

A su vez, el capital tangible se ubica en niveles elevados en comparación con los promedios históricos del sistema. El informe anticipa que esta proporción podría moderarse gradualmente como consecuencia del mayor dinamismo crediticio, un escenario considerado consistente con una etapa de crecimiento.

En comparación con el relevamiento previo, correspondiente a julio de 2025, FIX observa una evolución favorable. La mejora del resultado operativo, el mayor impulso del crédito y la estabilidad en la calidad de los activos reflejan una adaptación más clara al nuevo contexto competitivo.

Desde BNA señalan que la confirmación de la calificación representa una validación de la gestión actual. También ponderan de este banco como referencia del sistema financiero, respaldado por su solidez patrimonial y su capacidad de generar resultados sostenidos.

En ese sentido, el informe menciona avances en banca digital, optimización de procesos internos y proyectos de modernización orientados al mediano y largo plazo. Estas iniciativas apuntan a mejorar la eficiencia operativa y la experiencia de los usuarios.

Finalmente, la confirmación de la calificación “AAA (arg)” con perspectiva estable sintetiza un proceso de fortalecimiento integral. La evaluación de FIX refleja un equilibrio entre resultados, gestión de riesgos y solidez estructural.

