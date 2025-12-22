Del Malba a Doha y del Colón al mundo: un año de hitos para Qatar y la Argentina

El histórico concierto en el Teatro Colón reunió a músicos de tres países en un cruce artístico sin precedentes (Years Of Culture Qatar)

Durante 2025, el programa Years Of Culture Qatar Argentina-Chile se consolidó como un puente para la colaboración cultural y el entendimiento económico entre ambos países. El calendario estuvo marcado por actividades, acuerdos y proyectos que abrieron caminos tanto en el arte como en el ámbito de los negocios.

En la agenda de este año sobresalió la muestra internacional de arte latinoamericano en Doha, un proyecto conjunto de Qatar Museums y el Malba. Más de ciento setenta obras de artistas de la Argentina y otros siete países ocuparon el Museo Nacional de Qatar, que permitió reflejar la riqueza visual y conceptual de la región.

El histórico concierto en el Teatro Colón fue otro de los momentos centrales del programa. Este evento reunió a músicos de la Argentina, Chile y Qatar en un escenario emblemático de Buenos Aires, en un cruce único entre tradiciones sonoras de distintas latitudes.

La alianza entre Qatar Museums y el Malba impulsó una muestra inédita de arte latinoamericano en Doha (Years Of Culture Qatar)

La edición 2025 incluyó la llegada de JEDARIART a Buenos Aires, el programa internacional de muralismo impulsado por Qatar Museums. Artistas de la Argentina y Qatar colaboraron en la creación de murales de gran formato en espacios públicos de la ciudad, proponiendo escenas inspiradas en la naturaleza y la conexión entre culturas.

Eventos de voluntariado con jóvenes qataríes

Otra arista destacada del ciclo fue la participación de voluntarios de Qatar en proyectos educativos y sociales en la Argentina. Jóvenes representantes del programa se sumaron a actividades solidarias en comedores comunitarios y escuelas, para acompañar iniciativas deportivas, culturales y recreativas para chicos y adolescentes.

Por otra parte, en el marco de la delegación conjunta de Años de Cultura Qatar Argentina y Chile, se organizó la actividad CultuRide, una bicicleteada por sitios emblemáticos de Buenos Aires. Representantes de ambos países, junto a artistas y jóvenes, recorrieron espacios culturales, históricos y de arte urbano, en pos de promover la exploración activa de la ciudad y el intercambio de experiencias.

Years of Culture Qatar Argentina: actividades y encuentros que impulsaron el intercambio entre ambos países

Literatura y lectura: libros para tender puentes

El arribo de Qatar Reads a Buenos Aires marcó una celebración especial, con actividades abiertas en la Biblioteca Ricardo Güiraldes. Chicos y docentes participaron de talleres y lecturas compartidas, mientras se distribuyeron ejemplares ilustrados de la colección Kalila wa Dimna.

Se trata de una iniciativa que apuesta a tender lazos a través de la literatura. Asimismo, referentes del ámbito cultural y educativo remarcaron la importancia de fomentar la empatía y la curiosidad desde la infancia a partir de los libros.

“Recibir a Qatar Reads en Buenos Aires reafirma la convicción de que las historias comunican valores universales como la bondad, la valentía y la sabiduría. Estos valores trascienden fronteras y ayudan a nuestros niños a construir un lenguaje cultural común a través de los libros”, expresó Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

A su vez, personalidades de ambas orillas subrayaron el valor profundo de este intercambio de historias y saberes. “Argentina y Qatar, a través de sus tradiciones literarias y culturales, podemos reconocernos en lo que compartimos y enriquecernos recíprocamente en aquello que nos diferencia”, señaló el embajador del Estado de Qatar en la Argentina, Battal Al Dosari. “Este año, entre el desierto qatarí y la pampa argentina, se abrió un lugar de encuentro donde la palabra y la narración son puentes que nos unen”, agregó.

Años de Cultura organiza un espacio único para debatir los desafíos y oportunidades de las ciudades en el siglo 21 (Years Of Culture Qatar)

Debate y alianzas estratégicas: otros ejes del programa

Doha Debates también eligió por primera vez Buenos Aires para convocar a jóvenes de la Argentina, Chile y Qatar a debatir sobre el futuro de las ciudades, la inclusión social y los desafíos urbanos. El encuentro buscó el intercambio entre estudiantes, arquitectos y referentes, orientado a generar ideas y propuestas para mejorar la vida en común ante los cambios de época.

El ciclo incluyó, además, presentaciones musicales, residencias de artistas, encuentros gastronómicos y talleres de fotografía. Cada iniciativa impulsó la interacción directa entre tradiciones, estilos y lenguajes. El voluntariado internacional y los proyectos educativos permitieron que jóvenes y profesionales fortalezcan competencias y expandan sus horizontes en ámbitos culturales y sociales.

La colaboración se extendió al campo audiovisual con la participación de la Argentina en el Doha Film Festival. En ese contexto, el multipremiado músico y productor Gustavo Santaolalla fue invitado especial en una mesa redonda que reunió a artistas de diferentes disciplinas para debatir sobre la creación, la identidad y los puentes entre el cine y la música.

El acuerdo con Qatar Financial Centre y el horizonte de nuevas oportunidades

Dentro de los logros institucionales alcanzados en 2025, la firma del Memorando de Entendimiento (MoU) con el Qatar Financial Centre surge como uno de los hitos más significativos para la relación bilateral. Este convenio consolida lazos en el sector financiero y abre el acceso a inversiones, asesoramiento y desarrollo conjunto de proyectos para empresas y organizaciones que buscan internacionalizarse de manera estratégica.

Representantes de distintas iniciativas durante uno de los eventos del ciclo en Buenos Aires (Years Of Culture Qatar)

El objetivo es que emprendimientos y startups argentinos sumen socios confiables en Qatar y accedan a redes globales de negocios. Además de la proyección internacional, el acuerdo facilita herramientas de capacitación, intercambio de conocimientos y modelos de internacionalización adaptados a nuevas demandas.

“El acuerdo con el Qatar Financial Centre marca un hito, porque reconocemos que la cooperación económica y financiera es tan fundamental como el intercambio cultural para fortalecer la relación entre ambos países”, explicaron desde Years of Culture. Asimismo, el acto de firma incluyó el reconocimiento conjunto sobre la importancia de avanzar en agendas que integren creatividad, solidez financiera y desarrollo empresarial.

Mirada a futuro: plataformas de participación y desarrollo conjunto

El balance de Years Of Culture Qatar Argentina 2025 deja una base firme para ampliar el intercambio en los próximos años. El entorno generado por el programa resulta especialmente favorable para quienes busquen participar con propuestas originales, acceder a redes globales y multiplicar el alcance de sus iniciativas en escenarios internacionales.

Autoridades de ambas instituciones durante uno de los encuentros oficiales del programa Years Of Culture Qatar Argentina (Years Of Culture Qatar)

El enfoque de la organización privilegia la diversidad de propuestas –del arte visual a la literatura, del debate al emprendimiento social– y fomenta la participación activa de jóvenes, empresarios y referentes de la cultura. Quienes se vinculan con la plataforma encuentran oportunidades reales para visibilizar proyectos, recibir apoyo institucional y conectar con interlocutores tanto en Qatar como en la Argentina.

“La cultura literaria argentina ofrece valiosas lecciones que pueden complementar significativamente las tradiciones de Qatar. Su mezcla de influencias latinoamericanas, europeas, árabes e incluso asiáticas nutren su identidad plural: indígena, criolla y marcada por sucesivas olas migratorias. Ambas culturas comparten el amor por la palabra hablada como forma de inmortalizar la identidad”, expresó Al Dosari.

De esta manera, la agenda de 2025 confirma el potencial de la diplomacia cultural como fuente de desarrollo y abre la puerta a una expansión futura hacia nuevos públicos y sectores productivos. Para los interesados en próximas ediciones y nuevas oportunidades de asociación, la invitación es a seguir las novedades a través de los canales oficiales del programa.