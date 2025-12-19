La reflexión de Mariana Genesio Peña sobre la diversidad: “Mejor que visibilizar es naturalizar”

Mariana Genesio Peña en La belleza que nos mueve: "Naturalizar la diversidad es mejor que visibilizarla"

Hablar de belleza implica, cada vez más, detenerse en preguntas profundas sobre identidad, libertad y aceptación. En un contexto atravesado por imágenes, expectativas y modelos dominantes, el autocuidado aparece como una práctica ligada al bienestar emocional y a la forma en que cada persona se vincula con su propia historia.

Desde esa mirada, los espacios de conversación ganan relevancia al proponer reflexiones que exceden lo superficial. El intercambio de experiencias personales permite ampliar sentidos y cuestionar certezas instaladas. Especialmente, cuando se trata de cuerpos, trayectorias y representaciones.

En ese marco, Infobae desarrolla La belleza que nos mueve, un ciclo de entrevistas auspiciado por L’Oréal Groupe. Conducido por Gisela Busaniche, el programa invita a analizar qué inspira los nuevos hábitos de autocuidado y cómo se redefine hoy este concepto desde una perspectiva más humana.

Belleza, memoria y construcción de identidad

En su cuarto capítulo, el programa suma una voz clave para abordar temas como la diversidad, la autenticidad y el mandato estético. La actriz Mariana Genesio Peña protagoniza una charla íntima donde recorre su relación con la imagen, el paso del tiempo y la construcción de identidad.

La actriz, Mariana Genesio Peña, fue la última invitada del ciclo de entrevistas impulsado por L’Oréal Groupe (Adrián Escandar)

A lo largo del encuentro, la invitada propone una mirada honesta sobre el impacto que tuvo la estética en su vida. Desde recuerdos de la infancia hasta experiencias de la adolescencia, el relato expone cómo la percepción externa puede convertirse tanto en sostén como en presión.

Por otra parte, la conversación recupera el valor de los vínculos tempranos en la formación de la autoestima. En ese sentido, Genesio Peña recuerda la figura de su abuela como un punto de partida afectivo que influyó en su manera de verse y de habitar el mundo.

Un aspecto central que destaca esta actriz durante la charla es que la validación basada únicamente en la apariencia puede generar dependencia y fragilidad emocional. Sobre todo, cuando se la asocia con estándares rígidos o inalcanzables.

En ese aspecto, la entrevista aborda el contexto cultural de los años 90: una etapa marcada por modelos hegemónicos y exigencias estéticas extremas. La invitada reflexiona sobre cómo esos mandatos impactaron en la construcción de su feminidad y en su proceso de autoafirmación.

Mariana Genesio Peña en un nuevo episodio de La belleza que nos mueve

Diversidad, representación y belleza auténtica

La conversación también aborda los cambios actuales. Aunque reconoce avances en términos de representación y diversidad, Genesio Peña advierte que la presión por alcanzar una imagen perfecta persiste bajo nuevas formas, ahora amplificadas por redes sociales y pantallas.

Desde allí, surge una idea central: la necesidad de nutrir otras herramientas cuando la belleza entendida como valor externo demuestra su carácter efímero. La entrevistada plantea la importancia de fortalecer aspectos internos, emocionales y espirituales para sostener una identidad más sólida.

Lejos de un tono acusatorio, la reflexión apunta a la constancia como desafío pendiente. Para Genesio Peña, la inclusión real requiere sostener espacios, relatos y oportunidades sin reducir la diversidad a una excepción o a un gesto simbólico.

En relación con ese punto, la actriz introduce una diferencia conceptual clave: más que visibilizar, propone naturalizar. Desde su perspectiva, la exposición excesiva puede reforzar la idea de otredad, mientras que la naturalización habilita igualdad sin subrayados.

Genesio Peña advierte que la búsqueda de una imagen perfecta persiste hoy, potenciada por las redes sociales (Adrián Escandar)

Hacia el cierre, la charla avanza hacia una definición de belleza ligada a lo auténtico. La invitada reivindica la posibilidad de recurrir a recursos estéticos si así se desea, pero enfatiza que el verdadero valor está en encontrar un sello personal propio.

A modo de conclusión, Genesio Peña señala que el movimiento, la risa y el disfrute cotidiano funcionan como anclajes de bienestar. Actividades simples, encuentros afectivos y momentos de humor se presentan como fuentes reales de belleza.

De este modo, el cuarto episodio de La belleza que nos mueve consolida el espíritu del ciclo: abrir conversaciones necesarias, correrse de los moldes tradicionales y proponer una mirada más amplia sobre el autocuidado.