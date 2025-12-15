In House

El viaje entre Buenos Aires y Uruguay suma alternativas cómodas para el verano 2026

Nuevos servicios, mejoras en la terminal y propuestas sustentables redefinen la travesía por el Río de la Plata en la temporada alta, con experiencias que priorizan el bienestar y la comodidad desde la partida

Cruzar el Río de la
Cruzar el Río de la Plata con mascotas es posible gracias a la política pet friendly de Colonia Express (Colonia Express)

Viajar es una decisión que define el ritmo de los días libres. Las opciones para quienes van desde la Argentina hacia Uruguay crecen y evolucionan para satisfacer las demandas de viajeros que priorizan comodidad y eficiencia, con el río como escenario del primer descanso.

El servicio diario de Colonia Express entre Buenos Aires y Colonia del Sacramento ofrece una travesía de una hora en barcos modernos. La flota cuenta con espacios al aire libre y terrazas, lo que permite disfrutar del paisaje durante el cruce. Se trata de una propuesta que transforma el traslado en una experiencia relajada y placentera, incluso antes de llegar al destino.

Para ampliar las alternativas de movilidad, la compañía permite transportar bicicletas sin costo adicional. De este modo, se facilita la elección de una alternativa sustentable. A su vez, la política pet friendly habilita que los pasajeros viajen acompañados por sus mascotas, lo cual favorece traslados inclusivos y adaptados a nuevas demandas.

La flota de Colonia Express
La flota de Colonia Express propone un traslado rápido y sustentable entre Buenos Aires y Uruguay (Colonia Express)

Servicios diferenciales a bordo

Durante la travesía, los pasajeros pueden acceder a una serie de propuestas ideadas para mejorar la experiencia:

  • Tripulación que comparte información y curiosidades sobre la flora y fauna del río, lo que contribuye a la conciencia ambiental.
  • Free shop con una amplia selección de productos, desde artículos de lujo hasta opciones accesibles.
  • Cafetería con carta de platos frescos y café de reconocimiento.
  • Casa de cambio operativa durante toda la navegación, lo que aporta comodidad y resolviendo trámites previos a la llegada.

El objetivo es que el viaje en sí mismo represente un momento de disfrute, con alternativas para diferentes perfiles de clientes.

Colonia Express brinda frecuencias diarias
Colonia Express brinda frecuencias diarias y servicios a bordo para quienes buscan comodidad en el viaje al Uruguay (Colonia Express)

Novedades para la temporada alta

Para el verano, Colonia Express sumó mejoras en su terminal. El espacio ofrece ahora servicio de concierge, valet parking a bordo y embarque prioritario. También se incorporó un sector VIP, destinado a quienes buscan mayor comodidad y tranquilidad previo al viaje.

Estas novedades refuerzan la idea de que la experiencia se inicia mucho antes del embarque. En 2026, la compañía proyecta la presentación de un nuevo barco con destino a Montevideo, lo que ampliará la conectividad entre las dos capitales y dotará de mayor dinamismo a la región.

Destinos para descubrir en Uruguay

Colonia del Sacramento es, sin dudas, uno de los puntos turísticos preferidos por viajeros locales y extranjeros. La ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, destaca por su casco histórico, sus restaurantes y sus actividades vinculadas a la naturaleza y el relax.

Entre las nuevas opciones hoteleras habilitadas, aparece Casa Lahusen, un hotel boutique que une diseño contemporáneo y arquitectura tradicional. Está ubicado cerca del Río de la Plata y de los principales atractivos de la localidad, lo que convierte su propuesta en una conjunción de confort y acceso privilegiado.

Por otra parte, Finca del Sacramento puede ser una muy buena alternativa para quienes buscan serenidad en el entorno rural. Su localización, rodeada de viñedos y cabañas, favorece el descanso y el contacto con la naturaleza. Ofrece piscina, restaurante de cocina moderna y experiencias vinculadas con la producción local y el disfrute al aire libre.

Colonia Express combina comodidad, sustentabilidad y puntualidad con una propuesta diseñada para que el viaje sea tan disfrutable como el destino.

Un viaje que empieza bien

Desde la terminal renovada hasta las facilidades durante la travesía y las opciones en destino, la propuesta de Colonia Express apunta a que cada etapa del viaje cuente con detalles de cuidado y eficiencia. La integración de servicios busca que la elección de cómo y con quién viajar resulte un valor diferencial, sumando experiencias de calidad y alternativas sustentables.

Las novedades y la oferta de conectividad renovada buscan transformar la planificación de las vacaciones en una oportunidad para priorizar bienestar, independencia y disfrute, desde el primer paso hasta el regreso. Para más información, se puede ingresar aquí.

