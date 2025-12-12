Simón Scarano revela las prácticas necesarias para mantener una piel saludable

La conversación actual sobre los rituales cotidianos atraviesa un período de transformación. Las nuevas generaciones integran prácticas que combinan bienestar, identidad y elección consciente. En ese panorama, la relación con el autocuidado adquiere un rol central dentro de las dinámicas culturales contemporáneas.

En ese marco, el ciclo de entrevistas La belleza que nos mueve propone ampliar la mirada sobre esos comportamientos y analizar los factores que inspiran los nuevos hábitos personales. Con la conducción de Gisela Busaniche, la propuesta reúne voces diversas que permiten entender cómo evolucionan las percepciones en torno al bienestar integral.

En su tercer episodio, el ciclo auspiciado por L’Oréal Groupe invita al dermatólogo y creador de contenido Simón Scarano (M.N. 151.411). Su testimonio aporta una perspectiva que dialoga con las búsquedas actuales y con las inquietudes que atraviesan a distintos públicos.

El autocuidado como práctica que ordena y transforma las rutinas

A lo largo del intercambio, el entrevistado comparte aprendizajes que surgieron de procesos personales vinculados al cuidado propio. Sus reflexiones permiten dimensionar cómo pequeños gestos se convierten en herramientas que ordenan rutinas, alivian tensiones y fortalecen vínculos emocionales.

“Hubo un momento en el que entendí que cuidarme era una forma concreta de ordenar mi mente. Cuando empecé a darme tiempo para mí, descubrí que ese espacio impactaba en mi humor, en mi energía y, sobre todo, en la manera en la que enfrentaba cada día”, expresa el dermatólogo.

Gisela Busaniche y Simon Scarano en el ciclo de entrevistas “La belleza que nos mueve” (Maximiliano Luna)

La entrevista aborda el rol que ocupan las plataformas digitales en la percepción personal. Allí, Scarano reconoce cambios significativos en su propia relación con lo digital luego de la exposición constante, la comparación implícita y la construcción de su identidad pública.

“Si uno no está atento, las redes pueden volverse un espejo distorsionado. Aprendí que compararme me alejaba de mi identidad y que la única forma de sostener un vínculo sano con lo digital era usarlo como herramienta, no como juez. Ese cambio de perspectiva me permitió mostrarme con más libertad”, comenta el invitado.

Por qué es clave compartir procesos emocionales y construir vínculos genuinos

La charla aborda la importancia de visibilizar emociones, dudas y experiencias que forman parte del crecimiento personal. Scarano destaca cómo la transparencia puede construir puentes genuinos con la audiencia y, al mismo tiempo, habilitar conversaciones necesarias.

“Compartir mis inseguridades no fue sencillo, pero descubrí que abrir esos procesos generaba conexiones profundas con la comunidad. Cuando dejé de esconder mis dudas, entendí que muchas personas atraviesan situaciones parecidas y que, al hablarlas, no solo me liberaba yo, también habilitaba a otros a ponerlas en palabras”, relata.

El episodio revisa la forma en que la belleza se resignifica dentro de los lenguajes actuales. La idea de proceso, cambio y flexibilidad reemplaza nociones rígidas sostenidas por modelos tradicionales. En esa línea, Scarano subraya la importancia de reconocer esa evolución y de acompañar esa transición desde un enfoque más humano.

“Para mí, se trata de un proceso que se renueva todos los días y que cambia según el momento de la vida. Esa idea me permitió dejar atrás presiones externas y construir una relación más amable con mi imagen”, resalta el especialista.

Una propuesta para repensar el bienestar desde una mirada integral

El programa busca construir un espacio donde convivan testimonios, análisis y perspectivas que amplíen la conversación. Particularmente, este capítulo se convierte en una oportunidad para observar cómo se transforman los discursos vinculados al cuidado, la autoestima y la expresión individual.

La mirada de Scarano aporta claves que ayudan a comprender un contexto marcado por cambios acelerados y por nuevas prioridades. En tanto, el aporte de la conductora funciona como hilo conductor para sostener un clima cercano, informativo y capaz de profundizar en experiencias personales sin perder el enfoque periodístico

De esta manera, el tercer episodio de La belleza que nos mueve refleja el objetivo del ciclo: ofrecer un espacio de diálogo que acompañe los hábitos emergentes y que permita pensar el bienestar desde una perspectiva integral.