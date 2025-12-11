In House

Cómo se vivió la final del Abierto Argentino de Polo desde el showroom de residencias premium

El público disfrutó el último encuentro de la Triple Corona en un entorno exclusivo que combinó arquitectura de vanguardia, conexiones verdes y una mirada hacia el bienestar como parte de la experiencia urbana

Guardar
La final de la Triple
La final de la Triple Corona tuvo un punto de encuentro: el showroom de Decó Polo furnished by Armani/Casa, creado por ABV

La final del Abierto Argentino de Polo atrae año tras año el interés de fanáticos y personalidades de distintos ámbitos. La edición 2025 de este evento deportivo sumó un escenario singular: el showroom de Decó Polo furnished by Armani/Casa, el proyecto urbano ubicado a pocos metros de la cancha principal.

Los desarrolladores Javier Vilamowski, Ioram
Los desarrolladores Javier Vilamowski, Ioram Amsel, Mariano Boruchowicz

Entre los invitados que pasaron por este lugar estuvieron figuras reconocidas como Mónica Antonópulos, Sabrina Garciarena, Bárbara Lombardo, Sofía Zámolo, Natalia Lobo, María Susini, Laurita Fernández, Darío Turovelzky, María Campos, Ariel Rodríguez Palacios y Benicio Gravier, entre otros.

Darío Turovelzky, María Susini y
Darío Turovelzky, María Susini y Sabrina Garciarena y disfrutando de la final en Decó Polo

El entorno brindó vistas directas a la cancha y la propuesta musical de la DJ SRZ acompañó la tarde, generando un ambiente que combinó el deporte con una muestra del estilo de vida que impulsa el desarrollo.

Mónica Antonópulos y Javier Vilamowski,
Mónica Antonópulos y Javier Vilamowski, uno de los desarrolladores de Decó Polo

La jornada en el showroom permitió experimentar el diferencial del espacio: cercanía a puntos estratégicos, conexión con el entorno natural y un nivel de confort que se evidenció en cada detalle.

Bárbara Lombardo y Natalia Lobo
Bárbara Lombardo y Natalia Lobo junto a los desarrolladores de Decó Polo

La visión de ABV en el desarrollo inmobiliario

El proyecto Decó Polo integra dos torres de 30 pisos, residencias que van desde los 160 hasta los 890 metros cuadrados. Tendrá más de 6.500 m² de amenities y una propuesta de parque público que buscará integrarse al tejido urbano.

“Este desarrollo representa una oportunidad única en la ciudad. La relación directa con el verde, el río y las visuales abiertas generan una experiencia de lujo contemporáneo que redefine la manera de habitar Buenos Aires”, expresó el Arq. Javier Vilamowski, socio y codirector de ABV.

Darío Turovelzky y Laurita Fernández
Darío Turovelzky y Laurita Fernández en la final de la Triple Corona en Decó Polo

Las áreas comunes, concebidas en alianza con Armani/Casa, suman un valor diferencial al desarrollo. La proximidad al Campo Argentino de Polo se pudo percibir el día de la final, cuando quienes visitaron el showroom visualizaron en directo la relación entre el proyecto, el entorno y el acceso a experiencias urbanas relevantes.

“Nuestro objetivo es crear un hito que eleve los estándares de la vida urbana. Proponemos una silueta distintiva, vistas ininterrumpidas y un parque que transforma la experiencia del entorno. Es una obra que trasciende lo edilicio y abre un nuevo capítulo para la ciudad", señaló el Arq. Ioram Amsel, socio y codirector de ABV, desarrolladora que cuenta con más de 60 emprendimientos y 35 años en el rubro.

Sofía Zámolo en la final
Sofía Zámolo en la final de polo en Decó Polo

Dinamismo en el sector premium y relevancia internacional

Durante la tarde, el intercambio en el showroom de Decó Polo furnished by Armani/Casa giró en torno a las tendencias del segmento premium y su peso en el desarrollo urbano de la Argentina.

Los participantes resaltaron la importancia de propuestas que vinculan la arquitectura con el entorno natural y el diseño de calidad. Así, el evento funcionó como una ventana al crecimiento del barrio y al avance de proyectos que definen el perfil de la zona.

“El segmento de lujo continúa mostrando un gran dinamismo. Los compradores buscan proyectos que integren diseño, bienestar y ubicaciones excepcionales. Buenos Aires sigue atrayendo inversores internacionales y nosotros apostamos a ofrecer desarrollos que combinan arquitectura, arte y naturaleza”, afirmó el Arq. Mariano Boruchowicz, socio y codirector de ABV.

Cada espacio del emprendimiento prioriza
Cada espacio del emprendimiento prioriza diseño, luz natural y visuales que potencian el estilo de vida urbano

Residencias de lujo que conectan con la ciudad y el entorno

Si bien la final del Abierto Argentino de Polo tuvo como eje principal lo que sucedió dentro de la cancha, también funcionó como oportunidad para conocer a fondo la identidad de Decó Polo como nuevo actor en el lifestyle urbano de la ciudad. Invitados y asistentes tuvieron acceso a una experiencia integral, donde el diseño, el confort y la ubicación fueron protagonistas junto al encuentro deportivo.

Decó Polo furnished by Armani
Decó Polo furnished by Armani / Casa reunió a destacadas personalidades del espectáculo, moda, gastronomía y deporte para vivir una tarde inolvidable

Fue un espacio para descubrir la posibilidad de vivir cerca de la naturaleza, el deporte y la cultura, en un entorno pensado para quienes buscan experiencias únicas en la ciudad. Cada detalle del showroom reflejó el compromiso del proyecto con la calidad, el diseño y la integración urbana.

Para más información sobre Decó Polo furnished by Armani/Casa, se puede ingresar aquí.

Imágenes de esta nota: Decó Polo

Temas Relacionados

Decó Polodesarrollo inmobiliarioAbierto Argentino de PoloABV

Últimas Noticias

Los peligros de comprar cosméticos ilegales: qué hay que saber antes de elegir un producto

El avance de los productos irregulares, las falsificaciones y el contrabando ponen en juego la salud de los consumidores ante sustancias no autorizadas. Cómo verificar información en los envases

Los peligros de comprar cosméticos

Una nueva tecnología para eliminar el vello corporal gana popularidad entre figuras argentinas

Sus creadores afirman que su diseño ecológico y su eficacia la convirtieron en un producto aspiracional

Una nueva tecnología para eliminar

Una subasta online ofrece 42 pick-ups usadas: cómo participar

Los interesados pueden acceder a información detallada de cada unidad y ser parte de este proceso 100% digital

Una subasta online ofrece 42

Por qué el plástico se convirtió en un recurso clave de la economía circular

Metas ambiciosas, alianzas público-privadas y soluciones basadas en ciencia impulsan un modelo productivo más circular y de bajo carbono

Por qué el plástico se

Transformación digital y nuevos desafíos: especialistas analizaron la innovación y el futuro empresarial

Referentes del sector, convocados por el Movistar Digital Forum Argentina 2025, destacaron la adopción de herramientas clave en el ámbito corporativo nacional

Transformación digital y nuevos desafíos:
ÚLTIMAS NOTICIAS
La actriz Ana de Armas

La actriz Ana de Armas conquista la moda global: sus 10 looks icónicos

Un extraño fenómeno climático formó un “embudo” en el cielo de Córdoba y sorprendió a turistas

Otro sospechoso detenido por amenazas de muerte a Javier Milei: “Seré una leyenda”

Fueron a la Iglesia juntos y después lo quemaron vivo: dos detenidos por el crimen de un hombre en Neuquén

Una argentina de 27 años fue elegida para participar del Foro de Davos y hablará sobre IA: “El 8% de las personas dicen consumir noticias vía chatbots”

INFOBAE AMÉRICA
Así fue el momento en

Así fue el momento en el que María Corina Machado salió al balcón a saludar a sus seguidores tras su llegada a Oslo

La OEA repudió los llamados a alterar el orden público en Honduras en medio del tenso cierre electoral

María Corina Machado realizó su primera aparición pública en Oslo tras más de un año en la clandestinidad

HRW cuestionó al Gobierno de Ecuador por congelar cuentas de organizaciones sociales con informes secretos de inteligencia

María Corina Machado ya está en Oslo y se prepara para reencontrarse con su familia y simpatizantes

TELESHOW
El mal momento que vivió

El mal momento que vivió Yanina Latorre con una seguidora de SQP: “Vos me engañaste”

Juana Repetto denunció el peligro en su barrio por un foco infeccioso: “Mi hijo tiene una infección tremenda en la piel”

Pedro Rosemblat y Lali Espósito, mimosos y a los besos ante los rumores de separación: “Esta pareja está muerta”

La dedicatoria de Zaira a Wanda Nara en medio de los festejos por su cumpleaños: “Agradezco cada día que seas mi hermana”

Vero Lozano habló de los cambios en su programa y el exitoso formato que le ofrecieron conducir: “Me encantaría”