Cómo se vivió la final del Abierto Argentino de Polo desde el showroom de residencias premium

La final de la Triple Corona tuvo un punto de encuentro: el showroom de Decó Polo furnished by Armani/Casa, creado por ABV

La final del Abierto Argentino de Polo atrae año tras año el interés de fanáticos y personalidades de distintos ámbitos. La edición 2025 de este evento deportivo sumó un escenario singular: el showroom de Decó Polo furnished by Armani/Casa, el proyecto urbano ubicado a pocos metros de la cancha principal.

Los desarrolladores Javier Vilamowski, Ioram Amsel, Mariano Boruchowicz

Entre los invitados que pasaron por este lugar estuvieron figuras reconocidas como Mónica Antonópulos, Sabrina Garciarena, Bárbara Lombardo, Sofía Zámolo, Natalia Lobo, María Susini, Laurita Fernández, Darío Turovelzky, María Campos, Ariel Rodríguez Palacios y Benicio Gravier, entre otros.

Darío Turovelzky, María Susini y Sabrina Garciarena y disfrutando de la final en Decó Polo

El entorno brindó vistas directas a la cancha y la propuesta musical de la DJ SRZ acompañó la tarde, generando un ambiente que combinó el deporte con una muestra del estilo de vida que impulsa el desarrollo.

Mónica Antonópulos y Javier Vilamowski, uno de los desarrolladores de Decó Polo

La jornada en el showroom permitió experimentar el diferencial del espacio: cercanía a puntos estratégicos, conexión con el entorno natural y un nivel de confort que se evidenció en cada detalle.

Bárbara Lombardo y Natalia Lobo junto a los desarrolladores de Decó Polo

La visión de ABV en el desarrollo inmobiliario

El proyecto Decó Polo integra dos torres de 30 pisos, residencias que van desde los 160 hasta los 890 metros cuadrados. Tendrá más de 6.500 m² de amenities y una propuesta de parque público que buscará integrarse al tejido urbano.

“Este desarrollo representa una oportunidad única en la ciudad. La relación directa con el verde, el río y las visuales abiertas generan una experiencia de lujo contemporáneo que redefine la manera de habitar Buenos Aires”, expresó el Arq. Javier Vilamowski, socio y codirector de ABV.

Darío Turovelzky y Laurita Fernández en la final de la Triple Corona en Decó Polo

Las áreas comunes, concebidas en alianza con Armani/Casa, suman un valor diferencial al desarrollo. La proximidad al Campo Argentino de Polo se pudo percibir el día de la final, cuando quienes visitaron el showroom visualizaron en directo la relación entre el proyecto, el entorno y el acceso a experiencias urbanas relevantes.

“Nuestro objetivo es crear un hito que eleve los estándares de la vida urbana. Proponemos una silueta distintiva, vistas ininterrumpidas y un parque que transforma la experiencia del entorno. Es una obra que trasciende lo edilicio y abre un nuevo capítulo para la ciudad", señaló el Arq. Ioram Amsel, socio y codirector de ABV, desarrolladora que cuenta con más de 60 emprendimientos y 35 años en el rubro.

Sofía Zámolo en la final de polo en Decó Polo

Dinamismo en el sector premium y relevancia internacional

Durante la tarde, el intercambio en el showroom de Decó Polo furnished by Armani/Casa giró en torno a las tendencias del segmento premium y su peso en el desarrollo urbano de la Argentina.

Los participantes resaltaron la importancia de propuestas que vinculan la arquitectura con el entorno natural y el diseño de calidad. Así, el evento funcionó como una ventana al crecimiento del barrio y al avance de proyectos que definen el perfil de la zona.

“El segmento de lujo continúa mostrando un gran dinamismo. Los compradores buscan proyectos que integren diseño, bienestar y ubicaciones excepcionales. Buenos Aires sigue atrayendo inversores internacionales y nosotros apostamos a ofrecer desarrollos que combinan arquitectura, arte y naturaleza”, afirmó el Arq. Mariano Boruchowicz, socio y codirector de ABV.

Cada espacio del emprendimiento prioriza diseño, luz natural y visuales que potencian el estilo de vida urbano

Residencias de lujo que conectan con la ciudad y el entorno

Si bien la final del Abierto Argentino de Polo tuvo como eje principal lo que sucedió dentro de la cancha, también funcionó como oportunidad para conocer a fondo la identidad de Decó Polo como nuevo actor en el lifestyle urbano de la ciudad. Invitados y asistentes tuvieron acceso a una experiencia integral, donde el diseño, el confort y la ubicación fueron protagonistas junto al encuentro deportivo.

Decó Polo furnished by Armani / Casa reunió a destacadas personalidades del espectáculo, moda, gastronomía y deporte para vivir una tarde inolvidable

Fue un espacio para descubrir la posibilidad de vivir cerca de la naturaleza, el deporte y la cultura, en un entorno pensado para quienes buscan experiencias únicas en la ciudad. Cada detalle del showroom reflejó el compromiso del proyecto con la calidad, el diseño y la integración urbana.

Para más información sobre Decó Polo furnished by Armani/Casa, se puede ingresar aquí.

Imágenes de esta nota: Decó Polo