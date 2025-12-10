Transformación digital y nuevos desafíos: especialistas analizaron la innovación y el futuro empresarial

La edición 2025 de un foro tecnológico reunió a profesionales para analizar distintos ejes (Movistar)

La transformación digital cambió cada aspecto de la vida empresarial. La integración de nuevas tecnologías, la demanda de conectividad robusta y la inteligencia artificial modifican los modelos de negocio en tiempo real. Las empresas buscan adaptarse a procesos innovadores para mantener su competitividad y responder a un entorno cada vez más exigente.

Con esas premisas, Buenos Aires fue sede del Movistar Digital Forum Argentina 2025, un encuentro donde expertos analizaron las tendencias que marcarán el futuro del sector productivo y de servicios. Líderes de la industria, especialistas en tecnología y representantes de organizaciones destacadas compartieron visiones sobre los desafíos y oportunidades de la era digital.

El evento se desarrolló bajo una atmósfera inspirada en la Fórmula 1, lo que mezcló dinamismo y tecnología de vanguardia. Los asistentes vivieron experiencias interactivas con simuladores de manejo, lo que permitió acercar conceptos tecnológicos a situaciones cotidianas y profesionales. La ambientación y el branding crearon una identidad distintiva para la ocasión.

Ejes centrales del foro: conectividad, nube e innovación

Asimismo, la conducción del periodista Adrián Puente aportó una visión informada sobre las herramientas digitales y las estrategias que dinamizan a las organizaciones.

“La digitalización exige una conectividad robusta y segura. Trabajamos para ofrecer herramientas y visibilidad que permitan decisiones ágiles sin comprometer la operación”, destacó de Leandro Tangreti, director comercial de Movistar Empresas, la entidad organizadora del evento.

Claudio Lombardo, Flor Rodríguez, Leandro Tangreti, Martín Pruzanski y Leonardo Marzano (Movistar)

A continuación, el foro presentó un panel focalizado en la evolución de las telecomunicaciones. Leonardo Marzano, gerente de ingeniería, explicó cómo las redes pueden convertirse en una ventaja competitiva a través de la integración de edge, IA, cloud, IoT y ciberseguridad. El diálogo giró en torno a la necesidad de adelantarse al cambio tecnológico para impulsar el crecimiento del negocio.

Por otro lado, la nube se consolidó como protagonista clave para la transformación digital. Diego Bekerman, gerente general de estrategia global SMB y crecimiento en Microsoft, remarcó que Cloud funciona como acelerador de la inteligencia artificial. Según los expositores, el ecosistema empresarial actual demanda una adopción flexible de soluciones en la nube para redefinir procesos internos y responder a las tendencias globales.

Desafíos de ciberseguridad y casos de éxito empresarial

En cuanto al resguardo de la información, la ciberseguridad ocupó un lugar central durante el foro. Claudio Lombardo, gerente de operaciones y arquitectura de ciberseguridad en Movistar Argentina, presentó cifras de SentinelOne que indican que el 64% de las empresas sufrió fugas de datos en 2025. Amenazas como phishing, ransomware y ataques DDoS impulsan a las compañías a fortalecer sus políticas de protección digital.

Adrián Puente y Mario Pergolini en el Movistar Digital Forum Argentina 2025 (Movistar)

Al mismo tiempo, empresas líderes como Sensify, DESA y Correo Argentino compartieron experiencias sobre el impacto de IoT como potenciador del negocio. La conexión de dispositivos y la medición precisa de operaciones fueron identificadas como factores clave para mejorar rendimiento y productividad en múltiples rubros. Los voceros subrayaron que la transformación digital se apoya en recorrer el camino hacia la gestión eficiente de recursos.

Además, la inteligencia artificial fue objeto de análisis por parte de Soledad Agüero, directora de Relacionamiento Digital y BI Big Data en Movistar Argentina. Para ella, la clave reside en diseñar productos intuitivos y en fortalecer la articulación entre empresas, sector público y universidades para asegurar una transición accesible.

El cierre estuvo a cargo de Mario Pergolini, quien lideró un panel enfocado en adaptación y cambio. El empresario señaló que el liderazgo contemporáneo exige aprovechar las herramientas tecnológicas sin titubeos.

De esta manera, el Movistar Digital Forum Argentina 2025 dejó una hoja de ruta clara: la adaptación constante protege la competitividad empresarial. La convergencia de conectividad, nube, ciberseguridad, IoT e inteligencia artificial marca el ritmo de una economía que valora la innovación y la anticipación.