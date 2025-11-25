Llega al país una nueva generación de vehículos eléctricos e híbridos

La JACT9 combina robustez, capacidad de carga y confort en una pickup automática diseñada tanto para el trabajo como para la vida diaria (JAC MOTORS)

La movilidad en la Argentina atraviesa una transformación impulsada por la innovación tecnológica, la eficiencia energética y la sostenibilidad. La llegada de modelos híbridos, eléctricos y todoterreno amplía las opciones disponibles, marcando un paso importante en la evolución del parque automotor y acercando alternativas más modernas, seguras y amigables con el medioambiente.

En este marco, la automotriz china JAC MOTORS anunció el desembarco de tres vehículos pensados para distintos públicos en el país. Se trata de una SUV híbrida enchufable (JS6 PHEV), un hatchback 100% eléctrico (EV 30X), y una pickup 4x4 automática (JACT9), que apuntan a sectores urbanos, de aventura y al transporte de cargas.

Una SUV híbrida enchufable para trayectos urbanos y largos recorridos

El JS6 PHEV llegó al país como una nueva alternativa dentro del segmento de las SUV híbridas enchufables. Este modelo apuesta por combinar una mayor autonomía, bajas emisiones y eficiencia en el consumo.

Su sistema híbrido de nueva generación permite optar por conducción completamente eléctrica durante recorridos urbanos, con la posibilidad de recorrer hasta 120 kilómetros únicamente con energía eléctrica.

El motor de este vehículo es un naftero de 1.5 litros, acoplado a un sistema híbrido enchufable (DHT) que entrega hasta 310 caballos de potencia y un torque de 435 Nm. De acuerdo con la información oficial, la autonomía total puede extenderse hasta 1.150 kilómetros.

En materia de recarga, la marca señaló que es posible alcanzar el 80% de carga en apenas 26 minutos mediante corriente continua y llegar al 100% en aproximadamente 3,5 horas con corriente alterna. Además, el modelo dispone de tres modos de conducción: ECO, normal y sport.

Entre sus principales características se encuentra:

Suspensión independiente en ambos ejes y llantas de 19 pulgadas.

Instrumental 100% digital y pantalla central táctil de alta definición.

Sistema de tablero dual de 12,3”+12,3”.

Seis airbags y un paquete avanzado de asistencias (ADAS) con control de crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, mantenimiento de carril, monitoreo de punto ciego y asistente de atascos de tráfico.

Según JAC MOTORS, este SUV fue pensado para usuarios que priorizan el confort, la tecnología y una movilidad más sustentable, pero sin descuidar la performance.

El JS6 PHEV presenta una movilidad híbrida enchufable, con autonomía extendida y eficiencia para trayectos urbanos y viajes largos (JAC MOTORS)

Un hatchback 100% eléctrico para la movilidad urbana

El EV 30X es la nueva propuesta totalmente eléctrica de la marca. Orientado a un público juvenil y tecnológico, este hatchback se diseñó para la circulación en ciudades y alrededores.

Su motor eléctrico entrega 135 caballos de potencia y 175 Nm de torque, con una autonomía estimada de 405 kilómetros bajo ciclo CLTC. El vehículo emplea una batería de 41 kWh con refrigeración líquida, que puede alcanzar el 80% de carga en solo 30 minutos por corriente continua, según informa JAC MOTORS.

El diseño exterior suma faros led, carrocería compacta de 4,2 metros de largo y asistencia para el estacionamiento con cobertura panorámica de 360°/540°. La central multimedia de 15,6”, junto a funciones de asistencia como detección de punto ciego, advertencia de tráfico cruzado, reconocimiento de señales y frenado automático de emergencia, buscan mayor seguridad y comodidad para el conductor.

El EV 30X ofrece una propuesta 100% eléctrica, con diseño compacto, autonomía ideal para la ciudad y tecnología enfocada en la seguridad (JAC MOTORS)

Una pickup para el trabajo, la familia y la aventura

La nueva JACT9 llegó para expandir el portfolio de pickups medianas con sus 5,3 metros de largo y una capacidad de carga de hasta 1.000 kilos. Está equipada con un motor 2.0 CTI turbo diesel intercooler de 170 caballos y un torque de 410 Nm, vinculado a una transmisión automática de ocho velocidades.

Dentro del equipamiento se destacan:

Asientos calefaccionados eléctricos.

Climatizador y salidas de aire traseras.

Techo solar eléctrico corredizo.

Diferentes sistemas de asistencia a la conducción.

En cuanto a seguridad, la pickup obtuvo cinco estrellas en el C-NCAP, avalando su estructura y equipamiento.

Garantía y servicio posventa integral

Con el lanzamiento de estos tres modelos, JAC MOTORS amplió su presencia en la Argentina, donde ya comercializa los modelos JS8 PRO, JACS2 FL, JACX200 y JS4 FLAGSHIP. La propuesta para los nuevos vehículos incluye sistemas de asistencia avanzados y garantías extendidas:

JS6 PHEV: 5 años o 100.000 kilómetros y 8 años o 150.000 kilómetros para la batería.

EV 30X: 6 años o 150.000 kilómetros para el vehículo y 8 años o 150.000 kilómetros para la batería.

JACT9: 5 años o 150.000 kilómetros.

Según informaron desde JAC MOTORS, los modelos ya están disponibles en la red de concesionarios oficiales de la marca en la Argentina, con opciones de financiación y posventa integral. Para más información, se puede ingresar aquí.