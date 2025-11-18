In House

TecWeek 2025: los avances tecnológicos que marcan una nueva era del transporte

El camión con mayor potencia y equipamiento innovador de una marca alemana fue una de las principales atracciones de la muestra que se realizó en Costa Salguero

La experiencia inmersiva de Mercedes-Benz
La experiencia inmersiva de Mercedes-Benz en TecWeek permitió conocer innovaciones en eficiencia para el transporte para camiones (MBCB)

El encuentro dedicado a la tecnología y la innovación, TecWeek 2025, fue el escenario elegido por Mercedes-Benz Camiones y Buses para mostrar su vehículo insignia: el Actros L 2663. El espacio de la marca propuso a los asistentes una experiencia inédita, con un simulador de realidad virtual que ofrece la posibilidad de conocer en profundidad cada función del camión.

Por primera vez, los visitantes pudieron experimentar una prueba de manejo virtual con los últimos sistemas de asistencia y confort. Esta iniciativa permitió que el público observe en acción, mediante simulaciones, los desarrollos que la industria introduce actualmente en materia de seguridad activa y asistencia al conductor.

“TecWeek es el espacio ideal para mostrar todo el potencial tecnológico del Actros L 2663. Este camión reúne los sistemas de asistencia más avanzados del mercado y una conectividad que redefine la experiencia de manejo”, manifestó Roberto Faist, gerente de Producto y Marketing de Mercedes-Benz Camiones.

El ejecutivo remarcó que la participación en este evento buscó acercar al público la tecnología que caracteriza a los camiones de la empresa y el grado de avance de los sistemas de seguridad y eficiencia.

Sistemas de asistencia y eficiencia operativa

El Actros L 2663 se destaca por incorporar funciones sobresalientes en materia de seguridad y control. Entre sus principales innovaciones se encuentran:

  • Active Brake Assist 5: detecta obstáculos y puede frenar automáticamente ante una emergencia
  • MirrorCam: reemplazo de los espejos tradicionales por cámaras digitales para mejor visibilidad y menor resistencia al viento
  • Control de carril: avisa al conductor ante desvíos involuntarios en la trayectoria
  • Control de proximidad: regula la distancia con el vehículo precedente
  • Sistema Fleetboard para gestión de flotas
  • Multimedia Cockpit digital
  • Control crucero inteligente
Potencia máxima y confort para largas distancias

El Actros L 2663 concentra los desarrollos más recientes de Mercedes-Benz Camiones y Buses en el segmento de pesados. Está equipado con el motor OM 473 de 15,6 litros, que ofrece 625 caballos de fuerza y un torque de 3.000 Nm. Esta motorización, sumada a la transmisión automatizada Powershift 3 de 12 marchas, le otorga el mayor nivel de potencia disponible actualmente en la Argentina, según reporta la marca.

La configuración 6x4 y los ejes con reducción en cubos de rueda habilitan su uso en aplicaciones de máxima exigencia, como el transporte de cargas en bitrenes de hasta 75 toneladas.

En tanto, la cabina “L” está equipada con:

  • Techo elevado y piso plano
  • Dos camas
  • Asientos neumáticos calefaccionados con ajuste lumbar
  • Heladera tipo frigobar y climatización automática
  • Espacios de guardado amplios

Además, la incorporación de dos pantallas digitales, sensores inteligentes de luz y lluvia, sistema de luces LED y un volante revestido en cuero aportan una experiencia de manejo alineada con los últimos estándares de la industria.

Servicios y red de atención en todo el país

La estrategia de Mercedes-Benz Camiones y Buses va más allá de la oferta de productos de alta tecnología. La compañía destaca el desarrollo de una propuesta de servicios integral para cada etapa del ciclo de vida de los vehículos, que incluye asesoramiento comercial, postventa, provisión de repuestos, mantenimiento y soluciones de financiación.

La filial argentina, subsidiaria de Daimler Truck AG desde fines de 2021, cuenta con una red de 45 concesionarios oficiales para atención al cliente en distintas regiones del país, consolidando así su presencia en el sector del transporte pesado.

Una apuesta a la innovación y la movilidad

Con su participación en TecWeek, la marca alemana refuerza su enfoque hacia la innovación y el desarrollo de equipamiento de avanzada en el transporte de cargas. Las novedades presentadas en Costa Salguero permiten vislumbrar un futuro en el que la tecnología redefine la seguridad, la eficiencia y el bienestar del conductor.

El público tuvo la oportunidad de acceder a una experiencia inmersiva, donde cada característica del nuevo camión se convierte en un valor agregado para el transporte y la logística. Para más información, se puede ingresar aquí.

