In House

De herederos a líderes: la iniciativa que transforma a las nuevas generaciones de empresarios

Un espacio de formación diseñado por Citi e IAE Business School ofrece herramientas para jóvenes que trabajan en compañías familiares y pretenden conducirlas en un futuro

Guardar
Jóvenes herederos de empresas familiares
Jóvenes herederos de empresas familiares compartieron experiencias y estrategias para la continuidad de sus negocios (Citi)

En un país donde las empresas familiares son un pilar de la economía, su continuidad se vuelve esencial. Estas organizaciones generan empleo, transmiten valores y sostienen legados que, en muchos casos, superan el siglo de historia. Sin embargo, el desafío de adaptarse a nuevas realidades exige repensar la manera en que se forman las próximas generaciones de líderes.

Frente a este panorama, existe una iniciativa que combina conocimiento académico, experiencia práctica y una mirada de largo plazo. Se trata de Spring Training, un programa impulsado por Citi Commercial Bank junto con el IAE Business School, que busca acompañar a los futuros herederos de compañías en su proceso de desarrollo y profesionalización.

La propuesta nació con la idea de fortalecer las capacidades de gestión y liderazgo de quienes pronto estarán al frente de empresas con historia. En su tercera edición, reunió a más de 20 jóvenes vinculados a empresas familiares de distintos sectores. Durante tres jornadas intensivas, exploraron herramientas estratégicas y conceptos clave para enfrentar los desafíos de la continuidad generacional.

Spring Training se consolida como
Spring Training se consolida como un espacio de referencia para el desarrollo de futuros líderes empresariales (Citi)

El programa combina espacios académicos con dinámicas de integración. Así, los asistentes no solo incorporan conocimientos, sino que también pueden compartir experiencias y crear redes de contacto. Esa mezcla de aprendizaje y networking se convirtió en uno de sus ejes distintivos.

Contenidos y voces que inspiran

En este nuevo encuentro, la propuesta contó con la participación de destacados docentes del IAE Business School como Lucio Traverso, Julián Irigoin y Javier Rodríguez Ruiz, además de referentes de Citi como Hernán Alegre, director de Banca de Empresas; Santiago Barros Moss, director de Riesgo; Federico Jeanneret, Corporate FX Sales Head; Ricardo Dessy, economista; Nicolás Rukavina Mikusic, Lead Counsel; y Mario Caramutti, Partner de Finanzas & Gestión.

Durante las sesiones, se abordaron temas como la profesionalización de la gestión, la planificación sucesoria, la estrategia empresarial y el liderazgo en contextos de cambio. Cada módulo combinó teoría con casos reales, lo cual aportó una visión práctica de los desafíos que enfrentan las familias empresarias.

Además, la interacción constante permitió debatir ideas, identificar puntos en común y proyectar soluciones conjuntas. “Es un gran puente entre generaciones. Me parece buenísimo que participen tanto quienes están entrando a la empresa como los que todavía están, porque hay algo ahí que compartir y transitar juntos”, expresó Malena Schwartz, representante de Visuar SA.

Malena Schwartz, de Visuar SA
Malena Schwartz, de Visuar SA (Citi)

Una comunidad de nuevas generaciones

A través de las actividades de integración, los jóvenes que forman parte de esta acción en sus diferentes ediciones logran establecer vínculos que trascienden la experiencia académica y pueden derivar en futuras alianzas. La creación de esa red de confianza es uno de los valores que más destacan los participantes.

“La experiencia fue extraordinaria. Se abordaron todos los temas estratégicos que una familia empresaria debe tener en cuenta para pensar a futuro, con pasión hacia los próximos 10 o 20 años”, sostuvo Fernando Nebbia, de Ricardo Venturino SA (John Deere). Sus palabras reflejan el espíritu del programa: combinar conocimiento técnico con una visión inspiradora del porvenir.

Fernando Nebbia, de Ricardo Venturino
Fernando Nebbia, de Ricardo Venturino SA (Citi)

Proyección y compromiso a largo plazo

Para Citi, la iniciativa forma parte de una estrategia de acompañamiento integral a sus clientes corporativos. “Buscamos ser el aliado de confianza de nuestros clientes, brindando soluciones financieras y también acompañando la formación de quienes serán protagonistas del desarrollo económico y social del país”, destacó el director de Banca Empresas del banco.

Con esta tercera edición, Spring Training se consolida como una instancia de referencia para la formación de futuros líderes empresariales. Su propuesta, basada en la educación, el intercambio y la construcción de comunidad, responde a una necesidad concreta del sector: garantizar que los valores familiares evolucionen junto con los modelos de negocio.

Programas como este permiten mirar hacia el futuro sin perder de vista las raíces. En un contexto donde la innovación y la tradición deben convivir, la formación de nuevas generaciones se vuelve una herramienta clave para asegurar la continuidad y el crecimiento de las empresas que dan vida al tejido productivo argentino.

Temas Relacionados

IAE Business SchoolCiti Commercial BankDesarrollo profesionalnetworkingJóvenes líderesEmpresas familiaresprogramas de capacitación

Últimas Noticias

Así fue la novena edición del programa que impulsa el talento emprendedor femenino en la Argentina

Más de 240 participantes accedieron a capacitaciones y mentorías gratuitas que les brindaron conocimientos clave para fortalecer sus proyectos en Buenos Aires, Córdoba y Venado Tuerto

Así fue la novena edición

Una competencia urbana en Corrientes reunió deporte, solidaridad y energía renovable

Más de 400 personas participaron en una actividad comunitaria que propuso combinar hábitos saludables, colaboración social y compromiso con el ambiente en una jornada abierta a toda la comunidad

Una competencia urbana en Corrientes

Campana corrió con récord histórico de participación en los 10K solidarios

Miles de personas se sumaron a una nueva edición de la 3 y 10K organizada por una reconocida empresa de energía. Fue una propuesta deportiva y comunitaria que reunió donaciones para organizaciones locales y volvió a crecer en convocatoria

Campana corrió con récord histórico

TecWeek 2025: los avances tecnológicos que marcan una nueva era del transporte

El camión con mayor potencia y equipamiento innovador de una marca alemana fue una de las principales atracciones de la muestra que se realizó en Costa Salguero

TecWeek 2025: los avances tecnológicos

Un clásico solidario regresa para apoyar a jóvenes y familias

El Gran Día vuelve a canalizar esfuerzos para sostener programas esenciales en todo el país

Un clásico solidario regresa para
ÚLTIMAS NOTICIAS
Argentina de moda: crece muy

Argentina de moda: crece muy fuerte la demanda de inversores por colocaciones en dólares de empresas y provincias

Presupuesto 2026: los cambios que piden los gobernadores para negociar con la Casa Rosada

Ni la financiación a tasa 0% puede contra el dólar bajo: las ventas de autos 0km caerían más de 25% en noviembre

Martín Fierro de Salud 2025: las mejores fotos y los looks de la alfombra azul

Córdoba: un niño de 10 años fue picado por un alacrán y permanece internado en terapia intensiva

INFOBAE AMÉRICA
Donald Trump designó a Arabia

Donald Trump designó a Arabia Saudita como un “aliado importante” fuera de la OTAN

Tormentas de polvo: la amenaza que cruza continentes y genera alerta en la salud global

Hombres armados interceptaron el vehículo del coordinador de María Corina Machado en Chile en un presunto ataque dirigido

Estados Unidos aprobó la venta de sistemas Patriot para la defensa antiaérea de Ucrania por USD 105 millones

Bolivia creó un superministerio que unifica industrialización, agricultura y gestión del agua

TELESHOW
Santiago Korovsky recibió un reconocimiento

Santiago Korovsky recibió un reconocimiento en la UBA: la insólita foto que le tomó su mamá y generó risas en redes

Luisana Lopilato sorprendió al confesar cuáles son sus canciones navideñas favoritas de su esposo, Michael Bublé

El tierno video de Mirko cuidando a Milenka en sus primeros pasos y el orgullo de Marley: “El mejor niñero”

Nicki Nicole, la primera exponente de la música urbana en presentarse en el Teatro Colón

La Joaqui contó por qué terminó su amistad con la China Suárez: “Quedarse hasta odiarse tiene que dejar de ser tabú”