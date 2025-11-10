In House

Con un show de Rusherking, se presentó el vehículo eléctrico urbano más accesible de la Argentina

La automotriz china JMEV se sumó a Casa FOA 2025 para exhibir allí el EASY 3, un modelo que busca transformar la mirada sobre el transporte en la ciudad con una propuesta accesible, eficiente y pensada para la vida diaria

Rusherking acompañó la presentación del
Rusherking acompañó la presentación del nuevo auto eléctrico con un show en Casa FOA (Grupo Antelo)

La movilidad vive una de las transformaciones más profundas de las últimas décadas. La electrificación, la conectividad y la conciencia ambiental se convierten en los nuevos pilares de una industria que busca responder a las demandas de los consumidores y a los desafíos del cambio climático.

Con esa mirada, la automotriz china JMEV decidió sumarse a Casa FOA Madero Harbour 2025: un encuentro que volvió a unir arte, arquitectura y sustentabilidad. El Grupo Antelo, representante exclusivo de la marca en el país, preparó allí un espacio denominado “Garage Urbano”, donde el diseño y la ingeniería conviven de manera armónica.

Los visitantes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca los avances en movilidad eléctrica con la exhibición de su flamante lanzamiento: el EASY 3. Asimismo, pudieron descubrir cómo el futuro del transporte urbano se está integrando al paisaje y la arquitectura cotidiana.

El baúl del EASY 3
El baúl del EASY 3 apuesta por la funcionalidad y el diseño eficiente (Grupo Antelo)

Una presentación de lujo con una participación especial

En el marco de esta prestigiosa feria, la marca JMEV organizó un evento para invitados especiales, concesionarios, influencers y periodistas. Los asistentes pudieron conocer las características de su nuevo modelo urbano totalmente eléctrico que combina tecnología, eficiencia y accesibilidad.

Con una autonomía de hasta 330 kilómetros, un diseño compacto y un precio accesible, este vehículo llega al mercado para posicionarse como una alternativa interesante para aquellos que quieren ser protagonistas de la movilidad sustentable sin resignar confort.

El lanzamiento del JMEV EASY 3 se realizó en un marco descontracturado dentro del espacio “Garage Urbano”. El público disfrutó de música, así como de un cocktail que se cerró con un show de Rusherking.

Entre las figuras que asistieron al evento estuvieron Jason Mayne, Emmanuel Horvilleur, Franco Masini, Guillermina Valdez, Violeta Urtizberea, Minerva Casero, Juan Ingaramo y Delfina Chaves.

Delfi Chaves y Franco Masini
Delfi Chaves y Franco Masini en el lanzamiento del EASY 3 (JMEV)

JMEV EASY 3: un vehículo que representa a la movilidad del futuro

Este modelo se destaca por su motorización eléctrica síncrona con tracción delantera, cuatro modos de conducción y una aceleración de 0 a 50 km/h en 4,5 segundos. Su batería de ion-litio refrigerada por líquido permite una carga rápida del 20 al 80% en solo 40 minutos y de 6 horas entre 0 y 80%.

Además, dentro del equipamiento de seguridad, el vehículo incluye otros elementos como el sistema ISOFIX, control de estabilidad, cámara 360°, sensores traseros y airbags frontales.

Como parte de la estrategia de lanzamiento, el Grupo Antelo organizó en Casa FOA un sorteo para ganarse un vehículo EASY 3. La acción estuvo disponible durante toda la muestra, que se extendió hasta el 9 de noviembre.

Alejandro Nicolini, gerente general del
Alejandro Nicolini, gerente general del grupo (Grupo Antelo)

“Con Easy 3 tenemos un producto excelente que se basa en cuatro pilares fundamentales: posicionarse como un vehículo urbano (seguramente, el de ingreso al segmento para muchos usuarios), un diseño más que moderno, un completo equipamiento y un precio sumamente competitivo”, señaló Alejandro Nicolini, gerente general del Grupo Antelo.

El concepto de la compañía va más allá de la presentación de productos. La marca busca impulsar un cambio cultural hacia una movilidad más consciente, donde el vehículo eléctrico se convierte en un aliado del entorno urbano. Cada modelo presentado refleja ese compromiso a través de materiales eficientes, procesos tecnológicos avanzados y un diseño pensado para el uso cotidiano.

Con su participación en una de las ferias más reconocidas de la Argentina, la automotriz china acercó la experiencia eléctrica a los visitantes y promover una nueva forma de trasladarse por la ciudad.

