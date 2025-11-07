La ciudad argentina que propone beneficios exclusivos para turistas durante todo el año

Naturaleza, bienestar y cultura distinguen a esta ciudad del Litoral con opciones para cada temporada (Turismo Concordia)

Una ciudad entrerriana se presenta como un destino turístico con una oferta diversa e integral. Situada en la región del Litoral argentino, esta localidad combina paisajes naturales, gastronomía y la calidez de su gente en cada experiencia.

Se trata de Concordia, que cuenta con una ubicación estratégica dentro del corredor del Mercosur, cerca de los principales centros urbanos del país. Esto la convierte en una alternativa accesible en cualquier estación del año.

Beneficios exclusivos para disfrutar la ciudad

Para impulsar el turismo, la ciudad lanzó Concorpass, una tarjeta digital gratuita que permite acceder a experiencias adaptadas a diversos perfiles de visitantes. Es un pase pensado para mejorar el viaje mediante beneficios concretos en alojamiento, comida, recorridos y actividades dentro del municipio y alrededores.

Concorpass ofrece beneficios para todos (Turismo Concordia)

Entre las características principales del programa se destacan:

3x2 en noches de alojamiento

Descuentos de hasta un 20% en alternativas gastronómicas regionales

Cupones especiales en pasajes de larga distancia, en conjunto con Flechabus

Tarifas diferenciadas para propuestas de turismo rural, visitas a bodegas y viñedos

Bonificaciones en excursiones deportivas y de pesca

Ingreso con descuento a complejos termales

Recorridos en bus turístico y acceso a diversas manifestaciones culturales

La tarjeta puede compartirse por hasta cuatro personas, lo que fomenta el viaje en grupo y la exploración conjunta. Para obtenerla, solo se requiere completar un formulario digital para su envío directo vía WhatsApp, o acudir personalmente al Centro de Información Turística ubicado en Mitre y Pellegrini. El programa estará disponible hasta el 30 de noviembre.

El Parque Nacional El Palmar y circuitos integrados

Dentro del circuito de beneficios que se sumaron al Concorpass se encuentra el Parque Nacional El Palmar. Este espacio, a solo 40 minutos de la ciudad, permite el contacto directo con la biodiversidad regional y la historia entrerriana.

Los residentes de la provincia tienen acceso sin costo y los turistas nacionales abonan $5.000, mientras que el ingreso para visitantes del extranjero cuesta $7.000.

Concorpass promueve explorar museos, patrimonio y eventos culturales de Concordia (Turismo Concordia)

Un fin de semana largo entre sabores y cultura

Durante el próximo feriado de noviembre, el evento “Sabores de Concordia y la Región” tendrá lugar en el Parque Central Viñedos Moulins. Allí productores y emprendedores reúnen productos locales, invitando a degustar las especialidades que caracterizan a la cocina de la Región Salto Grande.

En paralelo, desde el 17 al 23 de noviembre, se desarrollará la Semana de los Museos y Patrimonio bajo el lema “Descubrí lo nuestro, valorá lo que somos”. Más de quince espacios abrirán sus puertas con propuestas especiales, guiadas y participativas, para acercar el patrimonio cultural y la historia de Concordia a los visitantes.

Ir a pescar a Concordia es uno de los planes más elegidos por los visitantes y locales (Turismo Concordia)

Pesca y naturaleza en escenarios únicos

Concordia se encuentra rodeada por el lago Salto Grande, el Salto Chico y el río Uruguay. Esta geografía la distingue como punto estratégico para quienes buscan experiencias de pesca y contacto con la naturaleza.

En sus aguas se encuentran especies como bogas, dorados, surubíes, tarariras y bagres, lo que atrae a especialistas y aficionados nacionales e internacionales.

La ciudad impulsa una pesca deportiva responsable, acompañada de guías locales que brindan conocimiento tanto a quienes recién se inician como a quienes ya cuentan con experiencia.

Bienestar, descanso y termas

El bienestar ocupa un lugar central en la propuesta turística de Concordia. La zona norte agrupa tres complejos termales originados en el Acuífero Guaraní: Termas Concordia —con circuito hídrico y parque aéreo—, Termas del Ayuí —que suma parque acuático y arborismo— y Termas Punta Viracho, ubicada frente al Lago Salto Grande.

Estos espacios están pensados para quienes valoran el equilibrio entre relax, naturaleza y actividades al aire libre. La ciudad también dispone de opciones complementarias como senderismo, paseos en lancha, canopy, vuelos de bautismo y jornadas rurales.

La gastronomía regional y los viñedos forman parte de las experiencias a las que se puede acceder con Concorpass (Turismo Concordia)

Gastronomía e identidad local

Los aromas, sabores y productos de la región definen la gastronomía de Concordia. La oferta local incluye platos a base de pescado de río, frutas cítricas, miel, nuez pecán y arándanos. La Costanera sobre el río Uruguay y el eje céntrico concentran parrillas, bares y restaurantes que permiten disfrutar estos sabores en compañía.

El enoturismo se suma como atractivo, con bodegas y viñedos abiertos a la visita. Allí, quienes llegan pueden conocer procesos de producción y participar de degustaciones de variedades como Tannat, Marselan y Chardonna, entre otros, y siempre acompañadas por productos regionales.

Cultura y patrimonio en expansión

Parte del desarrollo turístico radica en la preservación y difusión del patrimonio. El Circuito Arquitectónico permite descubrir edificios y espacios emblemáticos que reflejan el pasado y la identidad local. Concordia recibió recientemente la distinción de Ciudad Art Nouveau de América 2025.

La agenda cultural incluye visitas al Museo y Centro Cultural Salto Grande, Museo de Artes Visuales, Palacio Regional Arruabarrena, Museo de Antropología y Ciencias Naturales, Museo Provincial de la Imagen, Centro de Interpretación del Castillo San Carlos y Costa Ciencia, entre otros.

Dentro de las más de 90 hectáreas del Parque San Carlos se encuentran tres referentes del patrimonio histórico de Concordia. Uno de ellos es el Naranjal de Pereda, que mediante visitas guiadas permite conocer la historia ligada a la citricultura local.

En tanto, el Castillo San Carlos evoca el paso del escritor y aviador Antoine de Saint-Exupéry. Este lugar inspiró la obra “El Principito” y forma parte del recorrido del bus turístico Tierra Mágica, que suma relatos y anécdotas del acervo local.

Por su parte, el Monumento al Éxodo Oriental también está en el Parque San Carlos y rinde homenaje a la gesta artiguista y a su legado en la región.

Concordia ofrece una propuesta turística integral, que combina naturaleza, cultura, gastronomía y servicios, con beneficios accesibles para diferentes visitantes durante todo el año. Para más información, se puede ingresar aquí.