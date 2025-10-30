Desde Miami al Capitolio y la Casa Blanca: Natalia Denegri y su hija Nicole fueron reconocidas por su labor solidaria

A los 11 años, Nicole, la hija mayor de la productora, periodista y empresaria argentina Natalia Denegri, hizo historia: fue distinguida por la Casa Blanca con el President’s Volunteer Service Award, convirtiéndose en la persona más joven en recibir esta distinción presidencial por su compromiso con causas sociales y su vocación solidaria.

La ceremonia tuvo lugar en el Hotel Trump International de Doral, en Florida, durante un evento presentado por Tatiana Henríquez y Gary Berrios, director de Alcance Multicultural de la Oficina del senador Rick Scott.

Pero fue Nicole quien se robó el corazón del público, emocionando a todos con su mensaje de esperanza y empatía. “Crecí viendo a mi mamá y a nuestro querido Alan Hassenfeld ayudar a los demás, a llevar luz donde había oscuridad y una sonrisa donde había una lágrima. Ellos me enseñaron que no importa la edad ni cuánto tengamos, sino el corazón desde el que damos”, dijo frente a un auditorio que la ovacionó de pie.

A su vez, en la misma ceremonia, el Capitolio de los Estados Unidos también reconoció a su madre, Natalia Denegri, con el U.S. Capitol Lifetime Achievement Award por su trayectoria humanitaria y su compromiso con causas sociales en distintas partes del mundo.

Nicole, la hija de Natalia Denegri, junto a Alan Hassenfeld (ND)

Una nueva generación solidaria

El reconocimiento fue entregado por la International Academy of Chaplaincy en nombre del Capitolio y de la Casa Blanca y estuvo acompañado por una carta oficial firmada por el senador Rick Scott, quien felicitó a Nicole por su liderazgo y ejemplo para otros niños.

Además, la Ciudad de Doral le otorgó un reconocimiento especial por su participación en el segmento televisivo El Mundo de Nicole, parte del programa Corazones Guerreros, donde promueve valores, empatía y solidaridad entre los más jóvenes. “Nicole representa a una nueva generación que entiende que ayudar es un privilegio, no una obligación”, destacó Berrios durante la entrega.

No es la primera vez que Nicole es destacada por su labor solidaria. A los 8 años, el alcalde de Miami, Francis X. Suarez, le otorgó un diploma por su compromiso solidario y su participación en programas comunitarios de ayuda a niños en situación de vulnerabilidad.

Nicole junto al eqiupo de Hasbro en una misión solidaria (ND)

Una estudiante destacada en lo social y académico

Además de su vocación solidaria, Nicole es alumna del prestigioso American Heritage School, una de las instituciones educativas más reconocidas de Estados Unidos por su excelencia académica y su formación en valores.

Allí, se destaca no solo por su desempeño escolar, sino también por su espíritu colaborativo y su constante participación en campañas solidarias. Es una de las estudiantes que más contribuye con donaciones y que participa más activamente en competiciones benéficas para recaudar fondos destinados a distintas causas locales e internacionales.

Sus profesores y compañeros la describen como una niña empática, entusiasta y con una gran sensibilidad social, que combina disciplina académica con un fuerte compromiso con su comunidad.

Nicole en el programa "Corazones Guerreros" (ND)

Crecer entre la empatía y el ejemplo

Desde los cinco años, Nicole acompaña a su mamá en el multipremiado programa televisivo Corazones Guerreros, emitido por MegaTV, donde participa en la sección “Todo Niños”, un espacio dedicado a conversar sobre temas relacionados con la infancia, la vida escolar y la realidad del mundo desde la mirada de los más pequeños.

A partir de 2021, comenzó a protagonizar su propio segmento, El Mundo de Nicole, donde muestra su curiosidad y fomenta valores como la empatía, la solidaridad y el respeto.

Desde muy chica, también acompañó a su madre en misiones humanitarias en Estados Unidos y América Latina, colaborando con comunidades afectadas por la pobreza, el hambre y desastres naturales, experiencias que marcaron su visión sobre el valor de ayudar. Y durante la pandemia y los inicios de la guerra en Ucrania, Nicole participó activamente del armado de cajas con elementos de primera necesidad junto a su madre y a Alan Hassenfeld, ex CEO de Hasbro y presidente del Hassenfeld Family Foundation donde su madre es vocera para Estados Unidos y Latinoamérica.

Misión solidaria de Little Lighthouse Foundation (ND)

Quienes conocieron a Alan Hassenfeld saben que este momento habría sido profundamente significativo para él. Alan siempre expresó con orgullo su admiración por el trabajo incansable de Natalia y Hasbro en Puerto Rico y demás paises Latinoamericanos, donde juntos llevaron esperanza a comunidades devastadas por desastres naturales, pobreza y olvido. Ver a Nicole recibir este reconocimiento habría sido, para él, una confirmación de que su legado sigue vivo en las nuevas generaciones. “Nicole es el reflejo de todo lo que soñamos: una infancia que lidera con empatía y transforma con amor”, solía decir con emoción.

Durante la ceremonia, Natalia Denegri dedicó unas palabras a Hassenfeld, quien fue un gran amigo y aliado y falleció el pasado mes de julio en Londres, dos días después de haber compartido juntos un almuerzo lleno de risas y juegos. “Alan fue mucho más que un amigo o mentor: fue familia y fue un ejemplo de amor al prójimo. Este premio también es para él, porque soñaba con cambiar el mundo desde el corazón y siempre se enorgulleció de saber que Nicole llevaba su legado”, expresó Natalia, emocionada.

Nicole participando en otra misión solidaria (ND)

Un legado que continúa

Radicada en Miami desde hace más de una década, Natalia Denegri es fundadora de Trinitus Productions, productora con la que obtuvo 43 premios Suncoast Emmy por documentales de impacto social y por su ciclo Corazones Guerreros, emitido por MegaTV desde hace casi diez años.

Natalia ha participado y organizado misiones solidarias en Venezuela, Colombia, Argentina, Cuba y Puerto Rico, llevando alimentos, medicinas y esperanza a miles de familias, y Nicole la acompañó y ayudó siempre que pudo.

Con esta distinción del Capitolio, Nicole se consolida como un símbolo de las nuevas generaciones, demostrando que el compromiso con los demás puede empezar a cualquier edad.

Nicole recibiendo la medalla presidencial en el Trump de Doral (ND)

“Espero que esto inspire a otros chicos a ayudar, a ser solidarios y a creer que todos podemos hacer la diferencia”, expresó la pequeña a Infobae al finalizar la ceremonia.

Desde Miami, Nicole y su madre Natalia Denegri comparten un mismo propósito: llevar luz donde hay oscuridad y una sonrisa donde hay una lágrima, demostrando que la solidaridad también se hereda.