In House

Una nueva plataforma digital centraliza la gestión de cobranzas en las empresas

La compañía Gire presentó Aura: una Plataforma integral que conecta todos los medios y canales de pago, reduce tareas operativas y permite mayor control en la recaudación

Guardar
La innovación en pagos digitales
La innovación en pagos digitales suma nuevas opciones predictivas para la planificación financiera empresarial (Gire)

La compañía especializada en servicios de pagos y cobranzas Gire presentó en el mercado una herramienta digital para simplificar y optimizar la recaudación de empresas en la Argentina. De este modo, impulsa una nueva etapa en la gestión de pagos con una plataforma integral.

El lanzamiento llega en un momento de transformación que atraviesa esta organización con más de 30 años de experiencia en la industria. Su renovación incluye cambios en su cultura interna y el estilo de liderazgo, con el objetivo de adaptarse a un contexto financiero cambiante y exigente, sin perder solidez operativa.

Esta nueva estrategia combina el uso de tecnologías de última generación, un enfoque en la innovación y la adopción de métodos de trabajo modernos para fortalecer su vínculo con empresas y clientes. De ese modo, Gire apostó por respuestas ágiles que aportan valor concreto a las operaciones de cobro y pago, buscando que las compañías puedan enfocarse en su núcleo de negocios.

Gire refuerza su compromiso con
Gire refuerza su compromiso con la digitalización y la inclusión financiera en la Argentina (Gire)

Una nueva propuesta para simplificar la gestión de cobranzas

Desde la compañía señalan que Aura funciona como una plataforma integral orientada a optimizar la gestión de cobranzas. La Plataforma permite a las empresas concentrar todos los canales y medios de pago en un único espacio digital.

Aura facilita la publicación de deudas, la visualización de transacciones y la optimización del flujo de fondos. Además, reduce la carga operativa y agiliza procesos cotidianos. También brinda la posibilidad de que los clientes de las empresas elijan la modalidad de pago que prefieran, lo que mejora la experiencia y la adaptabilidad frente a diversas necesidades del mercado.

“Hoy, luego de un proceso de transformación organizacional, evolucionamos para consolidar a Gire como el socio estratégico integral que combina cercanía, solidez y visión de futuro. Aura es el primer paso de esta renovación”, sostuvo Gonzalo Díaz Sola, CEO de Gire.

Gonzalo Díaz Sola, CEO de
Gonzalo Díaz Sola, CEO de Gire, acrónimo que significa gestión integral de recaudaciones para empresas (Gire)

Funcionalidades adaptadas a distintos desafíos empresariales

La plataforma Aura incluye distintas soluciones diseñadas para responder a necesidades específicas:

  • Aura Gestiona: Permite centralizar cobranzas, publicar deudas en múltiples canales y recibir pagos a través de efectivo, transferencias, tarjetas o débito automático. Incluye reportería en tiempo real, que ofrece una visión global de las operaciones y ayuda a optimizar los fondos.
  • Aura Conecta: Ofrece integración mediante APIs para vincularse de manera ágil con sistemas de gestión y plataformas SaaS, lo que facilita a las empresas operar desde entornos ya existentes, sin cambiar sus procesos.

Mirada a futuro: Inteligencia predictiva al servicio del negocio

En la hoja de ruta de Gire, el desarrollo de esta plataforma continúa. En breve, se sumará Aura Proyecta: una solución con tecnología de análisis predictivo para todas las escalas empresariales que permitirá anticipar la recaudación diaria, mensual, por canal y medio de pago a partir de datos históricos y modelos avanzados.

Mediante esta nueva solución, las compañías podrán tomar decisiones informadas, gestionar el flujo de fondos con mayor previsibilidad y de manera inteligente.

“Aura Proyecta transforma los datos en decisiones estratégicas: ofrece previsibilidad, mejora la planificación del flujo de fondos y ayuda a las organizaciones a anticiparse a escenarios clave. Es una herramienta potente, diseñada para quienes buscan operar con inteligencia, agilidad y control”, detallaron desde la organización.

Una integración que suma valor operativo

Una de las ventajas principales de la propuesta de Gire es la coexistencia entre innovación digital y red física. La empresa es propietaria de Rapipago, la red extrabancaria con más de 10 mil puntos de cobro distribuidos en todo el país. Esta infraestructura asegura cobertura, accesibilidad y apoyo a la inclusión financiera.

Con la incorporación de Aura, Gire consolida un diferencial único: una innovadora plataforma digital que se complementa con una red física de alcance nacional. Así, ofrece una solución de recaudación integral, que responde con eficacia a los desafíos de hoy y anticipa las oportunidades de mañana.

Por otro lado, la visión de la compañía hace foco en la responsabilidad económica, social y ambiental, en sintonía con los principios del movimiento de empresas B, del cual forma parte. En esa línea, Gire incorpora parámetros de sostenibilidad y busca contribuir al desarrollo general del entorno donde opera.

Para más información, se puede ingresar aquí.

Temas Relacionados

Giregestión de cobranzasrecaudaciónherramientas digitalesAura Proyecta

Últimas Noticias

Una cumbre global anticipó que el futuro de la movilidad ofrecerá cocreación entre usuarios y marcas

Con la presencia de una delegación argentina, una automotriz china reunió a participantes de todo el mundo para dar a conocer su estrategia global orientada a la innovación tecnológica, la reducción de emisiones y la creación de un ecosistema donde las personas participen activamente

Una cumbre global anticipó que

El fallo judicial que facilita el acceso a la ciudadanía italiana para descendientes: cómo tramitarla

La decisión beneficia a bisnietos, tataranietos y quienes quedaron excluidos por las últimas restricciones. Qué soluciones ofrece el Estudio de Abogados de la Familia Pozzo para descendientes en la Argentina y Uruguay

El fallo judicial que facilita

Vaca Muerta: la petrolera de Galuccio crece en producción y acelera su actividad

En el tercer trimestre del año, Vista Energy mantuvo su senda de expansión con cifras en ascenso y una estrategia centrada en la eficiencia, la competitividad y la generación de valor para el país

Vaca Muerta: la petrolera de

Una pyme del sector logístico fue reconocida por promover el desarrollo de jóvenes profesionales

GEA Logistics fue reconocida por Great Place To Work por su impulso al desarrollo profesional y el acompañamiento de nuevas generaciones

Una pyme del sector logístico

Julián Kartun y Zoe Gotusso brillaron en una experiencia única en Buenos Aires

Los artistas fueron parte de la cuarta edición de Chandon Home Experience by Argenta ft., el encuentro donde el arte, la gastronomía y la música se unen para crear una atmósfera cargada de estilo

Julián Kartun y Zoe Gotusso
ÚLTIMAS NOTICIAS
Resultados elecciones 2025 en San

Resultados elecciones 2025 en San Luis: los datos de los comicios hoy, 26 de octubre

Resultados elecciones 2025 en San Juan: los datos de los comicios hoy, 26 de octubre

Resultados elecciones 2025 en Salta: los datos de los comicios hoy, 26 de octubre

Resultados elecciones 2025 en Río Negro: los datos de los comicios hoy, 26 de octubre

Resultados elecciones 2025 en La Rioja: los datos de los comicios hoy, 26 de octubre

INFOBAE AMÉRICA
Así reflejaron los principales medios

Así reflejaron los principales medios del mundo la victoria del gobierno de Javier Milei en las elecciones legislativas en Argentina

Contundente victoria del gobierno de Javier Milei en las elecciones legislativas en Argentina

Donald Trump prometió resolver “muy rápidamente” el conflicto armado entre Pakistán y los talibanes de Afganistán

Constituciones dictatoriales violan derechos humanos y producen miseria

La dictadura de Maduro desafió a EEUU por su despliegue en el Caribe: “No nos intimidan ejercicios militares ni gritos de guerra”

TELESHOW
El video que grabó Lourdes

El video que grabó Lourdes de Bandana agradeciendo tras la detención de su novio: “Un día a la vez”

MasterChef Celebrity no salió al aire por las elecciones y fue reprogramado: la palabra de Wanda Nara y Grego Rossello

El incendio en la casa de Claudia Schijman que provocó su muerte: había sufrido quemaduras en sus brazos

Ivana Icardi relató el percance que sufrió trabajando en Alemania: “Manden buenas vibras”

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en la noche en que el amor volvió a brillar: el “te amo” que le dedicó el futbolista