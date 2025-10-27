Una nueva plataforma digital centraliza la gestión de cobranzas en las empresas

La innovación en pagos digitales suma nuevas opciones predictivas para la planificación financiera empresarial (Gire)

La compañía especializada en servicios de pagos y cobranzas Gire presentó en el mercado una herramienta digital para simplificar y optimizar la recaudación de empresas en la Argentina. De este modo, impulsa una nueva etapa en la gestión de pagos con una plataforma integral.

El lanzamiento llega en un momento de transformación que atraviesa esta organización con más de 30 años de experiencia en la industria. Su renovación incluye cambios en su cultura interna y el estilo de liderazgo, con el objetivo de adaptarse a un contexto financiero cambiante y exigente, sin perder solidez operativa.

Esta nueva estrategia combina el uso de tecnologías de última generación, un enfoque en la innovación y la adopción de métodos de trabajo modernos para fortalecer su vínculo con empresas y clientes. De ese modo, Gire apostó por respuestas ágiles que aportan valor concreto a las operaciones de cobro y pago, buscando que las compañías puedan enfocarse en su núcleo de negocios.

Una nueva propuesta para simplificar la gestión de cobranzas

Desde la compañía señalan que Aura funciona como una plataforma integral orientada a optimizar la gestión de cobranzas. La Plataforma permite a las empresas concentrar todos los canales y medios de pago en un único espacio digital.

Aura facilita la publicación de deudas, la visualización de transacciones y la optimización del flujo de fondos. Además, reduce la carga operativa y agiliza procesos cotidianos. También brinda la posibilidad de que los clientes de las empresas elijan la modalidad de pago que prefieran, lo que mejora la experiencia y la adaptabilidad frente a diversas necesidades del mercado.

“Hoy, luego de un proceso de transformación organizacional, evolucionamos para consolidar a Gire como el socio estratégico integral que combina cercanía, solidez y visión de futuro. Aura es el primer paso de esta renovación”, sostuvo Gonzalo Díaz Sola, CEO de Gire.

Funcionalidades adaptadas a distintos desafíos empresariales

La plataforma Aura incluye distintas soluciones diseñadas para responder a necesidades específicas:

Aura Gestiona : Permite centralizar cobranzas, publicar deudas en múltiples canales y recibir pagos a través de efectivo, transferencias, tarjetas o débito automático. Incluye reportería en tiempo real, que ofrece una visión global de las operaciones y ayuda a optimizar los fondos.

Aura Conecta: Ofrece integración mediante APIs para vincularse de manera ágil con sistemas de gestión y plataformas SaaS, lo que facilita a las empresas operar desde entornos ya existentes, sin cambiar sus procesos.

Mirada a futuro: Inteligencia predictiva al servicio del negocio

En la hoja de ruta de Gire, el desarrollo de esta plataforma continúa. En breve, se sumará Aura Proyecta: una solución con tecnología de análisis predictivo para todas las escalas empresariales que permitirá anticipar la recaudación diaria, mensual, por canal y medio de pago a partir de datos históricos y modelos avanzados.

Mediante esta nueva solución, las compañías podrán tomar decisiones informadas, gestionar el flujo de fondos con mayor previsibilidad y de manera inteligente.

“Aura Proyecta transforma los datos en decisiones estratégicas: ofrece previsibilidad, mejora la planificación del flujo de fondos y ayuda a las organizaciones a anticiparse a escenarios clave. Es una herramienta potente, diseñada para quienes buscan operar con inteligencia, agilidad y control”, detallaron desde la organización.

Una integración que suma valor operativo

Una de las ventajas principales de la propuesta de Gire es la coexistencia entre innovación digital y red física. La empresa es propietaria de Rapipago, la red extrabancaria con más de 10 mil puntos de cobro distribuidos en todo el país. Esta infraestructura asegura cobertura, accesibilidad y apoyo a la inclusión financiera.

Con la incorporación de Aura, Gire consolida un diferencial único: una innovadora plataforma digital que se complementa con una red física de alcance nacional. Así, ofrece una solución de recaudación integral, que responde con eficacia a los desafíos de hoy y anticipa las oportunidades de mañana.

Por otro lado, la visión de la compañía hace foco en la responsabilidad económica, social y ambiental, en sintonía con los principios del movimiento de empresas B, del cual forma parte. En esa línea, Gire incorpora parámetros de sostenibilidad y busca contribuir al desarrollo general del entorno donde opera.

