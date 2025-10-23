In House

Julián Kartun y Zoe Gotusso brillaron en una experiencia única en Buenos Aires

Los artistas fueron parte de la cuarta edición de Chandon Home Experience by Argenta ft., el encuentro donde el arte, la gastronomía y la música se unen para crear una atmósfera cargada de estilo

Guardar
Julian Kartun y Zoe Gotusso
Julian Kartun y Zoe Gotusso en Chandon Home Experience by Argenta ft. 4ta edición (Chandon)

El arte y la creatividad volvieron a unirse en una noche que superó las expectativas de losinvitados . Se trata de una propuesta que volvió recargada con una curaduría gastronómica y artística que elevó cada detalle. La casa de Chandon en Barrio Parque se transformó en una experiencia inmersiva donde los sabores y los sonidos se unieron para crear momentos únicos e inolvidables.

Desde su llegada, los invitados se sumergieron en un universo pensado para estimular cada sentido. El jardín, la cava y los distintos espacios de la casa ofrecieron un itinerario inmersivo con los espumosos como protagonistas de la noche.

Un recorrido sensorial por los sabores, aromas y sonidos<b> </b>

La recepción de la casa se transformó en un piano bar con Coti Sorokin que ofreció un show íntimo acompañado por el restaurante Ultramarinos, del chef Máximo Rossi, maridada con Chandon Brut Nature Rosé.

Coti en Chandon Home Experience
Coti en Chandon Home Experience by Argenta ft. 4ta edición (Chandon)

Por su parte, la cava reunió a Cochinchina con sus tragos de autor creados por Inés De Los Santos, elaborados a base de Chandon Brut Nature. El ambiente se completó con la música de Vinilos en la Vereda, que aportó un toque de funk al momento.

Mientras tanto, el espacio del parking se transformó con Hong Kong Style. El maridaje ideal fue Chandon Apéritif, junto a los ritmos de Ilan Amores, que aportó energía al encuentro.

La gastronomía en la sala principal estuvo a cargo de Piedra Pasillo, de Lucas Canga y Tomás Couriel. Allí se sirvió pancho de ciervo y foie gras acompañado por Chandon Extra Brut. La performance de Marttein complementó la propuesta con una intervención escénica que despertó emoción entre los asistentes.

Martín Garabal, Andres Gil, Cande
Martín Garabal, Andres Gil, Cande Vetrano y Minerva Casero en Chandon Home Experience by Argenta ft. 4ta edición (Chandon)

El jardín de la casa fue el escenario elegido para un show acústico de Julian Kartun y Zoe Gotusso que conquistó al público. El plato principal reunió a Ultramarinos, Piedra Pasillo y Hong Kong Style en una creación conjunta con postre a cargo de Picarón.

El set de dj Zuker en las bandejas mantuvo la energía de la celebración hasta las últimas horas del encuentro. Entre los más de 200 invitados, se destacó la presencia de figuras como Cande Vetrano, Martín Garabal, Minerva Casero, Cande Molfese, Andrés Gil, Pollo Alvarez, Tefi Russo y Dillom. Ensayos Urbanos intervino la fachada y el jardín para generar una atmósfera que anticipó la magia interior. Así, cada rincón adoptó una identidad propia sin perder la impronta de la marca.

“Con cada nueva edición buscamos renovar la manera en que las personas disfrutan nuestros espumosos, explorando nuevas formas de conectar la música, la gastronomía y el arte”, comentó Fernando Gouiran, director de Marketing y Comunicaciones de Chandon.

Cande Molfese disfrutó de las
Cande Molfese disfrutó de las propuestas gastronómicas y musicales en la Maison de Chandon durante la última edición del encuentro (Chandon)

Esta propuesta, que une sensibilidad, arte, música y gastronomía, le permite a la marca ampliar su universo y consolidar su Maison como un espacio donde cada detalle se convierte en una celebración de los sentidos.

En ediciones previas del ciclo, se convocó a restaurantes de alta gastronomía como Trescha, Niño Gordo, Fico, Gran Dabbang, Mengano, MAD Pasta, Azafrán, Julia, Reliquia, Obrador Florida y Bordó. Cada sala presentó una identidad particular, con menús diseñados por los chefs invitados que involucraron desde cocina asiática hasta platos creados en colaboración.

También formaron parte artistas de distintas trayectorias, entre ellos Conociendo Rusia, Silvestre y la Naranja, Bandalos Chinos, El Zar, Dándara Franco Rizzaro, Nuestro Romance, Luna Suarez y Un muerto más.

Desde su lanzamiento en 2024, Chandon Home Experience by Argenta ft. se consolidó como un evento destacado dentro del calendario cultural de Buenos Aires, que reúne a referentes de la música, la gastronomía y el arte en cada encuentro.

Quienes deseen formar parte de futuras ediciones podrán encontrar las próximas novedades de la experiencia en las redes sociales de Chandon y Argenta.

Temas Relacionados

Chandon Home ExperienceJulián KartunZoe GotussoChandonArgentaGastronomíaMúsicaBarrio ParqueUltramarinos

Últimas Noticias

Una pyme del sector logístico fue reconocida por promover el desarrollo de jóvenes profesionales

GEA Logistics fue reconocida por Great Place To Work por su impulso al desarrollo profesional y el acompañamiento de nuevas generaciones

Una pyme del sector logístico

Buenos Aires será el epicentro del debate sobre inteligencia artificial en América Latina

Con un enfoque “AI-first”, el evento AILAT25 propondrá una agenda centrada en innovación, sostenibilidad y liderazgo transformador

Buenos Aires será el epicentro

Infobae Talks Mujeres con Impacto: cómo la diversidad en el liderazgo impulsa la innovación en las empresas

El ciclo conducido por Agostina Scioli reunirá a referentes de distintos sectores que están transformando la manera de pensar, decidir y crear dentro del mundo corporativo. Historias que inspiran y muestran cómo el cambio se construye desde la acción

Infobae Talks Mujeres con Impacto:

Modelos cuantitativos: la ciencia detrás de las decisiones de inversión innovadoras

Matemáticas, estadística e inteligencia artificial se combinan para ofrecer una visión más precisa y confiable del comportamiento del mercado

Modelos cuantitativos: la ciencia detrás

Día Internacional de la Niña: un programa global impulsa el cambio en los elogios en la infancia

La iniciativa de Dove #CambiaElCumplido invita a madres, padres y docentes a transformar las formas de reconocimiento. Por qué puede ser clave para fortalecer la autoestima y el desarrollo integral de las más pequeñas

Día Internacional de la Niña:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Estuvo tres años preso por

Estuvo tres años preso por una causa de abuso sexual y un jurado popular lo absolvió

Secuestró a su ex pareja, la golpeó y quedó detenido por intento de femicidio

Rechazaron la prisión domiciliaria al único detenido por el transfemicidio de Azul Semeñenko en Neuquén

Cocaína, un departamento destruido y su otra víctima de violencia de género: la historia secreta del novio de Lourdes de Bandana

Pollo al horno, a la sartén y con salsa: cinco recetas fáciles para hacer en casa

INFOBAE AMÉRICA
Trump afirmó que Israel no

Trump afirmó que Israel no llevará a cabo los planes de anexión a Cisjordania: “No se preocupen por ello”

Bruce Springsteen habló sobre las diferencias en el tratamiento de la salud mental en su juventud y en la actualidad

Un cementerio medieval hallado en Polonia cambia la visión sobre la vida y el comercio en la Alta Edad Media

Ecuador ordenó la prisión preventiva para los presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio

La dictadura de Daniel Ortega concedió nuevas minas a empresas chinas en Nicaragua y amplía su dependencia de Beijing

TELESHOW
Ángel de Brito fue lapidario

Ángel de Brito fue lapidario con la China Suárez por el enfrentamiento con sus detractores: “Mentirosa serial”

La profunda emoción de Eugenia Tobal al hablar de su hija Ema en MasterChef Celebrity: “Amo ser su mamá”

Los desafíos virales de Ian Lucas con Valentina Cervantes y Evangelina Anderson que arrasan en las redes

El momento en el que Lourdes Fernández de Bandana era trasladada tras la detención de Leandro García Gómez

El radical cambio de Cande Tinelli tras someterse a una operación por su accidente: “Me sacaron todos los piercings”