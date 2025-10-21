Susana Giménez protagoniza una campaña que revive momentos icónicos de su carrera

Secco apuesta por la autenticidad en su estrategia publicitaria junto a Susana Giménez (Secco)

La publicidad siempre encuentra en la memoria colectiva un territorio fértil para emocionar. Los recuerdos compartidos, los íconos culturales y los momentos que marcaron una época se transforman, con el tiempo, en puentes hacia la autenticidad.

En ese universo, la nueva campaña de Secco apuesta por revivir una historia que incluye frescura, identidad y tradición, con una protagonista que forma parte del imaginario popular argentino: Susana Giménez.

Una relación de larga data

Corrían los años 70, cuando la televisión todavía era en blanco y negro y las botellas de vidrio color formaban parte del paisaje cotidiano. En aquel entonces, esta marca de bebidas eligió a una joven modelo y actriz para protagonizar su primer comercial. Aquella pieza, sencilla y directa, se transformó en un símbolo de una época donde la espontaneidad y la alegría definían el tono de la publicidad local.

En 2025, tras haberse consagrado como uno de los símbolos más importantes de la TV, la diva vuelve a ser la cara de la marca nacional de gaseosas. La historia se repite, aunque con un lenguaje visual completamente distinto. El video ya se puede ver en YouTube.

La nueva campaña, guiada por el concepto “Lo auténtico Seccomparte”, retoma ese vínculo original para reinterpretarlo desde la modernidad. El spot reconstruye escenas icónicas de la trayectoria de Susana, evoca su característico “shock” y recupera la energía que la convirtió en un ícono de la televisión.

La campaña “Lo auténtico Seccomparte” refuerza el vínculo emocional entre la marca y el público argentino (Secco)

Cabe destacar que el equipo creativo incorporó recursos de Stage Craft, animación con inteligencia artificial y una estética pop vibrante, que mezcla pasado y presente en un mismo relato visual. El resultado es una pieza que homenajea la historia compartida entre la marca y su público, mientras celebra la capacidad de reinventarse sin perder identidad.

Por otro lado, el concepto de autenticidad funciona como hilo conductor entre la marca y la figura elegida. Susana representa la naturalidad, el humor y la cercanía que caracterizan a su trayectoria, valores que también definen a Secco desde hace más de nueve décadas.

En tiempos donde la nostalgia se convierte en una herramienta poderosa de conexión emocional, la compañía recupera su legado y lo resignifica para una nueva generación. Además, con este comercial, logra así transmitir un mensaje contemporáneo sin renunciar a su esencia popular: demuestra que lo genuino sigue vigente, incluso en un contexto donde las tendencias cambian a gran velocidad.

La nueva campaña de Secco revive la alianza histórica con Susana Giménez y apuesta a la autenticidad (Secco)

A lo largo del spot, la narrativa visual transita distintos momentos de la carrera de la diva, lo que conecta su evolución con la transformación de la marca. Esa mirada retrospectiva permite construir un relato intergeneracional, donde las emociones del pasado dialogan con los códigos del presente. El público, testigo de esa unión, se convierte también en protagonista de una historia que forma parte de la cultura cotidiana.

En ese sentido, “Lo auténtico Seccomparte” sintetiza más que un eslogan publicitario. Es una declaración de principios que refuerza el vínculo entre una marca con un público que valora la cercanía. La campaña invita a recordar, pero también a celebrar aquello que permanece: la capacidad de compartir momentos simples y verdaderos.

Con esta acción, Secco reafirma su lugar dentro del mercado local como una empresa que integra trayectoria e innovación. A más de 90 años de su creación, continúa expandiéndose sin perder su espíritu original. Su nueva campaña demuestra que la nostalgia puede ser un motor de modernidad cuando se utiliza con sensibilidad y coherencia.

En definitiva, el regreso de Susana Giménez al universo de Secco trasciende lo publicitario. Es un homenaje a la autenticidad, a las historias que perduran y a los lazos que se construyen a través del tiempo. Porque, como sugiere el mensaje de la campaña, lo verdadero no se impone ni se inventa: simplemente, se comparte.

Para saber más acerca de la campaña “Lo auténtico Seccomparte”, hacer clic acá.