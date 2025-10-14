In House

Protección solar: la nueva propuesta que mejora el cuidado de la piel

Una nueva generación de protectores solares apuesta por fórmulas más livianas, rápidas de absorber y efectivas contra los daños causados por la radiación ultravioleta durante todo el año

El lanzamiento de Aquafusion reunió a especialistas e influencers para experimentar la eficacia y la sensación liviana del nuevo protector solar de L’Oréal Paris

El cuidado de la piel atraviesa una transformación impulsada por la búsqueda de soluciones más simples, efectivas y acordes a los hábitos actuales. En la era donde la exposición solar no distingue estaciones ni horarios, contar con un protector solar cómodo y adaptable se vuelve una necesidad cotidiana.

En este contexto, L’Oréal Paris presentó su nuevo protector solar UV Defender Aquafusion que incorpora la tecnología Aqua Gel. Su textura, liviana y fresca, se asimila al contacto y se absorve en apenas tres segundos. Este avance invita a incorporar la fotoprotección a la rutina diaria de cuidado sin la incomodidad de fórmulas densas o aceitosas, una demanda cada vez más recurrente en los consumidores actuales.

Innovación y ciencia para proteger la piel todo el año

La clave diferencial del UV Defender Aquafusion de L’Oréal Paris radica en su fórmula de rápida absorción. Proporciona una cobertura eficaz contra los rayos UVA, UVB y el espectro de largo alcance, con un FPS 50 que protege la piel de daños inmediatos y signos de envejecimiento, como manchas o líneas de expresión.

Sofía "Jujuy" Giménez participó del
Sofía "Jujuy" Giménez participó del lanzamiento del protector solar de textura Aqua Gel, destacando la importancia del cuidado diario de la piel (Juan Novelli)

A diferencia de los protectores tradicionales, esta propuesta de L’Oréal Paris se integra sin dejar residuos ni sensación grasosa, y resulta apta para todos los tipos de piel. La resistencia al agua y a la transpiración multiplica sus usos: desde quienes hacen deporte hasta quienes priorizan practicidad en la rutina de ciudad.

De acuerdo a las investigaciones de la marca, una de las principales barreras para adoptar el protector solar a diario es la incomodidad al aplicarlo. Frente a este desafío, el sistema Aqua Gel facilita la constancia en su uso y contribuye a naturalizar el autocuidado más allá del verano o las vacaciones.

Una tarde en el Golf Club de Olivos

Allí se realizó la presentación del nuevo protector de L’Oréal Paris, donde influencers, especialistas y amigos de la marca compartieron sus primeras impresiones y participaron de clínicas deportivas, charlas sobre protección solar y pruebas del UV Defender Aquafusion en condiciones reales.

El Golf Club de Olivos
El Golf Club de Olivos fue escenario de un encuentro dedicado a la innovación en protectores solares FPS 50 para una piel saludable todo el año (Juan Novelli)

“El lanzamiento es espectacular. Es un protector solar superfluido, resistente al agua, ideal para estar al aire libre, para quienes practican golf, deportes o cualquier actividad bajo el sol. Hay que usar protector solar los 365 días del año y, en caso de exposición prolongada, renovarlo cada dos horas. Esta textura permite realmente que el cuidado sea un hábito y no algo incómodo o difícil de incorporar”, explicó la médica dermatóloga Yanina Perednik (MN 146.366)

Por su parte, la modelo Eva Bargiela hizo hincapié en la sencillez y rapidez que facilitó la adopción del protector solar en su rutina: “El lanzamiento me parece espectacular porque es superfluido. Me parece clave que se absorba tan, tan rápido, solo tres segundos. Así no siento que llevo algo pesado en la piel y puedo usarlo todos los días, sobre todo cuando tengo rutinas intensas y necesito protegerme sin perder tiempo”.

Asimismo, la actriz y modelo Sofía “Jujuy” Giménez se mostró entusiasmada con la experiencia y resaltó el impacto positivo de la novedad en su rutina de cuidados. “La verdad es que este producto está bárbaro. Es un protector solar que tiene una textura así como Aqua Gel, super ligerita. Me encanta. Siempre los productos de L’Oréal Paris me fascinan, pero este particularmente está muy pero muy bueno”, expresó.

Protección solar diaria y tecnología
Protección solar diaria y tecnología Aqua Gel, ejes de la nueva rutina de cuidado recomendada por especialistas y referentes de la moda (Juan Novelli)

Hacia una nueva rutina de protección inteligente

El lanzamiento de UV Defender Aquafusion representa un paso adelante en la manera de entender el cuidado de la piel. Integrar la fotoprotección en el día a día ya no requiere de pasos engorrosos ni resignar comodidad: ahora es posible elegir una fórmula práctica, ligera y de alto rendimiento, pensada para las exigencias actuales.

El avance de la tecnología dermocosmética permite adaptar hábitos saludables de manera sencilla y eficaz. El nuevo protector solar de L’Oréal Paris, marca tendencia hacia una rutina de cuidado más consciente, donde la prevención ocupa un lugar central y se adapta a todos los estilos de vida. Así, la protección solar puede volverse parte natural de cada jornada, durante todo el año.

