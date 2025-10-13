De París a Buenos Aires: así se vivió la participación estelar de Luisana Lopilato en la Semana de la Moda

Le Défilé contó con representación argentina a través de Luisana Lopilato en la pasarela (L’Oréal Paris)

Durante una nueva edición de la Semana de la Moda (Fashion Week) en Francia, las miradas del mundo se posaron sobre la pasarela de Le Défilé, el icónico desfile de L’Oréal Paris que celebra la belleza, la diversidad y el empoderamiento femenino. En un entorno marcado por el glamour y la sofisticación, la marca reunió a figuras internacionales que lucieron las últimas tendencias en maquillaje y estilo.

En esta octava presentación consecutiva, Luisana Lopilato fue la encargada de representar a la Argentina, compartiendo espacio con otras reconocidas figuras globales. La propuesta combinó moda, arte y belleza, reafirmando el compromiso de la compañía con la innovación y la inclusión en el universo fashion.

Con 2.500 invitados, 70 talentos desfilando y 65 maquilladores y peluqueros, la modelo y actriz brilló en la pasarela por donde también pasaron Gillian Anderson, Kendall Jenner, Marie Bochet, Cindy Bruna, Viola Davis, Jane Fonda, Bebe Vio Grandis, Ariana Greenblatt, Luma Grothe, Aja Naomi King, Eva Longoria, Andie MacDowell, Helen Mirren y Aishwarya Rai.

“Volver siempre es una emoción enorme. Esto no es solo un desfile, es una celebración de la belleza, la moda y el empoderamiento. Estar otra vez sobre ese escenario, junto a tantas mujeres increíbles, me recuerda por qué amo mi trabajo y lo importante que es transmitir un mensaje positivo y lleno de confianza”, expresó Lopilato.

La esencia de la Fashion Week se trasladó a la Argentina

Días después del desfile, el espíritu del evento cruzó el Atlántico y llegó a Buenos Aires. En la Embajada de Francia, la marca organizó una exclusiva Watch Party para comunicadores e influencers, quienes disfrutaron de la transmisión de Le Défilé en un ambiente distinguido y sofisticado.

Entre las invitadas se destacaron Violeta Urtizberea, Isabel Macedo, Zaira Nara, Mariana Genesio, Sofía Jujuy, Marta Fort y Lolita Latorre. Todas ellas exhibieron looks “total black” con acentos dorados, evocando el encanto parisino y la elegancia que caracteriza a la firma.

Zaira Nara fue una de las protagonistas de la Watch Party de Le Défilé (L’Oréal Paris)

Durante la velada, se proyectó el desfile celebrado en la capital de la moda, mientras los invitados disfrutaban de un auténtico banquete francés. Además, el evento ofreció experiencias inmersivas vinculadas a las cuatro categorías principales de L’Oréal Paris: cuidado de la piel, coloración, cuidado del cabello y maquillaje.

Isabel Macedo y Violeta Urtizberea en la Embajada de Francia en Buenos Aires (L’Oréal Paris)

Un homenaje a la belleza y al empoderamiento

Para dar la bienvenida, los principales ejecutivos de la marca compartieron unas palabras de agradecimiento por sumarse a este glamuroso evento.

A lo largo de la noche, los invitados conocieron los valores que definen a L’Oréal Paris: la herencia francesa, la innovación científica y el compromiso con el empoderamiento femenino.

Cabe destacar que la marca conserva un vínculo histórico con la capital mundial de la moda y la belleza, donde surgió. Detrás de cada producto hay más de 100 expertos científicos, fórmulas avanzadas y un compromiso constante con la calidad y la seguridad.

Marta Fort lució su glamour en la Watch Party de Le Défilé (L’Oréal Paris)

Asimismo, durante el evento también se hizo hincapié en el rol de L’Oréal Paris como marca femenina y feminista desde hace más de 50 años. De hecho, fue pionera al lanzar el lema “Porque vos lo valés”, en una época en la que las mujeres aún no tenían voz en la publicidad.

Ese mensaje sigue vigente y se refleja en iniciativas como el programa Stand Up contra el Acoso Callejero, que ya capacitó a más de 4 millones de personas en todo el mundo, según informó la marca.

“Le Défilé es mucho más que una pasarela: es una declaración. Una celebración de la belleza en todas sus formas, del amor propio y de la alegría de mostrarnos tal como somos. Y este evento nos permite poner en el centro los tres valores que son el corazón de L’Oréal Paris”, sostuvo Ángeles Gnecco, directora general de la división consumo masivo en L’Oréal Argentina.

Lola Latorre también compartió la noche parisina en Buenos Aires (L’Oréal Paris)

El vínculo de L’Oréal Paris y Fashion Week

El desfile del que participó Lopilato hace algunos días tuvo lugar en el Hôtel de Ville, un edificio emblemático de la capital francesa que fue testigo de acontecimientos históricos como las manifestaciones revolucionarias del siglo XVIII durante la Revolución Francesa y las protestas por la igualdad salarial del siglo XIX.

Como socio oficial de la Semana de la Moda de París, L’Oréal Paris eligió este monumento para celebrar la octava edición de este encuentro. El glamoroso show fue abierto al público en las calles, en línea con su propósito de democratizar la belleza y permitir que todas las personas descubran el talento de sus maquilladores y peluqueros en su esencia.

El mensaje del desfile, “Desfila tu valor” (Walk Your Worth), fue diseñado especialmente para inspirar a las mujeres a mostrarse sin complejos y a caminar hacia su destino con confianza.

Esta declaración juega con el histórico eslogan de la marca “Porque tú lo vales”, reafirmando su misión de valorar la confianza en una misma y promover la expresión libre de la belleza.