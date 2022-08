Qué es la metodología de las “5D” para combatir el acoso callejero

El jueves pasado se realizó un mapping en la fachada de la Facultad de Derecho de la UBA para ponerle fin al acoso callejero (Crédito: Chule Valerga)

De acuerdo con una encuesta global llevada a cabo por L’Oréal Paris y la consultora Ipsos en 2021, el 80% de las mujeres declaró haber atravesado situaciones de acoso en el espacio público. En la Argentina, el porcentaje se ubicó en el 90%. En tanto, apenas el 25% confesó haber recibido ayuda.

Ante este panorama, una iniciativa mundial se ha presentado para incentivar a la sociedad a dejar de naturalizar el acoso callejero y actuar cuando se lo ve, a través de dos acciones fundamentales: la visibilización y la capacitación sobre las 5D.

En el marco del programa Stand Up “Contra el Acoso Callejero”, L'Oréal realizó un mapping en la Facultad de Derecho de la UBA.

Stand Up “Contra el Acoso Callejero”, como se denomina esta propuesta, cobró notoriedad en Latinoamérica durante la semana pasada a través de diversos mappings. En la Argentina, el espacio utilizado fue la fachada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde el jueves pasado se realizó una proyección audiovisual, para concientizar y llamar a actuar a la ciudadanía.

La acción en uno de los edificios de la UBA fue una de las que formó parte de este programa que lleva adelante L’Oréal Paris en conjunto con la ONG Right To Be y la Fundación Pescar. Además, antes de mostrar la presentación, la marca había organizado un evento enfrente, en La Fernetería.

Con la conducción de Sofi Carmona, la cita contó con la participación de un panel que abordó la temática del acoso callejero desde diversas perspectivas: estuvieron Candela Yatche, fundadora de la ONG Bellamente; Brenda Mato, activista por la diversidad corporal; y el periodista Diego Iglesias.

Sofi Carmona condujo el evento, mientras que como panelistas participaron Candela Yatche, Brenda Mato y Diego Iglesias (Crédito: Chule Valerga)

“Decidimos involucrarnos con esta problemática porque es una de las formas de violencia de género más naturalizadas y más comunes, tanto en la Argentina como en el mundo”, manifestó Ángeles Gnecco, directora de marketing para la división Productos de Gran Público en L’Oréal.

La ejecutiva explicó que, por un lado, se busca visibilizar esta problemática y al mismo tiempo brindar herramientas a las personas que la atraviesan y también a quienes la presencian, para que puedan intervenir y ayudar.

“Pudimos escuchar a diferentes voces dando su experiencia y contando su visión acerca de la problemática de acoso callejero; después tuvimos la oportunidad de ver un mapping en la Facultad de Derecho, que sirvió para sensibilizar y generar impacto”, agregó Gnecco a modo de balance del evento.

Leticia Siciliani es una de las personalidades que apoya el programa Stand Up “Contra el Acoso Callejero” de L'Oréal Paris y que estuvo presente en el evento (Crédito: Chule Valerga)

El objetivo de este programa consiste en formar a 1,5 millones de personas a nivel global para 2023 sobre cómo pueden actuar de manera segura ante estas situaciones en espacios públicos, utilizando la metodología de las 5D: distraer, delegar, documentar, dar asistencia y dirigirse al acosador.

A la fecha, ya son más de 850 mil los capacitados en 33 países. En la Argentina, se ha superado la barrera de los 37.000. En parte, gracias a que la marca ha invitado a influencers a sumarse a la campaña y difundir este espacio con sus comunidades para que exista más gente con acceso a herramientas de intervención frente a situaciones de acoso callejero.

Asimismo, en este país, la iniciativa también incluye la mención de la línea 144, para promover la atención ante situaciones de violencia de género. La misma funciona durante las 24 horas y todos los días del año.

La Fernetería fue el lugar donde se realizó el evento previo a la proyección en la Facultad de Derecho (Crédito: Chule Valerga)

Para continuar desnaturalizando la cultura del acoso y comprometer a toda la ciudadanía a actuar ante esta problemática habitual y extendida en el mundo entero, L’Oréal Paris invita a la sociedad a conocer más sobre su programa y a compartirlo en las redes sociales utilizando los hashtags de la campaña: #BastaDeAcosoCallejero, #WeStandUp y #LorealParisArg.

Además, la marca también afirma que quienes todavía no realizaron la capacitación tienen la posibilidad de hacerlo de forma gratuita y online a través de este link, en solo 15 minutos.