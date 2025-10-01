Híbrido autorecargable: así es el nuevo SUV que llega a la Argentina con tecnología y diseño de avanzada

Renault lanza en Argentina la nueva generación del SUV Koleos con tecnología híbrida autorecargable y diseño renovado (Renault Argentina)

La ciudad de Buenos Aires fue el escenario elegido para la llegada del nuevo Renault Koleos, un modelo que ya comercializó más de 8.000 unidades en la Argentina desde su desembarco en 2009 y que ahora se renueva por completo en diseño, seguridad, confort y tecnología.

En esta etapa, se ofrecerá en dos versiones: esprit Alpine full hybrid E-Tech, equipado con la más avanzada tecnología híbrida autorecargable de la marca, y techno, impulsada por un motor turbo 2.0L con tracción integral 4WD.

“El impacto que queremos lograr es resignificar el segmento, lanzando este vehículo icónico, con más de 16 años en el mercado, que ahora llega con la versión esprit Alpine full hybrid E-Tech”, señaló Agustín Kovarsky, director de Marketing de Renault Argentina.

El interior del nuevo Renault Koleos ofrece climatización de triple zona, asientos ventilados y calefaccionados y un baúl de 574L y hasta 1.990 litros con los asientos traseros rebatidos (Renault Argentina)

El ejecutivo agregó que esta nueva generación trae una renovación total en términos de diseño, de tecnología, de seguridad y de confort. Con respecto a la seguridad, la novedad es que cuenta con 29 sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), que incluyen:

Conducción autónoma de nivel 2 en autopistas: mantiene el vehículo en su carril, ajusta la distancia con el vehículo precedente y asiste en los cambios de carril.

Frenado autónomo de emergencia, tanto delantero como trasero.

Sistema de estacionamiento autónomo: maniobra de forma automática en espacios paralelos, perpendiculares o en diagonal.

Asistente de maniobra evasiva para evitar posibles colisiones.

Diseño imponente y confort premium

El nuevo Renault Koleos destaca a primera vista por su porte robusto: con 4,78 metros de largo y una distancia entre ejes de 2,82 metros, ofrece una de las cabinas más amplias de su segmento. El interior combina materiales de calidad, iluminación ambiental personalizable y un ecosistema digital de última generación.

El espacio está pensado para la comodidad de toda la familia: climatización de triple zona, asientos delanteros ventilados y delanteros y traseros calefaccionados. Además, cuenta con un baúl de 574 litros ampliables hasta 1.990 litros con los asientos rebatidos. La versión esprit Alpine full hybrid E-Tech, también suma detalles exclusivos de diseño, techo bitono, llantas diamantadas de 20’’ y un sistema de sonido Bose de diez altavoces.

Así fue la presentación de la última generación del Renault Koleos

Dos opciones para distintos perfiles de manejo

La versión techno incorpora un motor turboalimentado de 2.0L de 235 CV, caja automática de ocho velocidades y un sistema inteligente de tracción 4WD, orientada a quienes buscan aventura y desempeño en cualquier terreno.

Asimismo, la versión esprit Alpine full hybrid E-Tech combina un motor turbo 1.5 con dos motores eléctricos y una batería de ion-litio de 1,64 kWh, alcanzando 245 CV de potencia combinada. Gracias a la gestión optimizada de energía, permite hasta un 75% de conducción eléctrica en ciudad, sin necesidad de recarga externa.

Tecnología inmersiva y de última generación

Uno de los diferenciales del nuevo Renault Koleos es su ecosistema digital: la pantalla panorámica Open’R, compuesta por tres pantallas de 12,3’’, se despliega para conductor y acompañante que brinda acceso a navegación, se suma a la compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto.

El nuevo Renault Koleos incorpora una pantalla panorámica Open’R de 12,3’’ x3 que nos brinda conectividad total para conductor y acompañante (Renault Argentina)

Por otra parte, presenta el dispositivo, presenta la información del vehículo, las opciones de entretenimiento y conectividad. También incluye control por gestos, cámaras de visión 540° con chasis transparente y actualizaciones remotas de software.

“En Renault apostamos por transformar nuestra marca y nuestra propuesta de valor. El lanzamiento de este nuevo modelo materializa esa visión, con una versión full hybrid que responde a las expectativas de nuestros clientes y reafirma nuestro compromiso con la innovación”, expresó Pablo Sibilla, presidente y director general de la marca del rombo.

El nuevo Renault Koleos ya se encuentra disponible en la Red de Concesionarios Renault de todo el país:

esprit Alpine full hybrid E-Tech, equipada con tecnología híbrida autorecargable (HEV), desde $85.900.000

techno, con motorización naftera turbo 2.0L y tracción integral, desde $77.900.000

Para conocer más sobre el nuevo Renault Koleos, hacer click acá