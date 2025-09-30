In House

Superó el cáncer, volvió al negocio familiar y hoy lidera una reconocida firma de logística en la Argentina

Licenciada en Letras y políglota, Juliana San Roman atravesó un camino marcado por la resiliencia y la reinvención. Hoy está al frente de la empresa familiar, desde donde impulsa innovación, sustentabilidad y liderazgo femenino

El recorrido de Juliana San Roman une resiliencia personal y liderazgo empresarial en una industria desafiante de la Argentina (JSR)

Detrás de cada gran empresa existen historias personales que desafían las estadísticas y resignifican el valor del esfuerzo. Vidas que merecen ser contadas porque llevan en sí una gran voluntad, capacidad de superación y un modo propio de hacer las cosas. La de Juliana San Roman es una de ellas, marcada por la reinvención constante y el liderazgo silencioso que transforma escenarios desafiantes en oportunidades de crecimiento.

Su recorrido profesional se aleja del típico perfil empresarial. Graduada como Licenciada en Letras a los dieciocho años, desde joven cultivó la pasión por los idiomas: es políglota y domina más de once lenguas, un atributo que le abrió puertas en escenarios internacionales.

A los 25, un diagnóstico de cáncer puso a prueba su temple. Tras superar la enfermedad, decidió entregarse al arte y la danza, ámbitos en los que encontró una forma particular de resiliencia. Este tránsito por campos tan diversos construiría en ella la solidez emocional y la versatilidad profesional que hoy la identifican.

Del arte a la industria: el regreso familiar y el salto gerencial

En 2023, una crisis marcó un nuevo punto de inflexión. Tras el hackeo que sufrió la empresa fundada por su padre, Juliana optó por ocuparse a tiempo completo de Maquinarias Independencia, el mayor representante de la marca china HELI en la Argentina. Esta firma, con más de tres décadas de trayectoria en el mercado de autoelevadores y soluciones logísticas, requería de una conducción sólida para afrontar los desafíos digitales y comerciales del presente.

HELI logró consolidarse en el mercado argentino de maquinarias logísticas tras superar una crisis y renovar su liderazgo familiar (JSR)

Paulatinamente, su carrera la llevó a asumir la dirección gerencial. Bajo su liderazgo, la empresa consiguió posicionar a HELI como un actor preponderante. La ejecutiva explicó en su conversación con Infobae que en poco tiempo lograron que el 70% de los equipos de la marca vendidos en el país provengan de su distribuidora.

Consecuentemente, el perfil interdisciplinario de la CEO se reflejó en la capacidad de integrar gestión comercial, atención técnica y visión humanista en la toma de decisiones. Además de comercializar una amplia gama de zorras, apiladores y autoelevadores —con variantes a gasoil, nafta/gas, eléctricas y modelos de última generación alimentados por litio— la compañía, radicada en Boedo, uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires, extiende su propuesta hacia el asesoramiento y la formación de equipos logísticos.

Innovación estratégica y liderazgo femenino en el sector logístico

Además de la variedad tecnológica —con máquinas que cubren desde exigencias básicas hasta operaciones de gran porte para minería— sobresale la apuesta por alternativas sostenibles. La firma provee equipos con baterías de litio, alineados con las tendencias internacionales de eficiencia energética y bajo impacto ambiental.

A esta faceta innovadora se le suma un atributo diferencial: el liderazgo de una mujer en una industria tradicionalmente masculinizada. La presencia de Juliana en la cabeza de Maquinarias Independencia visibiliza el aporte del talento femenino en ámbitos técnicos, una dinámica que tiende a expandirse en la Argentina, aunque todavía encuentra resistencias culturales.

Su capacidad de reinventarse y promover el talento femenino marca una nueva etapa en la conducción de una firma logística nacional (JSR)

Al mismo tiempo, la empresaria apunta al desarrollo profesional de su equipo, para lo cual promueve capacitaciones en los nuevos sistemas y atención permanente para clientes de todo el país. Este enfoque reactiva el valor de la formación y la actualización constante, elementos esenciales para afrontar los cambios acelerados en el sector de la logística.

Desafíos superados y perspectivas de futuro

A la hora de hacer balance, la combinación de herencia familiar, sensibilidad artística y empuje personal le permitió a esta profesional relanzar la compañía tras el ataque informático y convertirla en un caso de éxito. A través de un crecimiento sostenido y una estrategia adaptada a las necesidades del cliente argentino, Maquinarias Independencia logró consolidar su posición y dejar una impronta positiva en la industria.

Su historia enseña que el liderazgo eficaz trasciende el saber técnico o la experiencia previa. Es el resultado de una preparación integral —académica, emocional y estratégica— y de la valentía para gestionar la adversidad como motor de cambio. Se trata de un ejemplo, que abre y construye caminos para futuras líderes que se animen a innovar desde miradas plurales.

