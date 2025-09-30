In House

Meliponicultura en la Amazonía: un modelo para combatir la pobreza y preservar el bosque

El trabajo con abejas nativas permite conservar especies y ofrecer alternativas de progreso a comunidades rurales afectadas por la pobreza

Guardar
La meliponicultura en la Amazonía
La meliponicultura en la Amazonía contribuye a la conservación del bosque y a combatir la pobreza rural a través del trabajo comunitario con abejas nativas (World Vision Ecuador)

La Amazonía ecuatoriana enfrenta una realidad compleja. La riqueza de su biodiversidad se contrasta con el dato duro de la pobreza rural, que afecta a más del 60% de su población, según un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR, por sus siglas en inglés).

Las comunidades rurales conviven con altos niveles de inseguridad alimentaria y escaso acceso a servicios básicos. Esta situación impacta principalmente a la niñez, que suele depender de la migración o la resignación ante la falta de oportunidades.

En ese contexto, un grupo de jóvenes y la organización World Vision encontraron en la meliponicultura una herramienta concreta para mejorar la calidad de vida e impulsar la conservación del entorno.

La elaboración de miel, polen
La elaboración de miel, polen y propóleos a partir de abejas nativas ofrece a las familias amazónicas una fuente de ingresos sostenible (World Vision Ecuador)

La importancia de las abejas nativas sin aguijón

Las abejas meliponas juegan un rol decisivo en los ecosistemas de América Latina. Al no tener aguijón, resultan menos agresivas que otras especies y se adaptan mejor a los entornos locales.

Su tarea como polinizadoras beneficia tanto a la biodiversidad como a la productividad agrícola. Así, su presencia aumenta la cantidad y calidad de los frutos en los campos y contribuye directamente a la seguridad alimentaria.

La cría y el cuidado de estas abejas, conocidos como meliponicultura, no solo protegen especies en riesgo, sino que, además, abren oportunidades de desarrollo local que resguardan el capital natural.

Un hospital para abejas y el trabajo comunitario

En la provincia amazónica de Ecuador, Jefferson y su esposa Aide lideran el Hospital de Abejas Sin Aguijón (HASA). En ese lugar, rescatan especies nativas de abejas amenazadas por la tala de árboles y reconocen que lograron salvar a más de 100 colonias de 17 especies diferentes.

Cada colonia se entrega a una familia que acepta comprometerse con su cuidado. Hasta el momento, más de 200 hogares han sumado esfuerzos para mantener estas abejas, afirman.

La tarea va más allá del rescate. El equipo promueve la siembra de plantas nativas para asegurar el alimento de las colonias. Además, producen miel valorada por sus propiedades antifúngicas y antioxidantes. “No solo cuidamos abejas, cuidamos la vida”, explicó Jefferson para describir el espíritu de su trabajo.

El rescate y cuidado de
El rescate y cuidado de abejas sin aguijón fortalece la biodiversidad local (World Vision Ecuador)

Un enfoque integral que lucha contra la pobreza

La experiencia de meliponicultura en la Amazonía responde a una estrategia diseñada por World Vision, organización enfocada en la protección de la niñez.

La entidad busca romper el ciclo de la pobreza rural a través de medios de vida sostenibles. “Nuestra intervención en la Amazonía trasciende el asistencialismo fortaleciendo las capacidades de las comunidades con soluciones arraigadas en su cultura y su entorno”, manifestó Esteban Lasso, director país de World Vision Ecuador.

“La meliponicultura es un ejemplo perfecto: es técnicamente viable, económicamente rentable, culturalmente apropiada y ambientalmente sostenible. Ataca directamente la inseguridad alimentaria, asegurando que los niños tengan acceso a nutrientes de alta calidad, al mismo tiempo que genera ingresos para sus familias, lo que invierte directamente en su bienestar y su futuro”, agregó el ejecutivo.

Beneficios ambientales y sociales

El modelo técnico pone el foco en la conservación. Las meliponas son polinizadoras esenciales para la diversidad de la flora amazónica. Su cría se realiza sin necesidad de deforestar. Por el contrario, fomenta el cuidado y la regeneración del bosque, ya que la supervivencia de las abejas depende de la presencia de especies nativas.

La producción de miel, polen y propóleos también ofrece una fuente de ingresos para las familias. Estos productos tienen alta demanda en el mercado nacional e internacional, especialmente por sus propiedades medicinales. Los recursos generados suelen destinarse a la nutrición, educación y salud infantil.

El modelo técnico propuesto integra
El modelo técnico propuesto integra educación ambiental, desarrollo económico y protección de la niñez en comunidades rurales (World Vision Ecuador)

La visión a futuro y el efecto multiplicador

La iniciativa trasciende la meliponicultura. Forma parte de la propuesta regional de Acción Climática de World Vision, combinando turismo comunitario, agricultura sostenible y artesanías. Así, la Amazonía ecuatoriana demuestra que puede implementarse un modelo que preserve el ambiente y potencie oportunidades económicas.

“Nuestro proyecto no solo provee una caña de pescar para generar medios de vida, también enseña a los pobladores a producir de manera inteligente. Estos jóvenes están demostrando que es posible generar desarrollo económico sin destruir el capital natural y cultural que es su herencia más valiosa. Ellos son el presente y la esperanza de la Amazonía”, aseguró Lasso.

Según datos de la organización, más de 100 jóvenes se formaron dentro del proyecto. “Valoran que el progreso real no se mide por la extracción ilimitada de recursos, sino por la capacidad de convivir y regenerar el entorno natural”, comentó el directivo.

Hacia una transformación desde las comunidades

Jefferson y Aide continúan con el trabajo diario de rescatar abejas. En ese proceso, su actividad ofrece una nueva vía de sustento, fomenta responsabilidad y fortalece la soberanía alimentaria. La experiencia promueve el orgullo cultural al revalorizar el conocimiento tradicional.

En ese pequeño meliponario, el zumbido de las abejas acompaña silenciosamente un cambio que avanza entre los jóvenes de la zona. La experiencia de la meliponicultura muestra una alternativa concreta frente a la pobreza y la degradación ambiental: una comunidad que aprende a vivir con la selva, no a costa de ella.

Para más información, se puede ingresar aquí.

Temas Relacionados

MeliponiculturaAmazonía ecuatorianaWorld VisionJeffersonAideEsteban LassoEcuadorAmérica LatinaAbejas meliponasHospital de Abejas Sin Aguijón

Últimas Noticias

Superó el cáncer, volvió al negocio familiar y hoy lidera una reconocida firma de logística en la Argentina

Licenciada en Letras y políglota, Juliana San Roman atravesó un camino marcado por la resiliencia y la reinvención. Hoy está al frente de la empresa familiar, desde donde impulsa innovación, sustentabilidad y liderazgo femenino

Superó el cáncer, volvió al

Industria automotriz: así es el SUV europeo que llega a la Argentina

Peugeot presenta la nueva edición de su vehículo premium en el mercado nacional. Cuáles son sus características más destacadas

Industria automotriz: así es el

Una marca cordobesa de indumentaria dio un paso histórico con el lanzamiento de su primera línea femenina

Con la llegada de Bando Mujer, la firma con más de 30 años de experiencia decidió consolidar su crecimiento y ampliar su propuesta más allá de la indumentaria masculina

Una marca cordobesa de indumentaria

Galletitas de granola: una propuesta dulce y práctica que llega a la Argentina

Granolitas desembarca en el mercado con tres opciones que combinan avena, crispines de arroz, harina integral, copos de maíz y frutas reales en formatos pensados para acompañar los distintos momentos de la rutina cotidiana

Galletitas de granola: una propuesta

Ciudadanía express: cómo obtener asesoramiento profesional para realizar este trámite en Italia

Un estudio jurídico italiano, con sede en Argentina, ofrece un procedimiento simplificado para llevar a cabo esta gestión en el país europeo. Qué incluye este servicio

Ciudadanía express: cómo obtener asesoramiento
ÚLTIMAS NOTICIAS
De metalizados a transparencias, cuáles

De metalizados a transparencias, cuáles fueron las claves de la moda en los Martín Fierro de Televisión 2025

El video del tiroteo entre dos familias en la manzana 26 del barrio Los Ceibos de González Catán

Le dispararon dos veces para robarle la moto en Tristán Suárez: el video

A bordo del barco Falkor (too), científicos argentinos explorarán dos cañones submarinos en la Patagonia

Lomas de Zamora: una mujer amenazó a un chofer de colectivo y le rompió el parabrisas con un ladrillo

INFOBAE AMÉRICA
Cronología de las treguas en

Cronología de las treguas en Gaza: dos alto el fuego quebrados y “pausas tácticas” que no frenaron la guerra

En una rara aparición en la ONU, un alto diplomático norcoreano insistió en que su país no renunciará a las armas nucleares

De admiración en secreto a confesión y sorpresa: la inesperada fascinación de Axl Rose en los noventa por un grupo “rival”

La ONU denunció la “escala asombrosa” de ejecuciones por parte del régimen de Irán

Tensión en Ecuador: la Confederación Indígena advirtió que no dará “ni un paso atrás” en las protestas contra la eliminación del subsidio al diésel

TELESHOW
Camilota habló sobre la recuperación

Camilota habló sobre la recuperación de Thiago Medina: “Mi hermano abrió los ojos, es un verdadero milagro”

Todos de pie en el Martín Fierro para ovacionar a Mirtha Legrand por su carrera: “Esto empezó en un saloncito chiquito”

Tras su separación de Marcelo Tinelli, Milett Figueroa tuvo un encuentro con Momi Giardina en los Martín Fierro

El minuto a minuto de los Premio Martín Fierro 2025, la gran fiesta de la televisión

Todos los ganadores de los Premios Martín Fierro 2025