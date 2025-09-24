Argentina ya tiene su primer aperitivo sin alcohol

Lionel Scaloni presenta Gancia Cero, el primer aperitivo sin alcohol y listo para tomar en la Argentina (Gancia)

La tradición del aperitivo en la Argentina suma en este 2025 un capítulo histórico con el lanzamiento de Gancia Cero, la primera propuesta sin alcohol y lista para disfrutar en el país. Con esta iniciativa, la marca amplía su portafolio a través de una alternativa moderna y versátil.

Esta incorporación transforma la oferta disponible para quienes buscan experiencias responsables y versátiles. Se trata de una respuesta concreta a un mercado en permanente evolución.

Una fecha especial

El lanzamiento llega en el marco del aniversario número 175 de la marca. Para celebrarlo, decidió ampliar su portafolio de productos con una opción innovadora, sin resignar el auténtico sabor del Americano Gancia. Si bien la iniciativa busca responder a nuevas tendencias y demandas de los argentinos, también hace foco en los usuarios que buscan alternativas originales, versátiles y responsables.

El auge de las bebidas sin alcohol, que incluye opciones como mocktails, mantiene un crecimiento sostenido a escala global y local. El cambio en los hábitos de consumo, sumado al foco en el bienestar, impulsa una expansión significativa del mercado.

Desde la marca destacan que esta alternativa refleja su visión moderna e innovadora. Su objetivo radica en indagar en las nuevas costumbres de las personas y mantener la calidad que acompaña a generaciones.

La presentación a cargo de un campeón del mundo

Para acompañar esta presentación, Lionel Scaloni fue elegido como figura central de la campaña. El entrenador de la selección argentina, admirado por su liderazgo y compromiso, potencia el carácter icónico de la propuesta y la conecta con valores como la responsabilidad, la innovación y el espíritu de equipo.

Gancia Cero: una nueva opción en el mercado (Gancia)

“Como líderes del mercado, sentimos la responsabilidad de continuar el legado de la marca de ser pioneros en innovación. Por eso, presentamos el primer aperitivo sin alcohol sin resignar el sabor icónico de Gancia”, comenta Solana Baccile, Category Manager de Aperitivos en Grupo Cepas.

El lanzamiento representa un paso central en la evolución de la marca. Según afirma su vocera, responde directamente a los consumidores conscientes y exigentes que buscan opciones versátiles y responsables.

En el contexto de celebración del aniversario de la Casa Gancia, este producto se suma al portafolio como propuesta innovadora que mantiene el espíritu pionero de la marca. Además, aparece como una opción refrescante ideal para múltiples ocasiones: desde reuniones con amigos y almuerzos, hasta recreos laborales, cenas o momentos de relax.

Un envase práctico y sustentable

Un elemento que resaltan desde la marca es que la presentación en lata de 473 ml facilita el acceso a esta bebida en supermercados y autoservicios de todo el país, ajustándose a la preferencia por envases prácticos y al énfasis creciente en la sustentabilidad.

El desarrollo del packaging se realizó en conjunto con la empresa Ball Corporation. A través de esta alianza, se implementó un envase que responde al uso de aluminio reciclable y representa una estrategia que refuerza el compromiso ambiental compartido por el Grupo Cepas y sus socios.

Una tradición de larga data

Con 175 años de historia, la Casa Gancia representa un emblema de calidad y maestría. Fundada en 1850 en Italia y con más de 90 años de presencia ininterrumpida en la Argentina, la marca fue pionera en la introducción y consolidación del aperitivo en el país, además de inspirar a generaciones de bartenders y consumidores.

En la actualidad, su espíritu innovador se encarga de guiar el proceso de reinvención e integrar propuestas que fusionan la tradición con las principales tendencias contemporáneas.

En el marco de su aniversario, Gancia pretende seguir acompañando el ritual de este aperitivo nacional, apostando por la inclusión de alternativas que acompañan tanto a consumidores históricos como a las nuevas generaciones interesadas en experiencias de sabor, socialización responsable y envases sostenibles.

