Cómo algunos hábitos diarios pueden impulsar el autocuidado

Pequeños cambios en la alimentación, las emociones y la relación con el entorno permiten acceder a un bienestar más integral y sostenible

Realizar pausas breves durante la jornada laboral favorece el equilibrio, disminuye el estrés y mejora la productividad (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la actualidad, la búsqueda del bienestar se consolida como un objetivo cada vez más presente entre quienes buscan una mejor calidad de vida. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), este concepto implica mucho más que la ausencia de malestar físico. Se trata de un estado integral que incluye el equilibrio mental, emocional y social.

Sobre esta premisa, desde SanCor Salud destacan la importancia de “regalarse un momento” para el autocuidado. Incluso, en una época marcada por la aceleración y la demanda constante de productividad.

En la Argentina y en la región, las iniciativas para fomentar hábitos saludables toman fuerza cada vez que se acerca la Semana del Bienestar. Para los especialistas, la clave reside en acercar hábitos positivos a la vida diaria y romper con la idea de que solo grandes cambios producen resultados significativos.

Un abrazo sincero ayuda a gestionar emociones y fortalecer los vínculos, clave para un equilibrio mental y emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una decisión cotidiana, múltiples caminos posibles

El punto de partida, según coinciden referentes internacionales, es tomar conciencia de que toda mejoría comienza por una decisión personal. “El bienestar tiene muchos caminos, y cada uno comienza con una decisión”, afirman desde SanCor Salud, en línea con las recomendaciones de la OPS, que promueve acciones accesibles y sostenidas a lo largo del tiempo.

Realizar breves pausas para estirarse, sumar minutos de caminata, elegir alimentos frescos en la mesa diaria y mantener la hidratación adecuada son hábitos que se traducen, poco a poco, en mejoras tangibles para la salud. Quienes abordan la prevención de enfermedades y el fortalecimiento de la vitalidad insisten en que la constancia y el autocuidado generan beneficios profundos, mucho más allá de la apariencia física.

Salud emocional: reconocer y gestionar las propias emociones

La OPS destaca que el bienestar emocional es igual de fundamental que el físico. Aprender a identificar lo que se siente, gestionar el estrés o compartir preocupaciones y logros forma parte esencial de la salud integral. “No se trata solo del cuerpo”, subrayan desde SanCor Salud. Reconocer emociones y desarrollar recursos personales para afrontarlas impacta directamente en la calidad de vida y en la prevención de distintos trastornos.

La propuesta de SanCor Salud en la Semana del Bienestar 2025

Además, crear entornos de diálogo abierto y empatía favorece la construcción de comunidades más solidarias y resilientes. Según los especialistas del organismo de salud de las Naciones Unidas, sumar pequeños ejercicios de pausa, meditación o gratitud ayuda a alcanzar el equilibrio en una época de alta exigencia emocional.

Comunidad y vínculos, parte vital de la experiencia

Crear y fortalecer lazos, compartir momentos y sentir que se forma parte de una comunidad son factores fundamentales reconocidos por la institución panamericana. La interacción social es fuente de energía y motivación, aporta sentido de pertenencia y reduce sensaciones de aislamiento.

Ya sea alrededor de una mesa, en espacios públicos o a través de actividades recreativas, cultivar los vínculos genera un impacto positivo en el bienestar emocional y físico. Por ello, tanto la campaña internacional como la propuesta local hacen foco en el valor de estar cerca de otros.

Compartir momentos con amigos en el tiempo libre potencia el bienestar social y brinda energía positiva a la rutina cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desafío de encontrar el balance en la vida diaria

La pausa y el descanso, en una época de hiperconectividad y sobreexigencia, se han convertido en necesidades urgentes. Lograr equilibrio entre las responsabilidades laborales y el tiempo personal es uno de los grandes retos de la actualidad, advierte la OPS. Es así que, alcanzar ese balance resulta clave para reducir el estrés, mejorar el sueño y prevenir situaciones de agotamiento.

Las estrategias pueden ser sencillas: establecer límites horarios, planificar espacios para actividades recreativas, priorizar el descanso nocturno y desconectarse de dispositivos electrónicos al menos un tiempo antes de dormir.

Cada uno de estos gestos, aunque parezca mínimo, forma parte de un enfoque integral que promueve la calidad de vida. De esta manera, la Semana del Bienestar representa una oportunidad para explorar nuevas formas de autocuidado, reconectar con prioridades personales y fortalecer vínculos en comunidad.

Así, lejos de fórmulas universales o transformaciones drásticas, el equilibrio se vuelve accesible a través de momentos simples, elegidos día a día, que confirman que cada acción cuenta.

