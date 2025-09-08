In House

El amor de una madre por su hija fue el origen de una reconocida marca de ropa infantil

Una mujer llamada Noemí pasó de crear tapices y muñecos a vestir generaciones. Cómo fueron los comienzos y a dónde llegó

Guardar
Noemí, la fundadora de Mimo
Noemí, la fundadora de Mimo & Co., junto a sus hijos (Mimo & Co.)

A la hora de vestir a los más pequeños, la primera elección suele ser una marca que ya haya pasado por varias generaciones de la familia y que genere un destello en la memoria emotiva de cada persona.

Un ejemplo de esto es Mimo & Co., que en este 2025 cumple 60 años de trayectoria vistiendo desde recién nacidos hasta preadolescentes, pocos saben cómo comenzó su historia.

Cuando Noemí fue mamá en 1965, decidió que quería regalarle juguetes hechos con sus propias manos a su recién nacida. Con esa idea en mente, Mimo -como le decían todos sus amigos- le hizo unos tapices y muñecos de tela que lograron conquistar el corazón de su bebé y el de todos sus vecinos de Paraná, Entre Ríos.

Al ver lo que estaba haciendo, sus conocidos comenzaron a incentivarla a ofrecer los muñecos en los comercios locales. Así fue como, lo que empezó como un gesto de cariño se convirtió en un pequeño emprendimiento que creció sin parar durante varios años.

Los muñecos de tela le
Los muñecos de tela le dieron pie a una empresa familiar (Mimo & Co.)

A mediados de la década del 70, Mimo no resistió a su necesidad de diseñar. Casi como un juego, creó un pequeño vestido con las telas que usaba para hacer los muñecos. Esta primera prenda, que tenía un dibujo de un barco en el frente, le dio pie a una nueva era en su vida: la indumentaria infantil.

Años más tarde, y luego de haberse mudado con su familia a Buenos Aires en 1979, Noemí se animó y presentó sus diseños en una exposición de ropa para chicos. Allí, comenzó un camino que hasta el día de hoy sigue creciendo.

Con la ayuda de sus hijos y su yerno, quienes se sumaron al equipo con el correr del tiempo, logró formar la marca Mimo & Co. y abrir el primer local. Su crecimiento sostenido la llevó a convertirse en una de las firmas más conocidas de la Argentina, con locales propios y franquicias en todo el país. De esta manera, cada vez más chicos lograron acceder a sus prendas.

Los distintos logos reflejan la
Los distintos logos reflejan la transformación lograda a lo largo de seis décadas (Mimo & Co.)

El poder de adaptación a los cambios y a las distintas innovaciones que presenta el mercado constantemente es una de las claves que llevaron a que el emprendimiento familiar pase a ser una empresa con todas las letras. Ya sea para abrir cuentas de redes sociales y conseguir millones de seguidores, como para modificar los diseños a las tendencias actuales pero sin perder su esencia tradicional.

El amor traspasó las fronteras de la indumentaria

Al vivir en carne propia, lo que implica trabajar y criar a sus hijos al mismo tiempo, Mimo decidió abrir un jardín maternal dentro de la empresa. Desde 2009 que sus puertas están abiertas y ya recibió a más de 150 niños y a más de 130 madres y padres que pueden acompañar a sus pequeños en sus primeros años de educación.

Además, con el objetivo de demostrar que su compromiso con las infancias va más allá de la ropa, la firma ha colaborado con la Fundación Garrahan desde 1996, promoviendo programas de salud infantil. A su vez, se unió para la compra de aparatología, insumos y distintos recursos a lo largo de los años.

El acompañamiento a los pequeños en toda su etapa de crecimiento no se queda solo en un sector, sino que busca integrar a todos sin importar sus capacidades, sus gustos o su forma de ser. Es por eso que la empresa comenzó a implementar probadores amigables para chicos neurodivergentes, permitiendo que puedan experimentar texturas y vivir una experiencia de compra más accesible y en completa libertad.

Los 60 años de trayectoria y un festejo especial

Para celebrar junto al público que acompañó la marca durante toda su historia, Mimo & Co. lanzó una campaña llamada “Somos familia desde 1965”, en la que destaca cómo su ropa atravesó generaciones enteras y aún sigue estando presente en los hogares de todo el país.

La marca busca acompañar a
La marca busca acompañar a las familias en todas sus generaciones (Mimo & Co.)

Orgullosos de formar parte de la vida y la historia de millones de familias del país, anunciaron “60 años, 60 órdenes de compra”: un concurso que invita a todas las personas a compartir en las redes sociales imágenes suyas utilizando una prenda de la marca, ya sean fotos de ahora o del pasado.

Para participar, se debe completar un breve formulario a través de su web y elegir el hashtag que corresponda: #YoUséMimo, #YoUsoMimo, o #YoUsaréMimo.

Temas Relacionados

Mimo & Co.Indumentaria infantilFundación GarrahanParanáEmprendimiento familiarModaJardín maternalInclusión

Últimas Noticias

La casa de Cris Vanadia revela el secreto de la creatividad en la era digital

El influencer abre las puertas de su hogar para mostrar cómo es su día a día con la tecnología: los contenidos que lo inspiran, sus consultas a la inteligencia artificial y los recursos que utiliza para relajarse

La casa de Cris Vanadia

Chapadmalal: qué ofrece este destino natural ubicado a pocos minutos de Mar del Plata

La localidad gana protagonismo entre quienes valoran la tranquilidad, las actividades al aire libre y los sabores típicos de la región

Chapadmalal: qué ofrece este destino

Arte y real estate: una propuesta que cautivó a los asistentes de arteba 2025

Zonaprop presentó la continuidad del programa que ofrece curadurías a medida. Durante el evento, el portal de clasificados también exhibió “La Obra Maestra”, junto con el artista plástico Mauro Ketlun

Arte y real estate: una

Comenzó el programa de incentivos para descubrir una joya entrerriana

La renovada tarjeta ConcorPass permite acceder a promociones en servicios turísticos, actividades en la naturaleza, circuitos patrimoniales y más experiencias

Comenzó el programa de incentivos

Una nueva ruta marítima promete impulsar el comercio en el sur argentino

Se confirmó la conexión entre uno de los puertos más importantes de Buenos Aires y la terminal más austral del país. Qué beneficios traerá este servicio

Una nueva ruta marítima promete
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo vivió Milei la primera

Cómo vivió Milei la primera gran derrota electoral que abre un escenario de incertidumbre de cara a octubre

Resultados de la Octava sección en las elecciones Buenos Aires 2025

Resultados de la Séptima sección en las elecciones Buenos Aires 2025

Resultados de la Sexta sección en las elecciones Buenos Aires 2025

Resultados de la Quinta sección en las elecciones Buenos Aires 2025

INFOBAE AMÉRICA
La belleza de la semana:

La belleza de la semana: “Amor de madre”, de Antonio Muñoz Degrain

EEUU alertó sobre el riesgo de una “grave escalada” tras el ataque ruso a Kiev que alcanzó la sede del Gobierno

Crimen en Australia: condenaron a cadena perpetua a la mujer que envenenó a tres familiares con “hongos de la muerte”

Netanyahu acusó a los terroristas de Hamas de disparar a las piernas a mujeres y niños para evitar que salgan de Gaza

El grupo terrorista Hamas aceptó negociar “inmediatamente” las propuestas de EEUU para alcanzar un acuerdo en Gaza

TELESHOW
El relato de Lissa Vera

El relato de Lissa Vera sobre el duro momento que vivió en pleno auge de Bandana: “Me intentaron secuestrar”

Wanda Nara recordó su cita con un súper famoso y por qué lo rechazó: “El hombre más lindo de Argentina”

Cómo Wanda Nara descubrió la infidelidad de Mauro Icardi con la China Suárez revisándole su teléfono: “El que busca, encuentra”

Lamine Yamal presentó la prueba de que su romance con Nicki Nicole sigue firme: “Enamorado”

Wanda Nara recordó la fuerte frase de Mauro Icardi el día del escándalo en el Chateau Libertador: “Busquemos el varón”