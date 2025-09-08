El amor de una madre por su hija fue el origen de una reconocida marca de ropa infantil

Noemí, la fundadora de Mimo & Co., junto a sus hijos (Mimo & Co.)

A la hora de vestir a los más pequeños, la primera elección suele ser una marca que ya haya pasado por varias generaciones de la familia y que genere un destello en la memoria emotiva de cada persona.

Un ejemplo de esto es Mimo & Co., que en este 2025 cumple 60 años de trayectoria vistiendo desde recién nacidos hasta preadolescentes, pocos saben cómo comenzó su historia.

Cuando Noemí fue mamá en 1965, decidió que quería regalarle juguetes hechos con sus propias manos a su recién nacida. Con esa idea en mente, Mimo -como le decían todos sus amigos- le hizo unos tapices y muñecos de tela que lograron conquistar el corazón de su bebé y el de todos sus vecinos de Paraná, Entre Ríos.

Al ver lo que estaba haciendo, sus conocidos comenzaron a incentivarla a ofrecer los muñecos en los comercios locales. Así fue como, lo que empezó como un gesto de cariño se convirtió en un pequeño emprendimiento que creció sin parar durante varios años.

Los muñecos de tela le dieron pie a una empresa familiar (Mimo & Co.)

A mediados de la década del 70, Mimo no resistió a su necesidad de diseñar. Casi como un juego, creó un pequeño vestido con las telas que usaba para hacer los muñecos. Esta primera prenda, que tenía un dibujo de un barco en el frente, le dio pie a una nueva era en su vida: la indumentaria infantil.

Años más tarde, y luego de haberse mudado con su familia a Buenos Aires en 1979, Noemí se animó y presentó sus diseños en una exposición de ropa para chicos. Allí, comenzó un camino que hasta el día de hoy sigue creciendo.

Con la ayuda de sus hijos y su yerno, quienes se sumaron al equipo con el correr del tiempo, logró formar la marca Mimo & Co. y abrir el primer local. Su crecimiento sostenido la llevó a convertirse en una de las firmas más conocidas de la Argentina, con locales propios y franquicias en todo el país. De esta manera, cada vez más chicos lograron acceder a sus prendas.

Los distintos logos reflejan la transformación lograda a lo largo de seis décadas (Mimo & Co.)

El poder de adaptación a los cambios y a las distintas innovaciones que presenta el mercado constantemente es una de las claves que llevaron a que el emprendimiento familiar pase a ser una empresa con todas las letras. Ya sea para abrir cuentas de redes sociales y conseguir millones de seguidores, como para modificar los diseños a las tendencias actuales pero sin perder su esencia tradicional.

El amor traspasó las fronteras de la indumentaria

Al vivir en carne propia, lo que implica trabajar y criar a sus hijos al mismo tiempo, Mimo decidió abrir un jardín maternal dentro de la empresa. Desde 2009 que sus puertas están abiertas y ya recibió a más de 150 niños y a más de 130 madres y padres que pueden acompañar a sus pequeños en sus primeros años de educación.

Además, con el objetivo de demostrar que su compromiso con las infancias va más allá de la ropa, la firma ha colaborado con la Fundación Garrahan desde 1996, promoviendo programas de salud infantil. A su vez, se unió para la compra de aparatología, insumos y distintos recursos a lo largo de los años.

El acompañamiento a los pequeños en toda su etapa de crecimiento no se queda solo en un sector, sino que busca integrar a todos sin importar sus capacidades, sus gustos o su forma de ser. Es por eso que la empresa comenzó a implementar probadores amigables para chicos neurodivergentes, permitiendo que puedan experimentar texturas y vivir una experiencia de compra más accesible y en completa libertad.

Los 60 años de trayectoria y un festejo especial

Para celebrar junto al público que acompañó la marca durante toda su historia, Mimo & Co. lanzó una campaña llamada “Somos familia desde 1965”, en la que destaca cómo su ropa atravesó generaciones enteras y aún sigue estando presente en los hogares de todo el país.

La marca busca acompañar a las familias en todas sus generaciones (Mimo & Co.)

Orgullosos de formar parte de la vida y la historia de millones de familias del país, anunciaron “60 años, 60 órdenes de compra”: un concurso que invita a todas las personas a compartir en las redes sociales imágenes suyas utilizando una prenda de la marca, ya sean fotos de ahora o del pasado.

Para participar, se debe completar un breve formulario a través de su web y elegir el hashtag que corresponda: #YoUséMimo, #YoUsoMimo, o #YoUsaréMimo.