Cultura y sentido de pertenencia: los desafíos de un ámbito laboral en permanente transformación

En la última edición de Infobae Talks Marca Empleadora, Telecom reveló cómo integra distintas generaciones, fomenta la colaboración y refuerza el compromiso de sus equipos

Laura Lazo, Senior Manager de CI and People Engagement en Telecom Argentina, en Infobae Talks Marca Empleadora

La transformación digital no implica únicamente el desarrollo de nuevas tecnologías. También exige revisar la cultura organizacional, impulsar un estilo de liderazgo distinto y fortalecer el compromiso de los equipos.

Laura Lazo, Senior Manager de CI and People Engagement en Telecom Argentina, compartió en Infobae Talks Marca Empleadora cómo la compañía aborda estos ejes para consolidar su propósito y potenciar su marca empleadora.

La reconversión del sector llevó a Telecom a dejar atrás el modelo tradicional de telecomunicaciones para consolidarse como habilitadora de soluciones digitales de personas, comunidades y empresas. En ese camino, esta firma evolucionó hacia un ecosistema que ofrece productos y servicios 100% digitales y, al mismo tiempo, de cara a sus colaboradores, transforma la manera de organizar el trabajo y construir las relaciones internas.

Con encuestas de compromiso, la
Con encuestas de compromiso, la compañía midió un 76% de orgullo de pertenecer y un 84% de satisfacción general en sus equipos (Maximiliano Luna)

Con Personal, la empresa conecta hogares y clientes; a través de Flow, acerca entretenimiento y streaming; con Personal Pay facilita la vida cotidiana mediante soluciones de pago; y desde su área corporativa, acompaña a instituciones en la transición digital. Cada uno de estos negocios requiere un entramado cultural que combine innovación tecnológica con adaptación de las personas.

Habilidades técnicas y blandas en equilibrio

Los desafíos no son solo tecnológicos: tienen un fuerte componente humano”, afirmó Lazo. Según la ejecutiva, Telecom promueve una cultura ágil en la que los individuos están en el centro y donde se busca un balance entre capacidades técnicas y habilidades blandas.

En ese sentido, valores como la empatía, la resiliencia, la inteligencia emocional, el trabajo en equipo y el liderazgo colaborativo se volvieron tan relevantes como los conocimientos específicos. El objetivo es consolidar un entorno donde los colaboradores puedan ser auténticos, disfrutar de su tarea diaria y sentir que dejan una huella en el proceso.

Laura Lazo, Senior Manager de
Laura Lazo, Senior Manager de CI and People Engagement en Telecom, destacó que los desafíos son tanto tecnológicos como humanos (Maximiliano Luna)

Otro de los desafíos que está encarando la compañía en la actualidad consiste en sostener el orgullo y el sentido de pertenencia en sus equipos, en un contexto donde conviven distintas generaciones. Para Telecom, este sentimiento está directamente asociado a su propósito institucional: “Potenciá tu mundo, te acompañamos”, que refleja el impacto de la empresa en la vida digital de millones de clientes.

Para evaluar cómo se vive internamente esta meta central, la compañía implementa encuestas de compromiso con una mirada 360, que reemplazaron al modelo tradicional de clima laboral. Las mediciones abarcan todo el recorrido del colaborador dentro de la compañía y permiten tener una mirada integral del vínculo con la organización.

En ese sentido, los últimos resultados mostraron un 76% de orgullo y un 84% de satisfacción general. “Es fundamental medir, comprender las causas raíz y trabajar en lo que aún debemos mejorar”, señaló Lazo. Para una empresa de gran escala, con alta participación en este tipo de evaluaciones, los datos reflejan un compromiso sostenido y en crecimiento.

Iniciativas que conectan con el propósito

Cabe destacar que Telecom también impulsa distintos programas que refuerzan la conexión entre cultura, propósito y experiencia de los equipos.

Programas como TECO Explorer y
Programas como TECO Explorer y TECOhub buscan integrar generaciones, fortalecer la cultura y reforzar el sentido de comunidad (Maximiliano Luna)

Uno de ellos es “Viví la experiencia”, que permite a cada persona comprender cómo contribuye al recorrido del cliente. Con puntos de contacto directos, se busca que los equipos reconozcan la incidencia de su rol en la satisfacción de los usuarios y en el índice de recomendación (NPS).

Otra iniciativa es “TECO Explorer”, que abre un puente con las nuevas generaciones. En 2023 se orientó a estudiantes de escuelas técnicas y, en su versión más reciente, a hijos de colaboradores. El objetivo es acercar a los jóvenes al mundo laboral, mostrarles distintas trayectorias y brindarles herramientas para planificar su desarrollo.

En tanto, “TECOhub” ofrece un espacio de intercambio entre generaciones dentro de la compañía. Aquellos que poseen más experiencia comparten aprendizajes y consejos con quienes recién inician su carrera, en un esquema de mentoría y networking que refuerza la colaboración y el sentido de comunidad.

Para Lazo, la clave es sostener una dinámica de evolución constante. Cada iniciativa se mide, se ajusta y se enriquece a partir de la retroalimentación de los equipos: “Es fundamental medir y evolucionar de manera permanente. Eso nos permite fortalecer la marca empleadora y acompañar los cambios culturales que vivimos”.

