Miguel Galuccio dio su visión de liderazgo ante más de 1.500 recién graduados

Miguel Galuccio se presentó en la ceremonia de colación del ITBA (Vista Energy)

A la hora de formar profesionales, es importante que ellos mismos reconozcan el valor que tiene la educación en sus vidas. Sin embargo, es igual de fundamental ganar experiencia propia en el campo en el que se van a desarrollar para ganar todas las habilidades que el rubro necesita.

En la ceremonia de colación del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), Miguel Galuccio, fundador, presidente y CEO de Vista Energy, participó como invitado de honor y padrino del evento. Allí, les habló a los recientemente graduados sobre el valor de la formación, el trabajo en equipo y el liderazgo.

El valor de la formación

Ante un auditorio con más de 1.500 personas presentes, entre egresados, docentes, colegas y referentes del sector académico, el ejecutivo fue determinante al referirse sobre su experiencia en el ITBA. Cabe recordar que Galuccio formó parte de la primera camada de ingenieros en petróleo recibidos de la institución y de la Argentina.

“Sin el ITBA para mí no hubiera habido Vaca Muerta, posiblemente no hubiera formado ni fundado Vista, y no participaría de un emprendimiento que me encanta que se llama Gridx”, expresó el CEO frente a cientos de graduados.

En su discurso, el directivo resaltó que un título se consigue con esfuerzo y la educación no es solo para adquirir conocimientos teóricos. Según él, resulta fundamental la capacidad de “aprender a aprender”, de manejar la presión y de levantarse cuando se cae.

“Al armar un equipo para resolver un problema complejo no pensamos en títulos. Pensamos en la energía y en profesionales que sean jugadores de equipo: nos enfocamos en saber si tienen empatía o si piensan estratégicamente”, expresó el ejecutivo de Vista Energy.

Vista Energy opera en Vaca Muerta como compañía independiente (Vista Energy)

La experiencia como base fundamental

Durante su discurso, Galuccio destacó que no basta con estudiar textos ni asistir a clases para ser un gran profesional. El ingeniero expresó que la experiencia y la curiosidad fue lo que lo llevaron al éxito.

Frente a más de 1.500 personas, el directivo de Vista hizo un repaso de toda su trayectoria en la Argentina y en el mundo, enumerando los distintos desafíos que enfrentó a lo largo de su camino. Con sus palabras, demostró cómo cada uno de esos momentos puso a prueba su capacidad de liderazgo y contribuyó a formarlo como ejecutivo y como persona.

En busca de interpelar a los estudiantes a que “salgan al terreno”, expresó: “Vayan donde están los problemas, al campo, a la trinchera. Muy pocas cosas se aprenden en una oficina sentado solo”.

“Las decisiones más importantes que tomé en mi carrera no pasaron por una tabla de Excel. Los números no cerraban. Lo que me ayudó fue sentirlo”, concluyó, dejando en claro lo vital de experimentar para convertirse en un gran profesional.

Del aula a la vida profesional

Desde Vista Energy, la empresa que Galuccio fundó y lidera, acompañan las palabras del ejecutivo a la hora de reclutar talentos. Profesionales con valores y alma de líderes son fundamentales en la organización.

Miguel Galuccio habló sobre la importancia de la educación y la formación (Vista Energy)

Dentro de los valores de la organización, la cual se convirtió en uno de los operadores más importantes de Vaca Muerta, destacan la agilidad, el trabajo de equipo y la orientación a resultados como elementos clave de su cultura de alto desempeño.

Vista es una compañía que lleva invertidos más de US$ 6.000 millones desde 2018, y que hoy produce más de 80.000 barriles diarios, de los cuales la mitad exporta a mercados regionales e internacionales.

En cuanto a su potencial a futuro, la compañía cuenta con un inventario de pozos que alcanza los 1.474 y su visión en alcanzar una producción diaria de 150.000 barriles.