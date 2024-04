Cuál es la marca de lentes de sol que eligen las influencers argentinas como Lola Latorre y Stephie Demner

Stephie Demner por Not Your Mona (Misael Albarracin/Leo Catania)

En el vibrante mundo de la moda, los accesorios tienen un poder transformador único, capaz de definir y completar cualquier look. Un ejemplo de esto son los anteojos de sol, los cuales ya no solo se encargan de proteger la visión, sino que también marcan estilo. Es así que Nicky Pocovi, a través de Not Your Mona (NYM), introdujo en el mercado un estilo que está revolucionado el concepto tradicional de este producto.

La idea de Not Your Mona surgió de la propia experiencia de esta emprendedora como usuaria de anteojos de sol. Ante la monotonía del mercado y la falta de opciones que realmente resonaran con su estilo personal, vio una oportunidad de oro. “Siempre fui amante de los lentes”, menciona. En cada viaje, su ritual incluía adquirir varios pares, desde los más económicos hasta aquellos de marcas renombradas.

Not Your Mona y su colaboración con figuras destacadas para reinventar los lentes de sol (Misael Albarracin/Leo Catania)

Esta pasión la llevó a conceptualizar una línea de productos donde la calidad y el diseño fueran accesibles para todos, sin estar sujetos a temporadas ni limitados por género o tamaño.

Moda y funcionalidad

Uno de los aspectos más destacados de Not Your Mona es su enfoque en la creación de cápsulas en colaboración con influencers de distintos estilos y segmentos. Esta estrategia le permite ampliar el alcance de la marca y al mismo tiempo ofrecer lentes que resuenen con diversos públicos. “Busco celebridades de internet que tengan una estética y un estilo muy marcados y diferentes al mío, para también poder explorar y crear para ese público”, explica.

Cada modelo de Not Your Mona se presenta en una caja de acrílico acompañada de un estuche multifuncional, utilizable tanto como cartera como billetera (Misael Albarracin/Leo Catania)

Ejemplo de ello es la colaboración con Stephie Demner, que posee una comunidad fiel y un perfil más comercial, lo que permitió diseñar una línea que aporta un toque más clásico y elegante. Por su parte, la última cápsula de NYM se desarrolló junto a Barbie Pérez. “Ella tiene seguidores más aventureros, lo que nos llevó a elaborar un modelo mucho más deportivo”, asegura Pocovi.

De esta manera, la marca busca encontrar no solo la forma de conectar con un público específico, sino también adaptar el producto a sus necesidades y estilos de vida activos.

Es así que la emprendedora, tiene una amplia agenda de cara al resto del año: “Estamos armando otra cápsula con una marca para el Día de la Madre y ya se nos ocurrieron un montón de cosas”.

Barbie Pérez le aportó a NYM un vuelco aventurero y deportivo (Misael Albarracin/Leo Catania)

Ahora bien, la innovación no se detiene en el diseño de los productos. La logística detrás de Not Your Mona también se ha transformado en una expresión de la moda. Desde sus comienzos, la marca ha adoptado un modelo de venta exclusivamente online, con el fin de facilitar la distribución.

“Cuando arranqué en los Estados Unidos, la idea era que el producto llegara terminado y listo para despachar a un centro de logística, por lo que una vez que volví a vivir en la Argentina encontré los partners para poder hacerlo de la misma forma”, detalla la emprendedora. Este enfoque simplifica las operaciones y responde a las exigencias del consumidor moderno, quien prefiere la comodidad de la compra en línea.

Lola Latorre fue una de las primeras en sumarse a la propuesta de Nicky Pocovi (Misael Albarracin/Leo Catania)

El compromiso de Not Your Mona con la innovación también llega al empaque. Cada par de anteojos se entrega en una caja de acrílico fluorescente que puede reutilizarse de múltiples formas, y la funda de los lentes funciona también como una cartera pequeña. “La idea es que tenga varios usos”, afirma Pocovi. Esta multifuncionalidad refleja practicidad y sostenibilidad, valores cada vez más importante para los consumidores de hoy.

De cara al futuro, NYM tiene planes ambiciosos para expandir su presencia tanto en tiendas físicas como en ópticas a nivel nacional, sin perder el enfoque en el e-commerce. Este paso no solo aumentará la visibilidad de la marca, sino que también hará que sus productos sean aún más accesibles para una audiencia más amplia.

Un clásico atemporal se presenta hoy como un accesorio imprescindible (Misael Albarracin/Leo Catania)

Fabricados en la Argentina, los anteojos cuentan con protección UV400, esencial para otorgar protección contra los rayos ultravioleta nocivos. Las monturas -elaboradas con acetato- se destacan por su durabilidad y acabado premium que se adapta a cualquier estilo.

Además, los lentes son polarizados, lo que reduce el deslumbramiento al bloquear la luz que rebota en superficies como el agua o el pavimento. De esta forma, proporciona una visión más clara y segura. Así, con cada colección, NYM no solo ofrece estilo y funcionalidad, sino que también invita a todos a ver el mundo a través de una nueva perspectiva.