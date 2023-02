Barrios cerrados: la historia de un emprendimiento familiar que se convirtió en una inversión exitosa en continuo crecimiento

Así se ve Quintas del Sol, hogar de más de 80 familias (Quintas del Sol)

Quintas del Sol es un barrio privado boutique en constante crecimiento. Esto es uno de sus signos distintivos desde hace 18 años, cuando se asentaron las primeras familias que eligieron vivir tranquilas a minutos de la Ciudad de Buenos Aires y de Cañuelas. Pero sus comienzos significaron, en una misma proporción, temores y esperanzas de quienes apostaron por convertir su sueño en realidad.

“Cuando comenzamos a proyectar el barrio, en 2001, sabíamos que la primera ventaja iba a ser el acceso directo desde la Autopista Ezeiza-Cañuelas, que todavía estaba en construcción. Por supuesto, teníamos los mismos temores que las personas que hoy van a invertir en lotes o en casas, son esfuerzos económicos muy grandes. Y, en aquel momento, lo hicimos en un lugar donde no había absolutamente nada, el riesgo era enorme”, confiesa Daniel Fernández, desarrollador de Quintas del Sol.

El ingreso a Quintas del Sol está ubicado a sólo 700 metros de la Autopista (Quintas del Sol)

Una arboleda añosa, su rápido acceso y ser un emprendimiento ya consolidado que ofrece proyectos de llave en mano, lo transforma en una opción ideal a la que cada vez más familias buscan sumarse. Ubicado en la localidad de Carlos Spegazzini, el partido de Ezeiza en la provincia de Buenos Aires, Quintas del sol está a la altura del kilómetro 46 y desde la Autopista hasta la puerta del barrio, solo son dos minutos de viaje.

Su crecimiento ha sido constante, lo que se refleja en las imágenes de los comienzos, antes de que comience el nuevo siglo, comparadas con las actuales, donde ya viven más de 80 familias. Los tiempos, las prioridades y las urgencias cambiaron mucho desde entonces.

Los diversos modelos de casas se entregan completamente equipadas (Quintas del Sol)

“Cuando nació Quintas del Sol nos preocupábamos por la infraestructura, que todos los servicios llegaran a las propiedades en forma subterránea, invertimos mucho en tener calles asfaltadas con cunetas, en el desarrollo de los espacios verdes, también en la construcción de las áreas deportivas, todos preguntaban si había cancha de tenis y de fútbol. Ahora todo cambió. Muchas personas llegan empujadas por la inseguridad, porque no quieren ver a sus hijos encerrados, por la necesidad de poder dormir tranquilos”, explica Daniel Fernández.

Apenas llegar a Quintas del Sol se observa que la seguridad es una absoluta prioridad. El ingreso de los propietarios se habilita de manera digital y, del mismo modo, ellos autorizan el ingreso de sus invitados mediante una aplicación en sus teléfonos celulares. Además, gracias a un plano personalizado en la app Waze, son guiados hasta cada vivienda. Asimismo, hay cámaras que monitorean el perímetro por completo y cuentan con guardia las 24 horas.

El barrio cerrado cuenta con exclusivos espacios comunes para disfrutar todo el año (Quintas del Sol)

La seguridad no es el único objetivo para las personas que deciden invertir sus ahorros en Quintas del Sol. “Hay tres preguntas que realiza la gente está decidida a cerrar una operación: ¿Las propiedades son con escritura inmediata?, ¿Cuál es el valor de las expensas?, ¿Tienen proyectos de casas y se encargan de construirlos? Después de tantos años en el mercado, siempre recomiendo que no compren donde no pueden escriturar inmediatamente, porque esa es la única forma de proteger su dinero. En ese sentido, también hay que consultar siempre por las expensas y que estas tengan ajustes lógicos”, agrega el desarrollador del barrio cerrado.

Quintas del Sol tiene 18 hectáreas, divididas en 160 lotes de 800 m2 cada uno, cuyos valores parten de los 50.000 dólares por unidad. “Contamos con proyectos de llave en mano desde los 200.000 dólares y se puede elegir entre 13 modelos diferentes. Las personas que nos visitan ya no tienen que ver el plano e imaginar sus casas, ahora las pueden venir a ver construidas. Esta propuesta tuvo tan buena aceptación que estamos lanzando nuevos diseños de casas para elegir”, completó Fernández.

Para más información se puede ingresar aquí.