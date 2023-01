LP regresa a Buenos Aires el 17 de febrero: dónde adquirir los tickets para el esperado show

De la mano de DF Entertainment, LP regresa a la Argentina (DF Entertainment)

Desde que visitó la Argentina en marzo de 2022 para tocar en el Lollapalooza, los fans de LP se preguntaban cuándo regresaría esta artista estadounidense al país. Lo cierto es que la espera duró menos de un año: volverá el próximo 17 de febrero para tocar nada menos que en el mítico Luna Park, bajo la producción de DF Entertainment.

Sin dudas, será un reencuentro inolvidable por la química que existe entre ella y su público en este territorio. Tras haber agotado en dos ocasiones el Teatro Vorterix en 2019, la cantante y compositora estadounidense de ascendencia italiana siempre pondera la energía que se siente durante cada concierto que brinda en Buenos Aires.

Nacida en Nueva York bajo el nombre de Laura Pergolizzi, el público en general la conoce más por sus iniciales y por sus más de dos décadas de experiencia en el ámbito musical, donde ha logrado consolidarse por su capacidad multifacética para abordar el rock y el pop.

No obstante, antes de subirse a los grandes escenarios, ya se había ganado un lugar importante en la industria gracias a su desempeño como productora de otros destacados artistas internacionales como Rihanna, Cher, Christina Aguilera y los Backstreet Boys.

La última presentación de LP en la Argentina había sido en marzo de 2022, en el Lollapalooza (DF Entertainment)

El 2001 fue el año en el que decidió dar un giro a su carrera: empezó a componer otro tipo de temas y descubrió que había llegado el momento de abrirse su propio camino. A partir de ahí, se lanzó como cantante y sus hits empezaron a expandirse por todo el planeta.

Sin dudas, su salto definitivo a la fama mundial fue con la llegada de Lost On You: un tema que vio la luz a fines de 2015 y que habla sobre una separación que cobró estatus de himno del desamor. Incluso, ese fue el título de su cuarto álbum, presentado en 2016.

Anteriormente, LP había lanzado Heart-Shaped Scar (2001), Suburban Sprawl & Alcohol (2004) y Forever For Now (2014). Todo este trabajo le valió un reconocimiento como artista multiplatino, con más de dos mil millones de streams a su nombre.

En el ámbito musical, esta artista estadounidense también es valorada por su voz singular y su capacidad de transmisión al interpretar cada uno de sus temas, lo cual genera una conexión única con el público. Sobre todo, con el argentino, tal como menciona siempre.

Las localidades para el show de LP ya están a la venta en el Luna Park y a través de la plataforma Ticket Portal (DF Entertainment)

Por otra parte, su último disco fue Churches (2021) y el mismo incluye grandes singles que ya están en las playlists de sus fans como The One That You Love, How Low Can You Go, One Last Time, Goodbye, Angels y Conversation. Seguramente, muchos de ellos sonarán en el Luna Park el 17 de febrero.

Cabe destacar que los tickets para este concierto ya se encuentran a la venta y es posible abonar en tres cuotas sin interés para quienes posean tarjetas de crédito American Express de Santander.

Las entradas pueden comprarse en las boleterías ubicadas en la esquina de Bouchard y Av. Corrientes de lunes a viernes de 10 a 19, los sábados de 12 a 19 o los domingos y feriados desde las 16, solo si hay shows en el estadio. Allí se puede pagar en efectivo, Visa débito y tarjetas de crédito. No se acepta Mercado Pago.

En tanto, quienes prefieran adquirir su localidad de forma online tienen la posibilidad de hacerlo a través de la plataforma Ticket Portal, al hacer clic acá.