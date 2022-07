Rodeado de figuras internacionales, un argentino presentó su nuevo libro

El ex bajista de Soda Stereo, Zeta Bosio, fue uno de los invitados a la presentación del libro “Tres fases hacia el éxito instantáneo” (Créditos: Prensa Stendel)

Los libros de desarrollo personal suelen estar entre los más buscados por los lectores, desde guías para mejorar la productividad hasta clásicos de educación financiera y autoayuda. Dentro de las novedades del género se encuentra “Tres fases hacia el éxito instantáneo: método de inteligencia israelí”, recientemente publicado por el empresario Mauro Stendel.

Se trata de una propuesta que explora todas las etapas que deben aplicarse para asegurar el cumplimiento de objetivos tanto personales como profesionales, y está inspirada en el sistema utilizado por el ejército de Israel.

“Es importante saber cómo tengo que actuar ante diferentes circunstancias inesperadas y no cansarme para evitar encontrarme con sorpresas o entrar en shock”, explicó el empresario (Créditos: Prensa Stendel)

El autor, oriundo del barrio porteño de Caballito, se instruyó en el método gracias a su propia experiencia, ya que a los 17 años viajó al país asiático con la meta de ingresar a una unidad militar de élite, y tras prepararse física y mentalmente, se convirtió en el primer argentino en ocupar el puesto de soldado encubierto en misiones especiales.

Actualmente, con 26 años e instalado en Estados Unidos hace cuatro, es un empresario con modelos de negocios muy diversos: posee tiendas virtuales en Amazon y Marketplace, un laboratorio de toxicología en Oklahoma, otro de farmacogenética en Dallas y es el accionista mayoritario de Oceanik Sea Food, una compañía de intermediación pesquera.

La mediática Martita Fort fue otra de las invitadas (Créditos: Prensa Stendel)

Para el lanzamiento del libro, Stendel protagonizó un evento exclusivo en Cantina La 20, un restaurante ubicado en Miami, al que asistieron alrededor de 150 personas. Empresarios y artistas de todo el mundo estuvieron invitados, entre quienes se destacan el artista Julio Iglesias Jr, la mediática Martita Fort y el ex bajista de Soda Stereo, Zeta Bosio.

La musicalización estuvo a cargo de la DJ y pareja de Bosio, Estefanía Iracet, quien se encargó de que los invitados bailen hasta altas horas de la noche, y también hubo un show con malabaristas de fuego. “Este es un día muy especial, les quiero explicar lo que son las tres fases. Se utilizan en el ejército israelí y en toda circunstancia de la vida para llegar a nuestra meta lo más rápido posible”, aseguró Stendel, quien además aconseja a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram.

El libro “Tres fases hacia el éxito instantáneo” se encuentra en inglés y español (Créditos: Prensa Stendel)

“La primera fase es crear un punto de no retorno, es decir, un punto en el que ya no hay vuelta atrás: la misión se hace o se hace. La segunda es la mimetización. Si una persona está donde quiero estar, tengo que comer lo que come, hacer lo que hace, ir adonde va. Hay que sentirse identificado con esa persona. La tercera fase son las variables. Esto sucede en programación, en el ajedrez, en el ejército, en el arte y en cualquier ámbito. Es importante saber cómo tengo que actuar ante diferentes circunstancias inesperadas y no cansarme para evitar encontrarme con sorpresas o entrar en shock”, explicó el empresario.