Movilidad sustentable: cómo será la industria automotriz del futuro

Volkswagen Group Argentina creó un programa de descarbonización que planea lograr una industria automotriz carbono neutral para 2050 (Créditos: Prensa Volkswagen Group Argentina)

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático estima que el calentamiento global podría llegar a 1,5°C entre 2030 y 2052 si continúa incrementando al ritmo actual. Aún así, limitar el aumento de la temperatura atmosférica a ese número, y evitar que suba a 2°C, podría mitigar muchos riesgos para la naturaleza y la humanidad.

Entre los beneficios, para 2100 el aumento del nivel del mar a nivel global podría ser 10 centímetros más bajo, mientras que los arrecifes de coral disminuirían entre un 70 y un 90%, en vez de perderse en su totalidad. Para ello, es necesario que las emisiones de dióxido de carbono se reduzcan hasta alcanzar el “cero neto”.

La firma Volkswagen Group Argentina decidió unirse a la causa y creó la estrategia Way To Zero: un programa de descarbonización que planea lograr una industria automotriz carbono neutral para 2050. Esta iniciativa implicó una inversión de más de 1000 millones de dólares en el país e incluye proyectos educativos y de apoyo a la diversidad.

La firma presentó este año el Informe de Sustentabilidad 2021, donde mencionó sus mayores hitos en relación al medio ambiente (Prensa: Volkswagen Group Argentina)

Es por eso que Volkswagen presentó este año el Informe de Sustentabilidad 2021, donde mencionó sus mayores hitos en relación al medio ambiente. En primer lugar, el lanzamiento del VW TAOS; el primer sport utility vehicle (SUV) o vehículo utilitario deportivo que la compañía produce en la Argentina para la región. También inauguró una nueva planta de pintura ecológica en Pacheco, cuya tecnología permite un ahorro aproximado del 85% en agua y energía, y una reducción de la emisión de partículas 700 veces menor a lo que dicta la ley; logro que le valió el Premio Ciudadanía Empresaria.

“2021 fue un año de muchos logros para Volkswagen Group Argentina, que se alcanzaron pesar del contexto desafiante que vivimos a nivel global y gracias al excelente trabajo en conjunto realizado por todas las personas que hacen al día a día de nuestra compañía”, señaló el presidente y CEO de Volkswagen Group Argentina, Thomas Owsianski.

El lanzamiento del Centro Logístico en Fátima, Pilar, fue otro de los hitos. Este espacio destinado a la distribución de repuestos y accesorios originales cuenta con un sistema que ahora un 30% de agua y otro 70% de energía.

Uno de los proyectos para el cuidado de la biodiversidad es “Plantarse”, dividido en las iniciativas “Guardianes del Delta” en Pacheco y “Defensores del Agua” en Córdoba (Créditos: Prensa Volkswagen Group Argentina)

La compañía también presentó una variedad de vehículos eléctricos: la línea ID, en la que se encuentran los autos ID.3 e ID.4, el camión e-Delivery -que cuenta con una versión de 11 y otra de 14 toneladas- y el Audi RS e-tron GT, un auto de lujo que puede acelerar de 0 a 100 km/h en tan solo 3,3 segundos. Además, se asoció con Siemens para desarrollar puntos de recarga de automóviles en todo el país.

Por otro lado, la firma obtuvo el año pasado, y por tercera vez consecutiva, el reconocimiento internacional de Top Employer 2021; una certificación que premia las prácticas de recursos humanos. “En Volkswagen Group Argentina estamos comprometidos a ser protagonistas de la cultura de cambio ya que somos mucho más que una empresa automotriz. Estamos trabajando fuertemente hacia una cultura más diversa y con mayor inclusión junto a actores destacados de la sociedad, ONG y empresas de triple impacto”, señaló Darío Carosella, director de RRHH de la firma en Argentina.

Además, la firma destacó que en 2021 se realizaron acciones como la goTOzero week; una semana de charlas de expertos en ambientalismo, talleres virtuales, eventos de voluntariado y la realización de dos murales ecológicos en los centros industriales de Pacheco y Córdoba. La pintura fotocatálitica de las obras actúa como un árbol adulto durante 90 días, ya que elimina 150 kg de dióxido de carbono por mes.

Electrificación de vehículos, cero emisiones de carbono, uso de energías verdes y reciclaje de baterías son algunos de los pilares de la automotriz (Créditos: Prensa Volkswagen Group Argentina)

Otro de los proyectos para el cuidado de la biodiversidad es “PlantaRSE”, dividido en las iniciativas “Guardianes del Delta” en Pacheco y “Defensores del Agua” en Córdoba. Los miembros del comité ejecutivo plantaron los primeros árboles con la finalidad de crear una reserva en Pacheco y fortalecer la biodiversidad en Córdoba, y donaron 5000 árboles a ReforestARG para la creación del Bosque Volkswagen y la restauración de zonas afectadas por el fuego en Cholila, Chubut, y Yacanto, Córdoba.

