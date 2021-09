Cinco talentos revelan la clave detrás del éxito: el impacto

Sebastián Yatra, embajador de la firma a nivel global (Crédito: prensa Tommy Hilfiger)

“La clave fundamental es la perseverancia, porque el camino está lleno de golpes, te vas a caer mil veces y si a la primera que te caes, te rendís, no hay manera de lograrlo”, asegura Mateo Salvatto, CEO de Asteroid y creador de Háblalo. Probablemente, la palabra éxito tenga infinitas definiciones, según las metas de cada persona. Pero, ¿cómo el impacto se convierte en la llave para sortear obstáculos y lograr salir de la zona de confort?

Sebastián Yatra, Mateo Salvatto, Agustín Sierra, Lizardo Ponce y Facundo Miguelena, cinco talentos reconocidos a nivel nacional e internacional que día a día quiebran los límites de su vida para lograr que “las cosas sucedan”. Un mensaje que también representa a la fragancia “Impact” de Tommy Hilfiger, la cual invita a las personas a comenzar una nueva aventura a través del impacto.

Días atrás, Tommy Hilfiger relanzó la fragancia en una jornada especial en el Hipódromo de Palermo, donde se lució un impactante globo aerostático en el centro del lugar. “Una fragancia pensada para el hombre en movimiento, para aquellos que sueñan con lograr un objetivo y trabajan para alcanzarlo”, explican desde la firma. El evento contó con la presencia de Sierra, Salvatto, Ponce y Miguelena, quienes disfrutaron una tarde memorable.

Así fue el relanzamiento de la fragancia "Impact" en el Hipódromo de Palermo (Crédito: prensa Tommy Hilfiger)

Perseguir los sueños

“Creo que hay que trabajar duro y aprender a amar lo que estás haciendo, encontrar un propósito en todo. Hay momentos que no son tan divertidos, y también encontrás la belleza en eso. No solo las cosas que son fáciles de entender, sino las cosas que también son un poco más difíciles. Creo que eso ha sido parte de la razón por la que nunca me he rendido, porque mi vida se convirtió en esto y he encontrado algo hermoso en cada parte del proceso”, comenta Sebastián Yatra, embajador de la firma a nivel global.

Por su parte, Ponce hace hincapié en valorar el recorrido completo de la vida. “Mi consejo siempre es intentarlo y prepararse para que cuando suceda, se pueda disfrutar al 100%. Me parece clave el recorrido y darle valor a cada una de las cosas que uno va haciendo para poder aprender y crecer; para que llegue el momento en que uno dice ‘lo logré’, no solamente disfruté de ese momento, sino de todo lo que hice para llegar ahí”, destaca el periodista e influencer.

En esa línea, la botella de vidrio curva y transparente que presenta la fragancia “Impact” invita a descubrir la posibilidad de algo más, ya que “cautiva al soñador e impulsa al triunfador” a través de su increíble combinación de ingredientes. Sumado a esto, cuenta con aromas cítricos, aromáticos ahumados y un trío de maderas preciosas, dentro del que se incluye el poderoso asimiento de Akigalawood, un extracto especiado y amaderado de pachulí.

Agustín Sierra junto a la fragancia "Impact" (Crédito: prensa Tommy Hilfiger)

Impacto, la clave detrás del éxito

Generar impacto y desafiar los límites del confort para cumplir sueños y anhelos se transforma en un largo camino de transitar, pero sin duda, una meta posible.

“En mi día a día considero que genero impacto en dos ámbitos. Por un lado, y gracias a las iniciativas que llevo adelante con mi equipo, en la inclusión y en la visibilización de la discapacidad que permite ponerla en la conversación diaria en redes y en medios de comunicación. Otro impacto, quizás más personal, es en la motivación: mostrarle a la gente que se puede salir adelante, que hay futuro, motivarlos a emprender”, describe Salvatto.

Mateo Salvatto disfrutó el relanzamiento de la fragancia en Palermo (Crédito: prensa Tommy Hilfiger)

En ese sentido, Miguelena subraya: “Genero impacto en la pasión y la perseverancia que le presto a todo lo que me propongo. Voy tras ellos sin importar cuánto cueste y cuánto demore”.

Por otro lado, Sierra confirma que el impacto guarda estrecha relación con las personas cercanas: “En mi vida cotidiana creo que genero impacto en mi familia, en la relación que tengo con mis amigos, mi equipo de fútbol con el que acabamos de salir campeones. Creo en los valores de los más cercanos, en las amistades, es ahí donde genero más impacto. En mi carrera creo que tengo un gran impacto en niños y gente joven, que busca cumplir sus metas y sus grandes sueños”.

Asimismo, Ponce indica: “Me parece que el impacto no está solamente en uno, sino en saber trabajar en equipo y confiar en las personas que tenemos a nuestro lado a la hora de trabajar y de relacionarnos. El impacto no está solo en mí y en mi palabra, sino en el lugar que le doy a los demás para que puedan expresar sus ideas”.

Las características “Impact”

A la hora de definir a una persona “Impact”, los embajadores de la fragancia destacan diferentes aspectos. Allí, el intérprete de “Pareja del año” precisa: “Cualquier persona que no tenga miedo de ser ella misma, que siempre esté buscando la mejor versión de sí misma, que tenga sueños, metas. El mensaje de Impact tiene mucho en común conmigo, ya que ambos nos enfocamos en lograr nuestros objetivos, somos el tipo de personas que hacen que las cosas sucedan y que logran cambiar el entorno que nos rodea. Estoy muy orgulloso de ser parte de esta campaña y mensaje”, indica Yatra.

Un atardecer soñado en el Hipódromo de Palermo (Crédito: prensa Tommy Hilfiger)

Al mismo tiempo, Sierra refuerza: “Una persona que usa Impact yo la describo como una persona audaz, que va en busca de más, que no se queda en un lugar cómodo, que se arriesga y que tiene determinación. La fragancia Impact y lo que representa la marca está muy alineado a mi forma de ser. Por eso, estoy muy contento de formar parte de esta campaña en Argentina”.

Finalmente, Ponce explica que una persona “Impact” “es decidida, lucha por sus sueños, va con todo, pero preparada al mismo tiempo”, mientras que el nadador y piloto comercial la describe como “una soñadora que lo intenta todo, que toma la campaña como otro impulso más para lograr sus metas”.

A aquellos soñadores que buscan que “las cosas sucedan”, Yatra les recomienda “concentrarse en lo que están haciendo y ser completamente honestos en cada área de la vida”. “Encontrar el propósito de esto para poder confirmar que estás en el camino correcto y tratar de hacer todo con amor”, concluye el artista.

