Wolf palpita la final de la FMS frente a su hermano, MKS

Hoy es el gran día en el que se disputará la última fecha de la Freestyle Master Series de Argentina. YPF, nuevamente, estará presente en la tercera edición de una de las principales ligas de rap improvisado del mundo. Al fin se conocerán los nombres que dejará la jornada: el campeón de la liga y quién será el que acompañará al ya descendido Sub.

Damián Mansilla, conocido como Wolf, es uno de los artistas de freestyle más importantes del momento. Famoso por incorporar a su rapeo frases dedicadas a su otro amor, Racing Club de Avellaneda, en esta final de la FMS se juega el descenso nada menos que frente a su hermano, MKS.





La temporada fue diferente al resto. La pandemia provocada por el Covid19 obligó a que los duelos se lleven a cabo con el recinto vacío, sin ese condimento tan importante que aporta el público. Pero los streamings de cada duelo superaron todas las expectativas y las batallas no perdieron la calidad que venían mostrando. Para la última jornada, desde YPF Serviclub, se sortearon 10 entradas meet & greet + kit merch (camiseta firmada + barbijo FMS) para la Jornada 9 de #FMS Argentina. De esta manera, la compañía se acerca a un fenómeno que genera pasión entre sus seguidores y mantiene su compromiso con el desarrollo de actividades culturales y deportivas en el país.

Wolf ya está acostumbrado a los duelos con su hermano, pero este tiene ese sabor especial, por la latente posibilidad de descender. De todas maneras, se lo nota confiado y dispuesto a dar siempre lo mejor de él en este arte que -como aclara a cada segundo- tanto le apasiona.

- ¿Cómo te preparás para este último duelo?

- Estoy tranquilo. No quiero decir relajado pero sí distendido. Estuve haciendo cosas en la semana para mantenerme ocupado y no tener la cabeza pensando plenamente en el duelo. Trato siempre de hacer eso así llego más fresco para el día de la competencia. Antes, por ahí, en algún momento me preparaba más pero después me di cuenta de que no, que siempre rapeé improvisado; nunca necesité entrenar ni nada por el estilo, entonces voy a rapear y lo voy a disfrutar,

- Este es un duelo especial porque vas a enfrentar a tu hermano. ¿Lo vivís diferente?

- Está bueno.Ya estamos acostumbrados, igual. Lo que quizás lo hace distinto es que sea en un escenario tan grande como FMS Argentina. Al mismo tiempo es divertido porque, de lo años que llevamos en esto, nos hemos enfrentado en muchísimos eventos, en diferentes escenarios y es cómo que ya no nos quedan batallas en contra. Así que con esta tachamos otra. Veremos quién de los dos gana y tiene derecho a cargar al otro.

Con gran sentido del humor, admite que en su casa se vive como un clásico del fútbol y que entre ellos existen cargadas y la interna es algo que les divierte a los dos. Cuando se le pregunta por el historial de disputas no duda en reconocer que antes llevaban más el cálculo de las victorias y derrotas y que generalmente estaban casi empatados pero que ahora ya perdieron la cuenta. De todas maneras aclara que el último duelo oficial se lo ganó a MKS en Cultura Rap, en 2019. “El que gane este sábado, hasta la próxima del año que viene, tiene el derecho de ganar cualquier discusión dentro de la casa con el argumento del te gané el FMS”.

- Vos te estás jugando el descenso. ¿Pensás que tu hermano puede hacer lo mismo que Dtoke en la temporada pasada? (Se dejó ganar para no perjudicar a Klan)

- Que ni se le ocurra. No tiene chance de dejarse ganar porque si veo que se está dejando ganar le pego y que me descalifiquen. O gana o gana. Que compita como tiene que competir y yo también. Yo no pienso demasiado en la tabla y en los resultados y menos en esta batalla. Se tienen que dar otros resultados también así que dependo de salir a competir. Cuando salgo campeón, me lo quiero ganar yo y si me tengo que quedar, también me lo quiero ganar yo. El lugar en la temporada de este FMS me lo gané yo. Y si adelante tengo una persona que se deja ganar, no se lo voy a permitir, más aún si es mi propia sangre.

- ¿A qué competidor le tenés más miedo o considerás más difícil enfrentar?

- Creo que todos son difíciles. No hay ninguno al que le tenga miedo porque soy competitivo y es linda la adrenalina que causa el hecho de competir. Por eso quiero competir contra todos. Sí, hay rivales jodidos que uno sabe hasta dónde puede dar y hasta dónde puede dar el que está enfrente. Pueden ser Asesino y Chuty, en la escena mundial o en la nacional están Stuart, Papo, Mecha, Nacho, Klan… Creo que todos son jodidos. Al mismo tiempo, yo también soy un tipo jodido y también les debo joder bastante a mis rivales.

Si bien Wolf se juega su permanencia en la FMS, durante la misma jornada saldrá el campeón. Los tres MC’s que llegan con chances matemáticas de llevarse el título son el santafesino Stuart, el marplatense Papo y el cordobés Mecha. “Quiero que salga campeón Stuart pero no lo quiero mufar”.

- Con este panorama complicado por la pandemia del Covid19, ¿qué proyectos tenés?

- Seguir compitiendo, más en la situación en la que nos encontramos mundialmente que se hace complicado, que no podemos viajar, no podemos salir a otras competencias. Obviamente que mejorar el nivel, la manera de rapear porque es algo que se te pide todos los años. Hay que innovar. Hay que mejorarse. Pero seguir compitiendo, seguir rapeando porque es algo que me gusta, que amo mucho.

- Y volver a las plazas…

- Tengo muchísimas ganas de ir a una plaza. No voy porque en mi casa tengo pacientes de riesgo y la verdad es que trato de salir lo menos posible y considero que hoy, ir a una plaza a competir es lo más innecesario que hay. No me parece correcto en este momento, por eso no asisto; prefiero aguardar a que se pueda ir.

- Para cambiar un poco el tema y meterte en tu otra pasión. ¿Qué pensás de Independiente que está pidiendo que se anule el penal a Racing?

- Que Moyano y compañía se queje de ese penal me parece muy extraño ya que si tuviéramos que darle bola a su queja, deberían anular muchas cosas que ellos hicieron durante los últimos veinte años.

La suerte está echada y cada rapero llegó con lo mejor que pudo dar durante la temporada. Ahora es momento de los duelos que coronarán un campeón y se llevarán puesto a uno al descenso. Este es el cronograma:

Stuart vs. Dtoke

Papo vs. Cacha

Mecha vs. Sub

Nacho vs. Klan

MKS vs. Wolf

