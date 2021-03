The Palm Beaches, el destino turístico elegido para relajarse y disfrutar de nuevas aventuras

Conocido como el “Primer destino resort de America®” (Crédito: Prensa The Palm Beaches)

Uno de los lugares más reconocidos por sus deportes, spa, artes y entretenimiento, también puede ser el espacio perfecto para el descanso, relax y la vida en el centro de la naturaleza y a orillas del mar. Eso es The Palm Beaches, también conocido como el “Primer destino resort de America®”. Este destino es mundialmente adoptado por distinguidos huéspedes como el lugar de escape a un clima cálido desde hace más de 125 años.

The Palm Beaches, un condado más grande que los estados de Delaware y Rhode Island de los Estados Unidos, está compuesto por 39 ciudades y pueblos tropicales en el sureste de la Florida. Cada uno con su propio carácter y oferta turística. Cada uno diverso y con la posibilidad de mantener el distanciamiento social que brinda la naturaleza que lo rodea.

Palm Beaches está a sólo una hora al norte de Miami y Fort Lauderdale y a dos horas al sureste de Orlando. Con 75 kilómetros de playas vírgenes de la Costa Atlántica, ubicadas a lo largo del sureste de la Florida, el destino tiene muchos kilómetros para esparcirse y ofrece un lugar perfecto para aventuras al aire libre. Colmado de ese esplendor histórico, una vibrante mezcla de culturas y una larga lista de experiencias únicas, The Palm Beaches cuenta con una genuina hospitalidad que se percibe ni bien se le da la bienvenida a cada uno de los que arriban.

Está compuesto por 39 ciudades y pueblos tropicales en el sureste de la Florida (Crédito: Prensa The Palm Beaches)

Los visitantes pueden sumergirse en la colorida cultura y la vida nocturna de West Palm Beach; empaparse de la belleza virgen de Júpiter; viajar en el tiempo a la Edad Dorada en la histórica Palm Beach y probar el arte ilimitado y los tesoros culinarios de Boca Ratón o ver los caballos galopar en Wellington durante uno de los muchos partidos de polo. De la misma manera, se presentan docenas de aventuras adicionales, desde bucear en las cálidas aguas, caminar y andar en bicicleta por senderos naturales de la Florida, hasta jugar en el paraíso de golf de Palm Beach Gardens.

Gracias a la acreditación GBAC Star del destino y al compromiso The Palm Beaches, los visitantes pueden contar con la tranquilidad de que su salud y seguridad son prioridad.

Nuevo mensaje de campaña

Discover The Palm Beaches (DTPB), la corporación oficial de marketing turístico del condado de Palm Beach, en el sureste de la Florida, presentó recientemente la nueva campaña de marca del destino, “The Original, The One, The Only, The Palm Beaches”. En español. “El original, El primero, El único, The Palm Beaches”.

La nueva campaña de marketing integrado muestra la rica historia de The Palm Beaches como Primer destino resort de America®, un espacio de renombre con clima cálido, donde destacan las arenas más limpias, las aguas más cálidas y con menos

multitud de personas, así como las escenas pintorescas de los diferentes lugares emblemáticos.

75 kilómetros de playas en la costa atlántica del estado de la Florida, más de 80 parques para explorar y 31, 000 acres de áreas naturales para caminatas y aventuras fuera de lo común (Crédito: Prensa The Palm Beaches)

El destino busca recordar a los viajeros dónde comenzó la hospitalidad genuina, trayendo de vuelta la era dorada de viajes con escapadas románticas a la playa, días llenos de brisa y noches elegantes.

Puntos ecológicos y específicos de la naturaleza

75 kilómetros de playas en la costa atlántica del estado de la Florida, más de 80 parques para explorar y 31, 000 acres de áreas naturales para caminatas y aventuras fuera de lo común.

The Palm Beaches es el lugar más cercano en América del Norte a la corriente del Golfo, una cinta oceánica transportadora de agua cálida y una arteria para que la vida marina migre, como tortugas marinas (hogar de cinco de las siete especies), peces tropicales, pez vela., mero goliat y delfines.

• Más de 160 sitios de buceo están esparcidos a lo largo de la costa.

• Una de las playas de anidación de tortugas más densamente anidadas del mundo se

encuentra en Juno Beach, una ciudad que forma parte de The Palm Beaches.

• Juno Beach también alberga el Loggerhead Marinelife Center, donde se puede aprender

sobre las tortugas marinas y la conservación del océano.

Novedades en The Palm Beaches

Este paraíso, que ofrece hospitalidad, calidez y espacios soñados brinda diferentes opciones para pasar momentos que seguramente serán inolvidables: White Elephant Palm Beach , Amrit Ocean Resort & Residences , The Ray , Mandarin Oriental- Boca Raton y Banyan Cay Resort & Golf - West Palm Beach , son algunos de ellos.

Además de propiedades reimaginadas como: The Colony Hotel - Palm Beach, Opal Grand Oceanfront Resort & Spa - Delray Beach, PGA National Resort & Spa - Palm Beach Gardens y las mejores atracciones: Delray Beach Market - Delray Beach, Loggerhead Marinelife Center - Juno Beach, Maltz Jupiter Theatre - Júpiter o Rosemary Square Retail Shops - West Palm Beach.

The Palm Beaches es el lugar más cercano en América del Norte a la corriente del Golfo (Crédito: Prensa The Palm Beaches)

Propuestas para todos los gustos. Un viaje imperdible de principio a fin que propone recorrer las playas más bellas, atracciones, resorts y el mejor clima de los últimos 125 años. Demasiadas razones para recorrer The Palm Beaches.