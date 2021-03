Por qué Detroit es atractiva para invertir en bienes raíces y cómo hacerlo desde cualquier punto del mundo

(Crédito: Muñoz Realty)

El sueño de todo inversor, sea grande, mediano o pequeño, es poder invertir de manera segura y sin mayores preocupaciones a la hora de administrar ese bien. Uno de los mercados más buscados es el de Estados Unidos, dada la seguridad jurídica, el respaldo financiero y el retorno obtenido en la moneda de ese país, el dólar.

No son pocas las personas que creen que esto es imposible. Pero no sólo se puede realizar, sino que también esto se puede concretar desde Buenos Aires o cualquier punto del mundo, sin moverse del hogar. Ahí es donde se destaca el trabajo de Muñoz Realty, una empresa de bienes raíces que tiene tres oficinas en Estados Unidos y emplea a más de 150 personas. Su fundador, Gastón Muñoz, es un argentino nacido en Mendoza. Está radicado en la ciudad de Detroit desde 1999 con toda su familia y ofrece atractivas opciones de inversión en esa ciudad.

Muñoz Realty se dedica a comprar, vender, alquilar y refaccionar propiedades en la ciudad de Detroit. Tienen clientes en Argentina, toda Latinoamérica y otras partes del mundo, quienes confían en la capacidad de inversión y retorno que ofrece la empresa.

“Detroit te ofrece poder comprar una propiedad por un precio muy bajo a comparación de otras ciudades importantes de Estados Unidos: alrededor de USD 65 mil. En otras ciudades, como Miami o New York, uno no compra nada con menos de USD 200 mil”, le explicó Gastón Muñoz a Guillermo Andino, en una entrevista realizada para Infobae.

“Otro de los atractivos de Detroit es su retorno. Normalmente, en Estados Unidos se obtiene alrededor del 4%: una propiedad que vale 500 mil dólares, se la alquila por 2 mil dólares mensuales, lo cual deja entre el 3 y 4%. Pero en Detroit, propiedades con alquileres mensuales entre 700 y 800 dólares, deja un retorno entre el 10 y el 12% anual”, graficó Muñoz.

Esto le da una oportunidad a un pequeño o mediano inversor. A veces nos llaman para consultarnos y nos dicen: “Esto que tengo para invertir es una jubilación, una indemnización o el ahorro de toda mi vida”, y con eso pueden obtener un retorno interesante

La historia de vida de Gastón Muñoz y su familia es inspiradora para muchas otras personas que buscan su lugar en el mundo para poder crecer. Si bien el presente lo encuentra con un buen pasar, no fue fácil y el camino estuvo cimentado por el esfuerzo y el trabajo: “No sólo nos contactan inversores que quieren hacer un negocio en los Estados Unidos. También hay personas que, al conocer nuestra historia, nos contactan para pedirnos algún consejo. Compartimos nuestra historia de vida, pero a nadie le digo: ‘Tenés que irte de tu país’. Pero si tu futuro no está ahí, tenés que salir a buscarlo. A veces, hasta con un poco de vergüenza, digo: ‘Seguí tus sueños, nunca tomés un no’. Y hasta hoy sigo los consejos de mis padres: ‘Levantate temprano, sé responsable, sé honesto, si empezás algo terminalo, si prometés algo, cumplilo’. Creo que eso es lo que te lleva a buscar un futuro”, explica.

-¿Qué necesito para invertir en Detroit en 2021?

-Lo único que necesita el inversor es el dinero, porque de lo demás nos encargamos nosotros. No hace falta que viajen a Estados Unidos, pero si lo quieren hacer, encantados: podemos comernos un asado y luego salir a recorrer a que conozcan la ciudad. Si el inversor está muy ocupado, lo hacemos todo de manera electrónica. Nosotros cobramos los alquileres todos los meses y le depositamos el valor en una cuenta abierta en Estados Unidos, la cual ayudamos al inversor a abrir. De esta forma, el inversor puede acceder a su dinero a través del homebanking.

-¿Quién se ocupa del mantenimiento de las propiedades?

-Nosotros absorbemos todos los problemas y solucionamos todo. Muñoz Realty es una empresa inmobiliaria y un broker licenciado en el estado de Michigan, pero tenemos empresas propias que se encargan de la plomería, la electricidad, el gas, los techos, las ventanas. No tercerizamos ningún servicio. Por eso, si en la casa que compraste se rompe la calefacción, vos ni te enterás, porque hablamos con el inquilino y mandamos a uno de nuestros técnicos para que lo repare.

-¿Hay una garantía para la inversión?

-Sí. Supongamos que vos comprás una casa y a la semana o a los seis meses, se rompe la caldera. Si un día yo te digo: ‘Guillermo, se rompió una caldera, tenés que enviarne 2000 o 3000 dólares para arreglarla’, vos estás en Argentina o en cualquier lugar del mundo y vas a decir: ‘Pero cómo sé si Gastón me está diciendo la verdad’. Porque no te vas a tomar un avión para ver si la caldera se rompió. Lo que hace Muñoz Realty al momento en que comprás la casa y la escriturás, es darte una garantía por 24 meses: si se rompe lo que sea de la casa -techos, tuberías, calefacción-, lo paga Muñoz Realty de su bolsillo. Incluso si lo rompe el inquilino. Por 24 meses, el inversor no tiene que preocuparse nada, no va a tener sorpresas.

-¿Y al mes 25?

-No, tampoco. Por 500 dólares anuales realizamos un seguro que cubre cualquier mantenimiento. Si el inquilino se va, y hay que pintar la casa, el inversor solo paga una vez al año y nosotros nos ocupamos de todo.

-¿Por qué tengo que invertir en Muñoz? ¿Cuál es el elemento diferenciador, el valor agregado que ofrecen ustedes?

-A todos siempre les respondo lo mismo: que investiguen, que nos comparen con las otras empresas. Y que no vengan primero con Muñoz Realty: si hay cuatro o cinco empresas más, deben preguntarle a todos y comparar. Tenemos varias ventajas, una de ellas es que somos brokers licenciados en el estado de Michigan. No se pueden vender propiedades en ningún estado de Estados Unidos sin una matrícula. La licencia protege al consumidor. Después, nuestra experiencia también es un diferencial: conocemos Detroit, los lugares buenos, los lugares malos, a quién alquilarle, a quién no. Y también nuestra estructura: como te contaba, tenemos muchos empleados, es un negocio familiar, trabaja mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi hijo, mi esposa… estamos todo el tiempo cuidando las propiedades como si fueran nuestras.

