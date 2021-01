Las 5 tendencias emprendedoras que pisarán con fuerza en el 2021

A la hora de comenzar con un emprendimiento o un proyecto propio, uno necesita contar con un capital inicial para poder adquirir los ítems básicos que el emprendimiento necesita. Este capital inicial puede tener su origen tanto en los ahorros que uno conserva o un préstamo bancario/familiar. Pero en ciertas ocasiones, las personas eligen una tercera opción: vender objetos propios de valor para así evitar endeudarse.

El emprendedurismo está cada vez más latente debido a que hay una nueva generación de consumidores en donde aparecen nuevas necesidades y en la cual se necesitan servicios y soluciones.

“Todos los días llegan personas a nuestro salón en busca de efectivo para poder lanzar un emprendimiento”, comenta Jacqueline Queipo, tasadora oficial de El Tasador. Y es tal la cantidad de gente que accede al negocio para vender sus preciados objetos que, desde la empresa, identificaron cinco tendencias que se destacan y agrupan a muchos emprendedores en la Argentina.

1- Beauty

“Muchos de nuestros clientes, han comenzado emprendimientos de gimnasios online, peluquerías, barberías, masajistas, makeup y tratamientos de belleza tanto a domicilio como a distancia enviando productos por deliverys. Esto, ligado al distanciamiento provocado por el Covid-19 , ha impulsado a muchos profesionales de la estética a volcarse de forma independiente a desarrollar sus emprendimientos. Adquiriendo productos, y equipamiento, el cual requiere, una gran inversión inicial”, explica Jacqueline.

Según la Cámara de Comercio Electrónico (CACE), la compra de indumentaria deportiva ocupa el séptimo lugar en la tabla de facturación por rubro, de un total de 14 categorías, lo que demuestra un resultado prometedor

2- Gastronomía

La gastronomía profesional y casera tomó un gran impulso y optan por equiparse con herramientas de cocina -hornos, vajilla, vehículos de transporte, etc-, para poder emprender preparando comidas y vender en forma de viandas, take away y delivery de box para ocasiones especiales. Esto lo atribuyen a la comodidad de poder alimentarse con platos de calidad de restaurante sin la necesidad de salir de casa y, como consecuencia de ello, poder optar por diferentes opciones de menú dependiendo los gustos y el presupuesto con el que se cuente. Consumir alimentos saludables sin ser procesados y con mayor conciencia saludable lideran los rankings, aunque también, la comida calórica hace fuerza entre las opciones para emprender un negocio.

Este es el caso de Marta, una de las clientas que se presentó en El Tasador con el fin de vender unas joyas que había recibido a modo de herencia familiar. Luego de recaudar dinero con la venta, decidió crear un emprendimiento propio de comida orgánica.

3- Servicios

“Muchos de nuestros clientes, nos comparten la necesidad de poder adquirir un vehículo (auto, moto, bicicletas) para lo que hoy en dia, es un emprendimiento muy utilizado por las personas: la moto mensajeria; Delivery por aplicaciones; Transporte por aplicaciones (uber, didi, cabify, etc)”, destaca Jacqueline.

La tasadora le comentó a Infobae el caso de María Eugenia, una mujer que trabajaba en relación de dependencia pero a causa de la pandemia, su empresa redujo el personal. A partir de ese momento, se las ingenio para poder obtener un salario todos los meses. Es ahí cuando decidió vender joyas y alhajas que tenía en su casa, sin usar. Con lo que recaudó en El Tasador junto con los ahorros que tenía, pudo comprarse un auto para poder trabajar de chofer.

La plataforma de Uber realizó una encuesta en la que varios conductores pudieron ser partícipes de preguntas relacionadas con el costo de su día, especialmente a aquellos choferes que trabajan con su automóvil propio. En 2018 hubo conductores de Uber que tenían ganancias diarias entre 1700$ y 3000$ pesos, esto eran los días entre semana ya que los fin de semana y festivos la media diaria llegó a ser de entre 3000$ y 5000$ pesos. Por supuesto que todo depende de las horas que un chófer le dedique al trabajo.

5- Pet Shop

“Las mascotas han desatado una tendencia que muchos emprendedores que llegan a nuestro salón nos comentan. Un mayor deseo en las personas por mimar a sus mascotas, por comprarles toda clase de productos y por procurarse toda clase de servicios que les permitan verse y sentirse bien son un negocio que puede ser muy rentable”, destaca Jacqueline Queipo.

Adquirir o fabricar juguetes o accesorios para mascotas tales como, por ejemplo, casas de madera, camas, correas, collares, ropa, dispensadores de comida y localizadores electrónicos para mascotas, permitiría aprovechar la tendencia que existe en las personas por cuidar y mimar a sus mascotas al comprarle toda clase de productos. No solo invierten en la venta de estos productos, sino también, el equipamiento para peluquerías caninas, y spa de mascotas.

De acuerdo con la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal, el mercado de alimentos para mascotas en la Argentina fue de 626.523 toneladas en 2019, de las cuales el 84% corresponde a alimentos para perros y el 16% a nutrición para gatos.

Teniendo en cuenta este contexto, Lucía, fanática de las mascotas, decidió crear un e-commerce con artículos y juguetes para animales. Para lograr obtener su capital inicial, Jacqueline comentó que se acercó al local para poder vender anillos y collares de oro y plata que tenía en su casa sin uso. Jacqueline se encargó de tasar sus joyas para luego, entregarle el dinero en efectivo.

Muchas veces, conseguir el dinero para iniciar un emprendimiento, puede ser difícil. Por lo general uno acude a la familia o al banco por un préstamo pero a veces, la solución está delante de los ojos con objetos, joyas y alhajas sin uso que se encuentran en el hogar. El Tasador es un lugar donde uno puede acercarse y tener una charla con el personal para que lo asesore en relación a sus joyas.

En caso de querer contactarse, pueden hacerlo llamando al 0800-345-53482; (+54) 115238-0070. El local está ubicado en Av. Corrientes 2819 (casi esquina Pueyrredón).