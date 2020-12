Cómo invertir en Estados Unidos desde Argentina y lograr una renta mensual

Muñoz Realty es una empresa de bienes raíces en Detroit, Estados Unidos

Invertir en Estados Unidos (o en el extranjero) y manejar finanzas a la distancia puede ser muy complejo para quienes no dedican la totalidad de su tiempo a ello. El mercado bursátil -una de las opciones elegidas por quienes deciden llevar su dinero fuera del país- también se volvió un riesgo, debido al gran estado de incertidumbre global a causa del coronavirus.

Frente a estas circunstancias económicas, Gastón Muñoz, un mendocino que emigró a Estados Unidos hace más de 20 años, pensó una alternativa que le permite a ahorristas argentinos y latinoamericanos con gran capacidad de inversión llevar sus dólares a la ciudad de Detroit.

Muñoz dejó su Mendoza natal junto a su familia en 1999 y se instaló en Detroit, al norte de los Estados Unidos. Allí fundó Muñoz Realty, una empresa de bienes raíces que tiene tres oficinas en Estados Unidos y emplea a más de 150 personas.

“Nos dedicamos a la compra y venta, alquiler y refacción de propiedades. Trabajamos con clientes de Latinoamérica y otras partes del mundo que son nuestros inversores”, explicó el empresario en una charla con Jonatan Viale.

Gastón Muñoz con Jonatan Viale

“Tenemos 150 empleados porque además de vender, comprar y alquilar casas, tenemos nuestras propias empresas para no tercerizar servicios. Contamos con servicios de plomería, electricidad, pintura y colocación de alfombras. En el último año vendimos 500 propiedades y manejamos una cartera de 100 millones de dólares”, resaltó el empresario.

Sobre las opciones que Muñoz Realty ofrece para aquellos argentinos que quieran invertir en Detroit, el mendocino explicó: “Hay inversores que deciden comprar una propiedad de 60 o 70 mil dólares en Detroit, nosotros administramos todo lo que tiene que ver con las necesidades del inquilino de esa casa y depositamos una renta mensual para el dueño”.

“Nos comprometemos con lo que hacemos, tenemos un pequeño eslogan que administramos las propiedades como si fueran nuestras. Tenemos un servicio para las necesidades del inquilino de emergencia. Por ejemplo, si a un inquilino se le rompe la caldera en pleno invierno con temperaturas de 20 grados bajo cero y no lo asistimos de inmediato, se muere congelado. Si no le damos ese servicio, el inquilino no paga el alquiler y el perjudicado va a ser el inversor que espera una renta en su banco de Argentina”, sostuvo Muñoz sobre el funcionamiento de la firma.

El principio del proyecto

Gastón Muñoz y su familia se fueron de Argentina en 1999 para probar suerte en Estados Unidos, adelantándose así a una de las crisis económicas más fuertes de la historia del país. “Yo era chico, tenía 16 años, fueron mis hermanos mayores quienes querían irse pensando en la economía y lo que venía sonando en aquel tiempo. Teníamos en Mendoza un taller mecánico y apenas llegábamos a fin de mes”, contó el empresario.

Por dentro, las oficinas de Muñoz Realty

Su llegada a Estados Unidos no fue fácil. Con una visa que solo los habilitaba a quedarse en Estados Unidos durante tres meses, transitaron un largo camino hasta obtener la residencia. “Recién pude volver a Argentina quince años después”, confesó.

Al ser consultado sobre las variables que lograron que una empresa fundada por un argentino fuera tan exitosa en Estados Unidos, el corredor inmobiliario aseguró: “Las cosas son tan difíciles en Argentina. Es como que vas a patear y siempre te corren el arco. Entonces cuando sos argentino y llegás a un lugar medianamente normal, es un poco más fácil. Las reglas del juego son un poco más claras. Por eso triunfamos los argentinos en otros países”.

Para conocer mayor información sobre Muñoz Realty y sobre cómo invertir en Detroit, se puede llamar al +1 313 914 7545 (desde Estados Unidos o por WhatsApp al +1 313 918 6388). Asimismo, comunicarse vía mail a info@munozrealty.com o ingresar a las cuentas oficiales de la firma en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube.