5 buenas prácticas para tener éxito en un negocio online

El comercio electrónico, o e-commerce, tuvo un rol clave en los últimos meses en los que la pandemia obligó al confinamiento. Y no se trata de un simple “boom”, sino de un verdadero cambio o transformación de hábitos: hoy hay más de 40 mil emprendedores y pymes vendiendo por Internet en Argentina, utilizando la plataforma Tiendanube para vender de forma activa.

A su vez, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) registró que el e-commerce facturó 314.602 millones de pesos en los primeros seis meses del año: un incremento del 106% al comprarse con el mismo período del 2019.

En este contexto, Tiendanube se posiciona como un aliado clave a la hora de vender por Internet, ya que impacta directamente en la economía de la región y potencia el ecosistema emprendedor. A su plataforma, tiene asociadas distintas aplicaciones que permiten simplificar procesos y potenciar las ventas como facturación automática y gestión integrada del stock con puntos de venta físico, email marketing, medios de envío de última tecnología, entre otras.

Durante este año, parte de los esfuerzos de la compañía argentina estuvieron destinados a potenciar estas integraciones aumentando en un 100% la cantidad de nuevas aplicaciones integradas al ecosistema: pasando de tener 30 en marzo a contar con más de 60 integraciones en lo que va del año.

De esta manera, ampliaron las posibilidades de que cada vez más pymes tecnológicas argentinas puedan trabajar y brindar servicios a los negocios de este país, aumentando la cantidad de empleo final producido y ayudando que esas marcas sean cada vez más exitosas y rentables.

Hoy se calcula que, por cada empresa que vende por internet en Tiendanube, son aproximadamente cuatro las personas empleadas en promedio en Argentina. Esto equivale a más de 160.000 puestos de trabajo, sobre una base de casi 6 millones de asalariados en trabajo formal en el sector privado. De esta forma, Tiendanube apoya a 1 de cada 50 puestos de trabajo formales (sin incluir marketing, logística, freelancers, agencias digitales, entre otros).

“En el comienzo del aislamiento, nuestra principal preocupación eran los clientes: cómo iban a hacer para mantener sus negocios a flote, pagar salarios y seguir vendiendo. Hubo un factor clave de duda en ese momento y es que no estaba claro si los servicios de logística iban a seguir funcionando. Entonces los primeros días fueron de mucha incertidumbre, como para todos”, recuerda Victoria Blazevic, Brand & Communications Manager en Tiendanube.

“De a poco, esto se fue acomodando y experimentamos un crecimiento muy grande: de tener 30 mil clientes pasamos a tener más de 70 mil negocios vendiendo online con Tiendanube en Latinoamérica”, dice Blazevic, al tiempo en el que grafica también una evolución puertas adentro: “Vivimos una reestructuración muy grande, con nuevas contrataciones y nuevos colaboradores que se incorporaron a la compañía en un contexto 100% remoto y de crisis sanitaria. Se duplicó nuestro equipo: éramos 150 empleados y ahora somos más de 300 en lo que va del año. Más allá de que recibimos 30 millones de dólares en una inversión, que sin dudas impulsó el crecimiento, todo se potenció por la pandemia”.

“El próximo desafío a afrontar es cómo se van a unir esos dos mundos: el físico y el digital. Algo que ya venía sucediendo y es lo que siempre recomendamos en Tiendanube: vender por Tiendanube, por las redes sociales y también por un local físico. Pero también es importante ver cómo cuidamos esa experiencia, cómo hacemos para que el que compra productos de manera online y retira en el local, reciba un diferencial. Es esencial no perder de vista la omnicanalidad y cómo cuidarla ahora, en un contexto en que el e-commerce creció muchísimo y los usuarios, sin dudas, también son más exigentes”, afirma Blazevic.

5 recomendaciones para trabajar el éxito en una tienda online

En un mundo en el que ahora todos pueden vender en Internet, qué deben tener en cuenta las marcas para diferenciarse, destacarse y vender más. Como especialista, Blazevic da cinco claves fundamentales que todo emprendedor, pyme o empresa debe tener en cuenta si tiene un canal online.

1) Identidad de marca muy clara: una paleta de colores bien definida, un logo y toda información visual que permita identificar claramente a la marca. Todo esto debe estar reflejado en el diseño de la tienda y en armonía con sus canales de comunicación.

2) Buenas fotos de producto. En lo posible, hechas por un fotógrafo profesional. Es esencial en el e-commerce porque hay que tener en cuenta que la persona no está viendo el producto en el lugar de manera presencial, no lo puede sentir, oler y tocar. Las fotos deben representar y buscar generar la sensación de que casi lo tienen en sus manos, para eso es importante sacarlas desde distintos ángulos, distancias, etc. También tener en cuenta las fotos en contexto, en las que se pueda ver al producto en juego con otros materiales y en uso por figuras humanas reales.

3) Excelentes descripciones de producto. Es esencial que combine dos descripciones: una técnica y otra aspiracional. La técnica es la que brinda todos los detalles de cómo está hecho el producto: el material, dimensiones, peso, formas de conservarlo y hasta tips para combinarlos con otros productos de la tienda. Ya que el cliente no puede ver el producto, tiene que entenderlo con la información que hay en la foto y en esta descripción. La descripción aspiracional por su parte, genera ese deseo de tener el producto, de cómo se va a sentir cuando lo reciba y hasta que “le va a cambiar la vida”. Por ejemplo, si vendés una campera de cuero, decir que para combinar con un jean vas a estar súper canchero de día. O, si la querés usar de noche, con un pantalón y la camisa ya tenés un look para salir.

4) Contar con variedad de opciones de pago y envío. Para que el cliente tenga la posibilidad de elegir el que más le convenga o le interese. Esto es más viable cuanto más pequeño sea el negocio. Cuando el negocio escala mucho, es mejor contar con una o dos opciones para tener mayor eficiencia. Pero en los primeros estadíos del negocio, cuanta más variedad, mejor.

5) Atención al cliente y experiencia de compra espectacular. Es esencial tener disponible canales para estar muy próximos a quien quiera comprar para evacuar las dudas lo más rápido posible y que concrete la compra. Estar muy activo en este sentido es la clave y apoyarse en herramientas que permiten automatizar parte de estos procesos ayudan a mantener una atención inolvidable. Pero además, hoy es necesario brindarle al comprador una experiencia que no vaya a olvidar, para que justamente trascienda el mundo digital y le genere sensaciones que destaquen a la marca, opten por recomendarla y motiven a la recompra.

Además de estos consejos, Tiendanube cuenta con la “Universidad del e-commerce”, una plataforma 100% online y gratuita a la que tiene acceso cualquier persona, no solo sus clientes. Hay cursos, e-books, videos y contenido de todo tipo para capacitarse, tanto en e-commerce como en cuestiones relacionadas al negocio (contabilidad, fotografía, etc).