El sueño americano en primera persona: cómo triunfa y crece un empresario mendocino en Detroit

De origen mendocino, Gastón Muñoz dio sus primeros pasos en Estados Unidos a los 16 años. Con algunos ahorros, la familia del empresario se instaló en Detroit para comenzar una vida de esfuerzo y trabajo. En sus primeros años, el especialista en bienes raíces se formó y aprendió distintos oficios hasta llegar a conformar su exitosa empresa, Muñoz Realty. Un sueño americano que sin dudas necesitó de un largo tiempo y dedicación.

En conversación con Luis Novaresio, Muñoz recuerda su infancia en Godoy Cruz, Mendoza: “Mi papá tenía un taller mecánico y mi mamá era ama de casa; y nosotros ayudábamos en el taller, teníamos un negocio familiar. En ese momento, estaba muy difícil el tema económico, éramos [una familia] clase media-baja del interior del país”.

A continuación, el empresario relata el momento en que sus padres decidieron empezar una nueva vida en Norteamérica. “No entendíamos nada, ni dónde buscar las valijas. Me acuerdo una imagen cuando estábamos haciendo aduana, que el oficial te pide el pasaporte, lo ve y te mira, y se escuchaba y se hablaba que si no traías plata o si ellos dudaban de que ibas a quedar a vivir, te deportaban. Y nosotros no habíamos comprado los pasajes de vuelta porque no teníamos plata”, explica.

Entrevista Luis Novaresio a Gastón Muñoz

Con un poco de suerte, la familia pudo superar esa primera prueba en los Estados Unidos, pero otras barreras se presentaban. “Estábamos en otro país, otro idioma, otra gente, muy lejos de nuestra patria y ahí es como que te empieza a caer la ficha”, revela Muñoz.

Para alcanzar la ciudadanía norteamericana, la familia comenzó con una visa de tres meses hasta que pudo obtener el permiso de trabajo. Más tarde, aplicaría a la residencia y luego transitaría el largo camino a la ciudadanía. “Éramos 9 personas viviendo en un departamento de un ambiente. Había que sacar turno el lunes a ver si el martes ibas al baño”, recuerda entre risas Muñoz.

Al ver la situación económica de la Argentina en el 2001, la familia no podía regresar al país, ya que había vendido sus bienes antes de partir a Detroit.

“La cabeza te hace un click, no puedes fallar, tenés que trabajar, tenés que tener tu departamento, tenés que encontrar la forma de legalizar tu situación”, asegura el bróker

El sueño americano en primera persona

La noción de sueño americano se transforma. “Uno llega con el sueño americano, lo que pasa es que el sueño se va estirando y se va haciendo más grande. Cuando uno decía yo voy por unos años, junto un poquito de plata y me puedo comprar un auto o comprar un departamento en algunos años, pero la idea es siempre volver”, señala Muñoz.

“Cuando uno llega a Estados Unidos, se da cuenta que hay muchas oportunidades que lo único que tiene que hacer es estudiar, esforzarse, trabajar. Creo que las reglas son bastantes simples: si yo trabajo y me esfuerzo, puedo ver el fruto. El sueño americano pasa por donde uno lo quiere encontrar o lo que uno hace por alcanzarlo”, subraya el CEO de Muñoz Realty

El empresario es CEO de Muñoz Realty, una empresa situada en Detroit, Estados Unidos

Finalmente, Muñoz describe cuál fue el mayor aprendizaje en la Argentina que pudo trasladar a su negocio en Estados Unidos: “Todo lo que nos faltó en Mendoza, lo que no tuvimos, nos hizo ser exitosos. Cuando tuvimos un país que nos dio todas las oportunidades, creo que las aprovechamos y nos superamos y pudimos encontrar el éxito. Por eso no cambiaría nunca lo que pasé, porque para mí fue una infancia muy pero muy feliz”.

Con respecto a su mayor deseo para la Argentina, el empresario concluye: "Mi deseo es que en Argentina no tenga que haber más “Gastón Muñoz”, que la gente no se tenga que ir del país". Invertir en Detroit desde Argentina se ha transformado en una acción muy común para muchas personas que tienen sus ahorros y prefieren utilizarlos en el exterior.