Ciberseguridad: dos jornadas para una transformación digital en las empresas

La ciberseguridad está cada vez más instalada en la agenda. Según la consultora global IDC, más del 60% de las medianas y grandes empresas de la Argentina aseguran que vieron aumentada la demanda para incrementar la seguridad asociada a la conectividad, el acceso remoto y la protección de datos cada vez más dispersos -consecuencia de los cambios rápidos en la forma de trabajar-.

En ese sentido, los programas y capacitaciones sobre la ciberseguridad toman más relevancia teniendo en cuenta, además, el contexto actual. Esto es lo que llevó a Telecom FiberCorp -empresa líder en servicios de telecomunicaciones y tecnología para empresas y organismos públicos-, junto a IDC, a presentar la tercera edición de “Telecom SummIT By IDC”, con el objetivo de seguir acompañando a las empresas hacia su transformación digital.

El evento gratuito se desarrollará los días jueves 24 y viernes 25 de septiembre de 11 a 12:30 hs y se estarán disertando sobre ciberseguridad con distintos abordajes de análisis.

El jueves 24 la temática tendrá como eje la ciberseguridad: la mirada de los expertos y estarán participando los principales ejecutivos de empresas de renombre internacional: Gerardo Maurer, Director de Seguridad de Telecom Argentina; Carlo Dávila, Analista Senior de IDC; Andrés Gil, Socio líder de Cyber para Región Latinoamérica de habla hispana de Deloitte; Mirta Lapsenzon, CISO de InvertirOnline; Pedro Adamovic, CISO de Banco Galicia y estará cerrando este panel Daniel Monastersky, socio en Monastersky Abogados.

Los ejecutivos que participan aportarán su mirada respecto al valor que tiene para las empresas reducir las vulnerabilidades para gestionar un camino seguro hacia la transformación digital

Por su parte el viernes 25 se estará disertando sobre ciberseguridad: la confianza digital de los negocios. Estarán participando: Adrián Judzik, Gerente de Ciberseguridad de Telecom Argentina; Camilo Gutiérrez, Head of Awarness & Reserch de ESET Latinoamérica; Juan Marino, Regional Sales Manager for Cybersecurity de CISCO; Diego Macor, Cybersecurity Solutions Manager de IBM Sudamérica; Damián Mauro, Director de Ingeniería para LATAM de Netscout; Marcos Nehme, Regional Director Brazil & Southern Cone of Latin America de RSA Security y Pablo Garay, Jefe de Servicios de Consultoría de Ciberseguridad de Telecom Argentina.

Para inscribirse al evento los interesados deberán anotarse de manera gratuita en la página web.