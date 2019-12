TheLotter no es una lotería ni un sitio de apuestas: es un servicio de mensajería operado por Lotto Direct Limited, empresa licenciada y regulada por MGA. Las leyes de las loterías ofrecidas en la plataforma no prohíben que un extranjero gane los premios, sea o no residente de ese país. Todos los aspectos legales de cada lotería y país están contemplados para que los mayores ganadores puedan reclamar su premio.