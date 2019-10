El estudio arroja otros datos que reflejan la falta de conciencia por parte de los argentinos. 5 de cada 10 encuestados conducirían su auto después de haber consumido bebidas con alcohol y/o se subirían al auto de un amigo que tomó bebidas alcohólicas. Cuando se preguntó a los encuestados sobre por qué la gente bebe y conduce a pesar de conocer los riegos, algunos de los motivos que destacaron fueron el no haber tenido malas experiencias, el pensar que no las tendrán y suponer que no están tan alcoholizados como para no poder manejar.