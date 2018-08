Cuando parecía que habíamos visto todo, entró en escena el traidor menos pensado; Juan Manuel Abal Medina, quien confirmó la existencia de aportes para la campaña legislativa de 2013 y señaló que los recolectaba Roberto Baratta (quién lo hubiera imaginado). Su sola presencia en Comodoro Py alcanzó para que al otro ex Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, le agarrara un brote psicótico y lo tildara de traidor a la Patria. Extraña manera de entender el concepto de Patria ¿o será que confundieron que la Patria era propia?. El que no se calló nada es su ex secretario, Hugo Martín Larraburu, quien mandó al frente a dos adalides de la militancia: Andrés "El Cuervo" Larroque y José Ottavis, a quienes enchastró dentro del circuito del dinero ilegal que recibía el kirchnerismo de parte de los empresarios. ¿Larroque no es el mismo que maltrató en vivo a Juan Miceli -en aquel momento conductor del noticiero de la TVP- por hacerle una pregunta incómoda? Si no fue él, es alguien con el mismo nivel de soberbia, capaz de pensar que el boomerang no da la vuelta.