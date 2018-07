No logramos salir de nuestro asombro. Si bien tenemos claro que la Argentina tocó fondo hace tiempo, no pensábamos que era para tanto. Una cosa es saber que vivimos en un manicomio y, otra muy distinta, es ponernos el chaleco de fuerza nosotros mismos. "No subestimaría el poder del voto castigo proveniente de las capas sociales más postergadas. Aquellos que ven en Pity a uno de ellos, un producto del flagelo de la droga al que le tocó vivir en un auto desvencijado con armas de grueso calibre, 16 mil dólares en la guantera y no saber qué hacer de su futuro más que seguir consumiendo paco. Pity es como el 70% de los que te asaltan por un par de zapatillas, aquellos a los que el sistema nunca tuvo en cuenta y sienten que llegó la hora de acceder al poder para imponer nuevas reglas de juego basadas en una relación más honesta con los líderes sociales, quienes ven en Pity a un líder de masas, al que seguramente haya que pulir un poco, pero con la autoridad para que el pueblo haga el ajuste porque se lo pide uno de ellos".