"Mi nieto me dice que Google está terminando con el peronismo porque no te deja mentir, está todo ahí. Y que las redes sociales se transformaron en el Coliseo Romano de la época, donde nos tiran al medio y nos despedazan sin piedad". Hace un alto y nos muestra una foto de Cristina en Mar del Plata. "Me mandaron al coloquio de IDEA y ya que estaba pasé a cubrir el acto que hizo en paralelo. ¿Pero esta señora no entiende que cada vez que abre la boca, tan fuera de sincro con la realidad, se cae a pedazos en las encuestas? Igual tiene muy claro lo que quiere. Asume con 64 años, tiene seis de senadora y a los 70 corre la prisión domiciliaria", relata de manera lapidaria, mientras hace más llevadera la espera de la reunión que tenemos con uno de los Ministros más influyentes del Gobierno Nacional.