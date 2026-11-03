Asfura llega a Madrid para la XXX Cumbre Iberoamericana y Honduras se prepara para asumir la presidencia del organismo

La embajadora de Honduras en España, Ana Paola Hall, acompañó el recibimiento del presidente Nasry Asfura, quien viajó a Madrid para representar al país en la reunión de alto nivel. (Foto: Casa Presidencial)

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El presidente de Honduras, Nasry Juan Asfura Zablah, arribó este martes a Madrid, España, para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, como parte de una agenda oficial enfocada en el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y la cooperación internacional.

A su llegada a la capital española, el mandatario fue recibido por autoridades del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, entre ellas Carmen Magariños, directora general de Magreb y África, y Luis Cánovas del Castillo Muñoz, subdirector general adjunto de México, Centroamérica y el Caribe.

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También estuvo presente la embajadora de Honduras en España, Ana Paola Hall, junto con otros representantes de las autoridades españolas, quienes participaron en el recibimiento oficial del gobernante hondureño.

La visita de Asfura adquiere relevancia para Honduras debido a que el país asumirá la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad Iberoamericana durante el período 2026-2028, una responsabilidad que implica coordinar los trabajos del mecanismo regional y dar seguimiento a los compromisos acordados entre los Estados miembros.

Honduras será anfitrión de la cumbre en 2028

Uno de los principales compromisos derivados de esta nueva responsabilidad será la organización de la XXXI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, prevista para 2028 en territorio hondureño.

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La designación permitirá que Honduras se convierta en anfitrión de uno de los principales encuentros políticos y diplomáticos de la comunidad iberoamericana, que reúne a países de América Latina, España, Portugal y Andorra.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, arribó a Madrid, España, para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, como parte de una agenda oficial de carácter diplomático. (Foto: Casa Presidencial)

La organización de la próxima cumbre también representará una oportunidad para proyectar al país en el ámbito internacional, fortalecer sus relaciones con otras naciones y promover iniciativas de interés común.

Durante el período de la Presidencia Pro Tempore, Honduras tendrá la responsabilidad de impulsar el diálogo entre los países participantes, coordinar las actividades del mecanismo y promover el cumplimiento de los acuerdos establecidos en las reuniones de alto nivel.

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Esta función permitirá al Gobierno hondureño participar directamente en la definición de prioridades de la agenda iberoamericana y fomentar propuestas de cooperación en áreas estratégicas para el desarrollo regional.

Durante su estadía en España, Asfura participará en las actividades oficiales relacionadas con la cumbre y desarrollará encuentros diplomáticos orientados a fortalecer las relaciones bilaterales, identificar oportunidades de cooperación y promover los intereses de Honduras.

La agenda también representa un espacio para establecer acercamientos con representantes de otros gobiernos y explorar posibles iniciativas conjuntas en ámbitos económicos, sociales e institucionales.

La Comunidad Iberoamericana constituye un mecanismo de diálogo entre sus países miembros para abordar desafíos compartidos y promover acuerdos en áreas como educación, salud, innovación, inversión, sostenibilidad y fortalecimiento institucional.

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Estos espacios permiten intercambiar experiencias, establecer prioridades comunes y analizar mecanismos de colaboración que contribuyan al desarrollo de las naciones participantes.

Autoridades españolas recibieron al mandatario hondureño a su llegada a la capital española, donde participará en las actividades relacionadas con el encuentro de líderes iberoamericanos. (FOTO: Presidencia de Honduras)

Para Honduras, la participación en la reunión de Madrid ocurre en la antesala de asumir la conducción temporal de este organismo regional. El país tendrá que coordinar los trabajos durante los próximos dos años y preparar las condiciones para recibir a los jefes de Estado y de Gobierno en 2028.

La realización de la próxima cumbre requerirá labores de coordinación diplomática y organización institucional para garantizar la participación de las delegaciones internacionales y el desarrollo de las actividades oficiales.

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Con su llegada a Madrid, Asfura inicia una agenda que combina la representación internacional de Honduras con los preparativos para las responsabilidades que el país asumirá dentro de la comunidad iberoamericana.

La Presidencia Pro Tempore y la organización de la cumbre de 2028 colocarán a Honduras en una posición relevante dentro de este mecanismo de cooperación, con la oportunidad de impulsar iniciativas regionales y fortalecer sus vínculos diplomáticos con los países miembros.