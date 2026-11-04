De La Habana al escenario de Arjona: cuatro artistas que han logrado escapar del régimen cubano y obtener el éxito

Cuatro artistas cubanos forman parte del elenco de la gira Lo que el Seco no dijo del cantante Ricardo Arjona. (Foto cortesía redes sociales)

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¿Conoces a los cuatro artistas que han logrado escapar del régimen cubano y obtener el éxito en el exterior?. La respuesta está en el escenario de Ricardo Arjona, donde cuatro artistas nacidos en Cuba integran la gira Lo que el Seco no dijo, que comenzó con una residencia de 27 funciones en Ciudad de Guatemala a fines de 2025 y continuó durante 2026 por Estados Unidos y América Latina.

El bajista Yarel Hernández Espinosa, el saxofonista y tecladista Hammadi Bayard, el pianista Michel Ferré y la bailarina Midalys Perdigón Álvarez forman parte de una compañía internacional que combina músicos, coristas y artistas escénicos de distintos países.

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Sus recorridos profesionales tienen un punto en común: desarrollaron sus carreras fuera de Cuba y llegaron al elenco del cantautor guatemalteco para esta etapa de conciertos.

En redes sociales los cuatro artistas han compartido su experiencia tras la salida de la isla años atrás.

El bajista Yarel Hernández Espinosa ejerce la dirección musical y coordina los arreglos de las presentaciones en vivo. (Foto cortesía redes sociales)

Yarel Hernández dirige la música desde el bajo

Yarel Hernández Espinosa, nacido el 8 de julio de 1985 en Fomento, Sancti Spíritus, tiene 41 años. En la gira toca el bajo y cumple una función central como director musical, con responsabilidad sobre los arreglos y la cohesión sonora de cada presentación.

Hernández estudió en escuelas de arte de Villa Clara y La Habana. Durante su etapa en Cuba integró proyectos como Síntesis y la agrupación de X Alfonso. En 2006 se estableció en Islas Canarias, España, donde trabajó como productor y director de proyectos musicales. Hacia 2018 se mudó a Madrid, ciudad desde la que desarrolló colaboraciones con músicos cubanos y españoles.

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Su incorporación al equipo de Arjona lo colocó al frente de la dirección musical de una gira que reúne repertorio nuevo del disco Seco y clásicos como Historia de taxi, Mujeres y Fuiste tú.

El saxofonista y tecladista Hammadi Bayard aporta las transiciones instrumentales del espectáculo tras formarse en la Escuela Nacional de Arte. (Foto cortesía redes sociales)

Hammadi Bayard suma saxofón y teclados a la banda

El segundo cubano en la formación es Hammadi Bayard, saxofonista y tecladista nacido en La Habana en 1979. Tiene 47 años. En el escenario aporta los pasajes de saxofón y los teclados que acompañan las transiciones instrumentales del espectáculo.

Bayard se formó en la Escuela Nacional de Arte y ha trabajado en producciones musicales, conciertos y espectáculos de artistas latinos. Antes de esta gira ya había participado en actividades vinculadas a Arjona y al lanzamiento del último albúm.

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Su carrera también incluye experiencia con el Cirque du Soleil, Prince Royce y Gloria Trevi, según sus perfiles profesionales. No hay información pública verificable que precise cuándo salió de Cuba ni la fecha de su instalación definitiva en Estados Unidos.

El pianista Michel Ferré asumió los teclados y sintetizadores luego de desarrollar su carrera como productor en Estados Unidos. (Foto cortesía redes sociales)

Michel Ferré pasó del piano clásico a la producción musical

Michel Ferré ocupa el piano dentro de la banda. Nació en La Habana, comenzó su formación musical a los cuatro años y estudió piano clásico desde los siete en el conservatorio Manuel Saumell.

Su trabajo se concentra en teclados, sintetizadores, programación y producción. Ferré combinó ritmos cubanos, jazz y músicas del mundo en distintos proyectos antes de trasladarse a Ecuador y, en 2008, a Estados Unidos. Desde allí colaboró con Lauryn Hill, Concha Buika, Franco de Vita, Prince Royce, Diego Torres y Alex Ubago.

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La bailarina Midalys Perdigón Álvarez interpreta al personaje de Norma durante la puesta en escena de la canción Historia de taxi. (Foto cortesía redes sociales)

Midalys Perdigón la cubana que está arrasando con la Historia de taxi

Midalys Perdigón Álvarez es la única integrante cubana del elenco no musical. Bailarina, modelo y profesora de baile, interpreta a Norma, el personaje de la “rubia” de Historia de taxi. Su aparición coincide con la entrada de un taxi amarillo al escenario, una de las escenas narrativas del concierto.

Perdigón se instaló en Miami alrededor de 2023 y construyó allí una actividad ligada al modelaje, la danza y el entretenimiento. Recibió la invitación para audicionar en mayo de 2025, pasó por entrevistas y pruebas, y se sumó al elenco de Arjona para la residencia en Guatemala.

En 2026 los cuatro cubanos han brillado con luz propia desde el escenario.