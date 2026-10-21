Honduras

Honduras: ENEE anuncia condonación de deudas eléctricas para hogares de bajo consumo

Los usuarios residenciales con un consumo promedio mensual de hasta 250 kilovatios-hora podrán solicitar la condonación de sus deudas pendientes con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica

La ENEE inició el régimen de condonación de deudas eléctricas para clientes residenciales con un consumo menor a 250 kilovatios-hora mensuales. EFE/Gustavo Amador/Archivo
La ENEE inició el régimen de condonación de deudas eléctricas para clientes residenciales con un consumo menor a 250 kilovatios-hora mensuales. EFE/Gustavo Amador/Archivo
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La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) inició la aplicación del régimen especial de condonación dirigido a usuarios residenciales con deudas pendientes que no superen un consumo promedio mensual de 250 kilovatios-hora (kWh), según lo establece el artículo 20 de la Ley de Justicia Energética.

La medida está destinada a personas naturales titulares de servicios eléctricos usados para vivienda. No se trata de una eliminación automática de saldos: cada interesado deberá presentar una solicitud ante la estatal y someterse a un proceso de comprobación.

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La ENEE revisará el historial de consumo y las condiciones del inmueble para determinar si el servicio cumple con los requisitos legales.

La condonación comprende la totalidad del saldo pendiente por consumo de energía eléctrica registrado a nombre del usuario beneficiado. Esto incluye el monto correspondiente a la electricidad consumida, los intereses, recargos, multas y otros cargos asociados con la deuda acumulada.

El alcance del alivio económico dependerá de la deuda que mantenga cada abonado y de que su caso cumpla con los requisitos legales. La ENEE no estableció un monto máximo de condonación ni precisó cuántos usuarios podrían acogerse al régimen. Los hogares interesados deberán consultar directamente con la institución para conocer el procedimiento aplicable a su servicio y verificar si reúnen las condiciones exigidas.

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¿Qué deben hacer los usuarios?

Los interesados tendrán que acudir a las oficinas de la ENEE y presentar una solicitud expresa para acogerse al beneficio. También deberán entregar documentación que acredite la titularidad del servicio o el uso legítimo del inmueble donde se recibe el suministro.

Una vez presentada la solicitud, la estatal realizará una revisión del consumo histórico y una inspección física del medidor para comprobar que el servicio corresponde a una vivienda y que el consumo se mantiene dentro del límite establecido. El procedimiento determinará si el suministro cumple con los criterios previstos para acceder a la condonación.

La condonación de energía incluye el saldo total por electricidad consumida, intereses acumulados, recargos y multas.
La condonación de energía incluye el saldo total por electricidad consumida, intereses acumulados, recargos y multas.

En los casos en que la vivienda no tenga un medidor instalado, la ENEE colocará uno de inmediato y sin costo para el usuario. La instalación permitirá registrar el consumo del inmueble dentro del proceso de evaluación.

La ENEE aclaró que la condonación se aplicará por una sola vez y únicamente a un servicio residencial. El beneficio no podrá trasladarse a otros inmuebles ni usarse para cancelar deudas correspondientes a varios servicios eléctricos.

La restricción obliga a los solicitantes a identificar correctamente el suministro para el cual piden la eliminación de la deuda y presentar los documentos correspondientes. Cumplir con el límite de consumo no sustituye los demás requisitos.

La ENEE no detalló la cantidad de hogares que podrían resultar beneficiados, el monto total de las deudas que prevé condonar ni el plazo durante el cual recibirá solicitudes.

Tampoco especificó si habrá oficinas habilitadas exclusivamente para tramitar estos casos o si se establecerá un calendario para atender a los abonados. El acceso efectivo a la condonación dependerá de la verificación individual que realice la institución.

La Ley de Justicia Energética autoriza el alivio de la deuda por una sola vez y para un único servicio residencial. (FOTO: Diario El País)
La Ley de Justicia Energética autoriza el alivio de la deuda por una sola vez y para un único servicio residencial. (FOTO: Diario El País)

La indicación de la estatal es que los usuarios que consideren cumplir con los requisitos acudan a sus oficinas, presenten la documentación correspondiente y soliciten la evaluación de su caso.

La medida ha generado también llamados desde el Congreso Nacional para que la estatal eléctrica aplique la condonación sin imponer requisitos que no estén contemplados en la ley.

El Legislativo informó que la iniciativa podría beneficiar a entre 80,000 y 100,000 familias, aunque esa cifra corresponde a una estimación divulgada por autoridades legislativas y no a un registro definitivo de beneficiarios

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